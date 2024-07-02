  • Новость часаЛукашенко: Украина перебрасывает в Белоруссию центнеры взрывчатки для терактов в России
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    В Миргороде Россия отработала уничтожение украинских F-16
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    Уточнена сумма вменяемой экс-замглавы Минобороны Иванову взятки
    Киев ответил Орбану отказом на предложение о прекращении огня
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    Глеб Простаков Глеб Простаков Российско-грузинское сближение как пример для Украины

    Грузинский кейс может со временем быть взят на вооружение новым руководством Украины. Потеря территорий – меньшее из зол в сравнении с полной утратой государственности и грозящей Украине демографической катастрофой.

    14 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Что нас ждет после капитализма

    Сейчас основные наши успехи человечества в экономике измеряют ростом потребления. Если оно растет – хорошо, растет ВВП и прочие показатели. Идеальным человеком становится потребитель, все иные характеристики человека оказываются вторичными. Отсюда нынешние процессы расчеловечивания.

    12 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Давайте не будем помогать террористам

    Это не ислам делает людей опасными психопатами – наоборот, опасные психопаты приспосабливают знамя ислама под свои нужды. Не было бы его – приспособили бы еще что-нибудь.

    28 комментариев
    2 июля 2024, 21:38 • Новости дня

    В работе Telegram произошел сбой

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пользователи Telegram сообщили о проблемах в работе мессенджера, наибольшее количество жалоб поступает из Москвы (33%).

    Cбои фиксируются также в Свердловской области (17%), Петербурге (10%), Московской (7%), Нижегородской (5%) и Челябинской областях (3%), передает ТАСС.

    Всего по состоянию на 20.51 мск о сбоях сообщили 150 пользователей, следует из данных сайта Downdetector.

    В предыдущий раз сбой в работе Telegram произошел 8 июня.

    2 июля 2024, 08:43 • Новости дня
    Российские специалисты раскрыли секреты взрывателя ракеты ATACMS

    Российские специалисты досконально изучили взрыватель американской ракеты ATACMS

    Российские специалисты раскрыли секреты взрывателя ракеты ATACMS
    @ Кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские специалисты досконально изучили сложный и многокомпонентный взрыватель американской ракеты ATACMS, рассказал эксперт по работе с вооружением.

    По его словам, боевая часть была разработана для противокорабельной ракеты, а после установлена на ракету ATACMS, передает РИА «Новости». Эксперт рассказал, что специалисты обезвредили взрыватель, на котором была установлен промежуточный детонатор, взрывчатые вещества передали на экспертизу.

    Специалистам удалось вскрыть корпус взрывателя ракеты, при этом сам взрыватель стоял в боевом положении. Также во внутренней части стоит поворотный движок, замыкающий внутреннюю цепь взрывателя. Он пояснил, что система – дублированная, установлено четыре капсюля детонатора, основное приведение запуска механизма – на магнитных элементах.

    Такая сложная конструкция связана с безопасностью применения. «Секретов в нем для нас не осталось никаких», – добавил специалист.

    Ранее в распоряжении российских специалистов оказалась система наведения ATACMS.

    Коментарии (21)
    2 июля 2024, 14:55 • Новости дня
    В США назвали потерю пяти Су-27 в Миргороде недопустимой для ВСУ

    Forbes: Потеря пяти истребителей Су-27 в Миргороде недопустима для ВСУ

    В США назвали потерю пяти Су-27 в Миргороде недопустимой для ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинская авиация в результате удара российских войск по военному аэродрому Миргород в Полтавской области понесла одну из самых дорогостоящих потерь с начала спецоперации, пишет американский журнал Forbes.

    Уничтожение российскими военными пяти украинских истребителей Су-27 – «это потери, которые украинцы не могут себе позволить», пишет Forbes, передает ТАСС.

    Ранее во вторник Минобороны России сообщило, что высокоточным ракетным ударом комплексов «Искандер-М» российские военные уничтожили пять и повредили два украинских истребителя Су-27 на военном аэродроме Миргород в Полтавской области. Военкор Александр Коц в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил роль разведки в ударе по аэродрому ВСУ.

