В Москве стартовал посвященный климату форум БРИКС

Tекст: Валерия Городецкая

«Опережающие темпы развития экономик стран БРИКС – это вызов с точки зрения сокращения выбросов и перехода на низкоуглеродное развитие. Климатический форум позволит найти универсальные решения – как достичь климатических целей и сохранить при этом динамику развития экономики», – сказал Решетников, открывая форум «Климатическая повестка БРИКС в современных условиях», сообщается на сайте Минэкономразвития.

В мероприятии принимают участие представители органов государственной власти, корпоративного сектора, экспертных и научных кругов из стран БРИКС.

Перед БРИКС стоит задача сформировать сбалансированную климатическую повестку, участникам объединения важно внимательно отбирать решения по декарбонизации, отметил глава Минэкономразвития России.

Среди таких решений Решетников назвал атомную и гидроэнергетику, проекты с применением природных решений, использование природного газа как переходного топлива.

В России уже сформировано отраслевое национальное регулирование и создана инфраструктура для реализации климатических проектов, поддержки бизнеса и выпуска углеродных единиц, отметил он.

Модели климатического регулирования, которые на сегодняшний день продвигают западные страны, обеспечивают переток и возврат капиталов в их экономики, усугубляя глобальное неравенство, указал президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

Главный исполнительный директор 29-й сессии Конференции сторон РКИК ООН в Баку Эльнур Солтанов в своем выступлении отметил, что обеспечение энергобезопасности остается ключевой задачей как для стран БРИКС, так и для Азербайджана.

Страны БРИКС к 2030 году поставили для себя цель по энергопереходу и сокращению выбросов, более широкому использованию природного газа и переходу с ископаемого топлива на чистое, обратил внимание главный операционный директор Глобального совета по углероду (GCC) Раджханса Кишор.

«Не стоит забывать о том, что углеродные рынки не только дают необходимое климатическое финансирование, но и сокращают затраты на энергетику, делают ее более доступной для более уязвимых сообществ», – напомнил он.

Участники форума сошлись во мнении, что целью энергетического перехода должно быть не только сокращение выбросов углерода, но и решение целей устойчивого развития – ликвидация нищеты, всеобщий доступ к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии, рациональное использование водных ресурсов, переход к рациональным моделям потребления, производства и другим целям.