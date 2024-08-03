Гражданская жизнь предполагает свободу. В армии свобода отсутствует. Но когда понимаешь, что от тебя зависит жизнь твоя и твоего товарища, приходит осознание собственной ответственности и важности контроля за своей жизнью – начиная от мелочей вроде того, насколько хорошо ты сегодня проверил укладку.10 комментариев
В Британии в деле о поджоге связанного с Украиной склада появились новые фигуранты
Обвинения по делу о поджоге связанного с Украиной склада на востоке Лондона, к которому, по заявлению британских властей, якобы причастна Россия, предъявили Джакиму Баррингтону Роузу и Угниусу Асмене, сообщили в полиции Лондона.
Двум новым задержанным вменяют поджог при отягчающих обстоятельствах, а Роуза также обвиняют в хранении оружия с целью нападения, образом общее число фигурантов, которым предъявили обвинения, достигло семи человек, передает РИА «Новости».
Напомним, в Британии предъявили обвинения по делу о преступлении против нацбезопасности, якобы связанном с Россией. Двое фигурантов подозреваются в участии во враждебной деятельности в пользу РФ и контактировании с иностранными разведслужбами. Речь шла о поджоге в марте 2024 года коммерческого объекта компаний по доставке посылок Oddisey и Meest UK, связанного с Украиной.