    Коментарии (20)
    2 июля 2024, 09:35 • Новости дня
    На аэродроме Миргород уничтожено пять украинских Су-27

    Минобороны: Российские военные уничтожили пять и повредили два Су-27 ВСУ на аэродроме Миргород

    На аэродроме Миргород уничтожено пять украинских Су-27
    @ Кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Высокоточным ракетным ударом комплексов «Искандер-М» российские военные уничтожили пять и повредили два украинских истребителя Су-27 на военном аэродроме Миргород в Полтавской области, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что в результате удара ликвидировано пять действующих и повреждено два находящихся на ремонте многоцелевых истребителей Су-27.

    Ведомство опубликовало кадры объективного контроля, на которых видны горящие самолеты на взлетно-посадочной полосе и в ангарах аэродрома.

    Ранее российские войска поразили места хранения и подготовки безэкипажных катеров ВСУ.

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    2 июля 2024, 16:43 • Новости дня
    Свыше 200 кандидатов в парламент Франции сняли свои кандидатуры перед вторым туром
    Свыше 200 кандидатов в парламент Франции сняли свои кандидатуры перед вторым туром
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Более 200 кандидатов на втором туре выборов во французский парламент сняли свои кандидатуры, чтобы не допустить раскола голосов противников ультраправого «Национального объединения» и помешать ему взять большинство голосов.

    Из снявших свои кандидатуры 127 представляют левые силы, 75 – поддерживающих действующего президента Эммануэля Макрона, передает Forbes со ссылкой на Le Monde.

    По данным Reuters, так они намерены избежать раскола голосов противников «Национального объединения» и не допустить получения этой партией большинства в парламенте.

    Правая партия «Национальное объединение» стала лидером в первом туре внеочередных парламентских выборов во Франции.

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    2 июля 2024, 13:12 • Новости дня
    Коц отметил роль разведки в ударе по аэродрому ВСУ в Миргороде

    Военкор Коц: Уничтожить пять украинских Су-27 на аэродроме удалось благодаря работе разведки

    Коц отметил роль разведки в ударе по аэродрому ВСУ в Миргороде
    @ Кадр из видео

    Tекст: Анастасия Куликова

    Ликвидация самолетов противника на аэродроме подскока – это непростая задача, реализовать которую во многом удалось благодаря работе российской разведки. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал военкор Александр Коц. Ранее Минобороны сообщило об уничтожении пяти действующих и повреждении двух находящихся на ремонте многоцелевых истребителей Су-27 ВСУ на аэродроме в Миргороде.

    «Миргород является для ВСУ важнейшим аэродромом подскока», – напомнил Александр Коц, военный корреспондент «Комсомольской правды». Он при этом убежден – основная цель российских военных не столько в уничтожении самого аэродрома или взлетно-посадочной полосы (ВПП), сколько в ликвидации авиатехники противника.

    Спикер объясняет: вывести из строя ВПП крайне сложно. В качестве примера он привел атаку США и их союзников на авиабазу Шайрат сирийских правительственных войск в 2017 году. «Тогда был нанесен массированный удар «Томагавками». Но уже через два дня оттуда взлетали советские МиГи», – уточнил военкор.

    Что касается нынешней операции России, спикер считает, что она завершилась успехом благодаря слаженной работе разведки. «Полтавская область – это все же не ближайший тыл, но и на такой большой дальности работает наша разведывательная авиация. Поэтому мы имеем в том числе картинку поражения боевых самолетов. При этом важно понимать, что между обнаружением цели и командой на удар по ней – очень короткий промежуток», – пояснил он.

    Еще одна трудность при проведении подобных операций – это то, что противник во многом ориентируется на данные разведки НАТО. «Получив информацию о нашей подготовке к атаке, ВСУ поднимают самолеты в небо», – детализировал Коц. Кроме того, украинцы идут на хитрости: рисуют очертания самолетов на стоянках, выдавая их за реальные цели.

    Так или иначе, военкор считает, что уничтожение пяти истребителей Су-27 и повреждение еще двух машин станет серьезным ударом для ВСУ. «Эти самолеты используются украинской армией для нанесения ударов по российской территории ракетами западного производства», – напомнил спикер.

    «Более того, на данный момент Украина не производит собственные машины и зависит от иностранных поставок. Я думаю, что сейчас уничтожаются те самолеты, которые были переданы из Восточной Европы, а именно – Польши, Румынии и Чехии. При этом в ближайший год противник надеется получить американские истребители. Они наверняка будут базироваться дальше. Но работа по их обнаружению и уничтожению нами также будет вестись», – заключил собеседник.

    Ранее ВС России нанесли групповой удар по стоянке самолетов ВСУ на аэродроме возле Миргорода в Полтавской области. Как сообщили в Минобороны РФ, в результате было уничтожено пять действующих и повреждено два находящихся на ремонте многоцелевых истребителя Су-27. Ведомство опубликовало кадры объективного контроля, на которых видны горящие самолеты на взлетно-посадочной полосе и в ангарах аэродрома.

    Групповой ракетный удар нанесли расчетами ОТРК «Искандер-М». Авторы Telegram-канала «Военкоры Русской весны» сообщают, что «российский дрон многие часы висел над авиабазой ВСУ и наводил удары». 

    На Украине подтвердили российскую атаку на военный аэродром в Полтавской области. Бывший спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что имеются «определенные потери», но деталей раскрывать не стал. При этом украинские военные паблики раскритиковали командиров украинской армии, которые «держат борта на открытом небе» и «ничему не учатся».

    Российские военные регулярно наносят удары по аэродрому Миргород. Ранее о таковых сообщалось 15 и 16 июня.

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    2 июля 2024, 15:35 • Новости дня
    Польша нашла альтернативу репарациям от Германии за Вторую мировую

    Туск: Польша согласна на военное сотрудничество с Германией вместо репараций за Вторую мировую войну

    Польша нашла альтернативу репарациям от Германии за Вторую мировую
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Германия может не возмещать ущерб, нанесенный Польше во время Второй мировой войны, в случае укрепления военного сотрудничества между странами, заявил польский премьер Дональд Туск по итогам встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

    По словам Туска, вместо репараций за Вторую мировую Варшаву устроит военное сотрудничество с Берлином, передает РИА «Новости».

    В свою очередь Шольц в очередной раз заявил, что Германия не намерена выплачивать репарации Польше. При этом он выразил готовность выплатить компенсации живущим жертвам оккупации.

    Ранее в Польше назвали закрытым вопрос репараций для Польши от Германии.

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    2 июля 2024, 16:50 • Новости дня
    Супругов Невзоровых признали экстремистским объединением и лишили имущества

    Суд в Петербурге признал Невзорова и его жену экстремистским объединением

    Супругов Невзоровых признали экстремистским объединением и лишили имущества
    @ Photoagency Interpress/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Журналист Александр Невзоров (признан иноагентом в России) и его супруга Лидия Невзорова признаны экстремистским объединением, соответствующее решение вынес Октябрьский суд Петербурга.

    Суд удовлетворил иск прокурора Петербурга и запретил в России деятельность объединения, членами которого являются супруги Невзоровы, в связи с осуществлением экстремистской деятельности, передает ТАСС.

    Кроме того, имущество Невзоровых в России обращено в доход государства.

    В прошлом году Невзоров был заочно приговорен к восьми годам лишения свободы за фейки об армии России.

    Коментарии (30)
    1 июля 2024, 22:16 • Новости дня
    Всемирный банк признал Россию страной с высоким уровнем доходов

    Tекст: Антон Антонов

    Всемирный банк перевел Россию в категорию стран с высоким уровнем дохода, в этот список попадают государства, в которых на каждого жителя приходится не менее 13 845 долларов валового дохода, свидетельствует документ ВБ.

    Для России данный показатель составил, по оценке ВБ, 14 250 долларов. В 2022 году он был на уровне 12 830 долларов. Переход России в высшую категорию ВБ связывает с увеличением оборонных расходов, восстановлением активности в торговле, финансовом секторе и строительстве, передает РИА «Новости».

    Исполнительный директор от России в ВБ Роман Маршавин заявил, что банк подтвердил «успехи экономической политики», которых Россия добилась вопреки санкциям против нее, передает ТАСС.

    В конце мая Всемирный банк опубликовал обновленные данные, признав, что Россия еще в 2021 году стала четвертой в мире экономикой по паритету покупательной способности.


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    2 июля 2024, 11:40 • Новости дня
    Россия направила ноту протеста Эстонии в связи с перезахоронением советских воинов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российское посольство направило ноту протеста в эстонское министерство иностранных дел из-за переноса захоронений советских воинов в этой стране, сообщили в диппредставительстве.

    В ноте содержится призыв к остановке кощунственных действий и безнравственной кампании по ликвидации объектов советского военно-мемориального наследия, передает ТАСС со ссылкой на сообщение посольства.

    Эта кампания направлена на пересмотр итогов Второй мировой войны, российская сторона требует вернуть памятники на прежние места.

    Ранее сообщалось, что в Эстонии начали сносить надгробия советских солдат на кладбище Техумарди на острове Сааремаа, где захоронены почти 300 советских воинов. Местные власти заявили, что после перезахоронения плиты с именами обратно не поставят.

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    2 июля 2024, 19:52 • Новости дня
    Названа стоимость изъятой у Невзоровых недвижимости

    Кадастровая стоимость изъятой у Невзоровых недвижимости превысила 35 млн рублей

    Названа стоимость изъятой у Невзоровых недвижимости
    @ Photoagency Interpress/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Общая кадастровая стоимость земельных участков и домов в Приморском районе Петербурга, ассоциированных с решением прокурора о признании журналиста Александра Невзорова (включенного в реестр иностранных агентов) и его супруги Лидии Невзоровой членами экстремистской организации, составляет 35,2 млн рублей.

    Эти данные были опубликованы на портале Росреестра, передает ТАСС.

    Согласно этой информации, кадастровая стоимость участка земли площадью 1180 кв. метров в поселке Лисий Нос на Новоцентральной улице, 46, оценивается в 10 122 684,99 рубля, участка площадью 1198 кв. метров на той же улице под номером 40 – в 9 197 885,56 рубля, участка земли площадью 1241 кв. метр под номером 44 – в 10 765 288,43 рубля. Дата оценки указана как 1 января 2022 года.

    Суд также передал в доход казны двухэтажное здание с каменными стенами площадью 134,7 кв. метров на Новоцентральной улице, 44А, и двухэтажный деревянный дом, построенный в 1960 году, площадью 112 кв. метров под номером 40А. Кадастровая стоимость первого составляет 1 609 101,11 рубля, второго – 3 528 118,66 рубля с датой оценки 1 января 2023 года.

    Ранее суд в Петербурге признал Невзорова и его жену экстремистским объединением и лишил имущества.

    Коментарии (13)
    2 июля 2024, 14:33 • Новости дня
    Венгрия предложила Украине прекратить огонь для переговоров с Россией
    Венгрия предложила Украине прекратить огонь для переговоров с Россией
    @ Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Венгрия предложила Украине рассмотреть возможность прекращения огня с целью начала переговоров с Россией по урегулированию вооруженного конфликта.

    Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, передает ТАСС.

    «Мы высоко ценим мирные инициативы президента Зеленского и просили его рассмотреть возможность прекращения огня перед началом переговоров», – цитирует агентство Reuters слова Орбана.

    Премьер также отметил, что Венгрия заинтересована в подписании с Украиной двустороннего соглашения по широкому спектру вопросов.

    Ранее в Кремле заявили, что Россия ничего не ждет от визита Орбана в Киев.


    Коментарии (41)
    2 июля 2024, 20:01 • Новости дня
    Белоруссия перекрыла на западе и юге границы и вывела ракетные системы на позиции
    Белоруссия перекрыла на западе и юге границы и вывела ракетные системы на позиции
    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Белоруссия перекрыла южную и западную границы, заблокировав направления вероятного движения противника, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

    Пограничники перешли на усиленный режим охраны госграницы, развернуты силы специальных операций, на позиции выведены ракетные системы «Полонез», сообщил Лукашенко, передает ТАСС.

    По его словам, Москва и Минск координируют действия в сфере воздушной обороны. При этом Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия не намерена вступать в боевые действия. «Мы знаем, откуда они пойдут (НАТО в случае попыток эскалации ситуации). Мы предусмотрели все. Мы перекрыли как южную границу, так и западную», – пояснил он.

    Ранее начальник Генштаба ВС Белоруссии – первый замглавы Минобороны генерал-майор Павел Муравейко заявил о непростой обстановке на границе с Украиной. В Кремле назвали проблемой России концентрацию войск Украины у границ Белоруссии.

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    2 июля 2024, 08:38 • Новости дня
    Стало известно о смерти казахстанского журналиста Садыкова после покушения в Киеве

    Tекст: Александра Юдина

    Супруга казахстанского журналиста Айдоса Садыкова, на которого в июне в Киеве было совершено покушение, сообщила о его смерти.

    По ее словам, Садыков боролся за жизнь в реанимации, но чуда не случилось, передает ТАСС.

    Напомним, 18 июня неизвестный в центре Киева стрелял в казахстанского оппозиционера Садыкова. На своем YouTube-канале он публиковал видео с критикой в адрес властей Казахстана. В прошлом году он был объявлен в розыск казахстанскими силовиками.

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    2 июля 2024, 06:43 • Новости дня
    На Украине признали потери после российского удара по аэродрому в Миргороде

    Экс-спикер воздушных сил ВСУ Игнат признал потери Украины в результате российского удара по аэродрому в Миргороде

    На Украине признали потери после российского удара по аэродрому в Миргороде
    @ кадр из видео t.me/rybar

    Tекст: Антон Антонов

    Бывший спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подтвердил российский удар по военному аэродрому в Миргороде в Полтавской области Украины.

    Игнат также признал, что имеются «определенные потери», передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Как сообщала «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военная хроника», украинские истребители попали под удар ракет оперативно-тактического комплекса «Искандер».

    «Военкоры Русской весны» сообщают, что «российский дрон многие часы висел над авиабазой ВСУ и наводил удары». Указывается, что «семь бортов минус, степень повреждения обсуждается».

    15 июня также был нанесен очередной удар по аэродрому Миргород. 16 июня снова сообщалось о взрывах в Миргороде.

    Коментарии (5)
    2 июля 2024, 17:20 • Новости дня
    СМИ: В США и Европе потребовали снять ограничения на удары ВСУ по России

    Defense News: в США и Европе потребовали снять ограничения на удары ВСУ по России

    СМИ: В США и Европе потребовали снять ограничения на удары ВСУ по России
    @ ABACA/Reuters

    Tекст: Кристина Цыцура

    Высокопоставленные чиновники в США и европейских странах, включая генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, выступили за снятие ограничений на удары ВСУ по России, сообщает Defense News.

    По информации издания, после разрешения американской администрации в мае на удары американским оружием по районам РФ возле Харькова, несколько официальных лиц в США и Европе высказались за снятие оставшихся ограничений. Один из таких чиновников, как отмечает Defense News, был Йенс Столтенберг, передает ТАСС.

    Согласно сообщению Defense News, генсек альянса выразил мнение, что боевая линия слишком близко подошла к Харькову, и Украине будет трудно обороняться, если она не сможет ударить по России. Он подчеркнул, что Украина имеет право на самооборону и нанесение ударов по военным объектам на территории России, и что НАТО должно помочь ей в этом.

    Defense News отмечает, что за расширение возможностей ВСУ наносить удары по РФ высказались несколько видных представителей Конгресса США, а также европейские чиновники. Министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас подчеркнул, что ограничения при атаках на Украину со стороны России кажутся бессмысленными.


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