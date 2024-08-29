  • Новость часаВСУ в Курской области потеряли за сутки более 400 военных и 29 единиц бронетехники
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    В советское время люди ехали на Сахалин за длинным рублем, а интеллигенция – еще и за относительной свободой, характерной для региона, дальше которого не сошлют. Сегодня, несмотря на преобладание автомобилей с правым рулем на улицах Южно-Сахалинска, ментальной «праворульностью» сахалинцы не страдают.

    5 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему мы не уничтожаем Киев

    Ощущая собственную безнаказанность, Зеленский устроил самый настоящий кочевой набег на Курскую область. И снова после этого Банковая стоит на месте целая и невредимая. Стоит – и будет стоять. Просто потому, что у противников ударов есть свои аргументы, не менее серьезные, чем у сторонников. Которые сконцентрированы не на мести или справедливости, а на издержках и стратегии.

    12 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Война стала не политикой, а вопросом выживания

    Когда прямо сейчас на дорогах Курской области издеваются над нашими стариками и бьют по школам и торговым центрам Донецка, находится полно людей, которые говорят об этом – «политика».

    20 комментариев
    29 августа 2024, 15:23 • Новости дня

    ПВО уничтожила украинский дрон над Белгородской областью

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские средства противовоздушной обороны в четверг сбили украинский беспилотник самолетного типа в Белгородской области, сообщило Минобороны.

    Попытка киевского режима совершить атаку по объектам на территории России была пресечена в 13.45, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    Напомним, украинские войска пятью дронами атаковали больницу в городе Алешки Херсонской области, в результате пострадала медсестра.

    28 августа 2024, 21:10 • Новости дня
    Подтверждена гибель учившегося в США пилотировать F-16 украинского летчика

    На Украине сообщили о гибели летчика ВСУ, учившегося пилотировать F-16

    Подтверждена гибель учившегося в США пилотировать F-16 украинского летчика
    @ Office of the President of Ukraine/Reuters

    Tекст: Кристина Цыцура

    Депутат Луцкого городского совета Игорь Полищук сообщил о гибели летчика 204-й бригады тактической авиации подполковника Алексея Меся, который проходил обучение на F-16.

    «Скорее всего, Месь погиб 26 августа. Как раз в этот день российские войска наносили массированный ракетный удар. Вероятно, плотно прилетело и по аэродромам Коломыя и Староконстантинов», – сообщил Telegram-канал «Военная хроника».

    По данным украинских СМИ,  Месь был зачислен в личный состав воинской части на должность командира эскадрильной поддержки – заместителя командира операционной группы.

    Кроме того, уточняется, что подполковник Месь погиб 26 августа во время выполнения боевого задания. Кроме того, пресс-служба 144-го истребительного крыла Воздушных сил Нацгвардии США сообщала, что Месь проходил обучение на F-16 в США.

    Отмечается, что летчики ВСУ и технический состав на аэродромах в случае ударов становятся «такой же целью, как и электростанции». Также автор поста добавил, что данные о гибели летчика, скорее всего, будут держаться в секрете.

    Ранее появилась информация об уничтожении первого истребителя F-16 на территории Украины. По предварительным данным, ВС России поразили самолет в районе аэропорта Староконстантинов в Хмельницкой области.

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    29 августа 2024, 00:02 • Новости дня
    В Курской области заметили пытавшую пленных медика ВСУ с позывным «Каннибал»

    Tекст: Вера Басилая

    В Курской области замечена боевой медик 82-й отдельной бригады специального назначения ВСУ с позывным «Каннибал», известная издевательствами над пленными, сообщил военкор Евгений Лисицын.

    В украинских СМИ, известная пытками над пленными «врач» 82-ой отдельной бригады специального назначения ВСУ с  позывным «Канибал» по имени Варвара заявляла о ненависти к россиянам, и едет в Курскую область «убивать и мучить». Она отметила, что ей «без разницы будет это ребенок, женщина или старик», пишет «Российская газета» со ссылкой на военкора Евгения Лисицына.

    Ранее украинский пленный сообщил, что военнослужащим ВСУ было дано распоряжение начальства расстреливать оказывающих сопротивление гражданских в Курской области.

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    28 августа 2024, 19:44 • Видео
    Новый «план победы над Россией» от Зеленского

    Владимир Зеленский заявил о «плане победы» над Россией, который включает в себя четыре части и будет презентован американцам в самое ближайшее время. Примечательно, что одна из этих частей – наступление в Курской области. Какова стратегия Киева?

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    28 августа 2024, 19:11 • Новости дня
    Автором канала с фейками о Курской области оказалась уехавшая в США журналистка Орлова
    Автором канала с фейками о Курской области оказалась уехавшая в США журналистка Орлова
    @ Fernando Gutierrez-Juarez/DPA/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Украинская сторона использует для распространения фейков и дезинформации не только ботов, но и целые каналы, которые могут выглядеть как «живые», таким Telegram-каналом является «Курск сейчас», сообщили авторы «Войны с фейками». Удалось установить, что за ним стоит бывшая московская журналистка Карина Орлова, уехавшая в США еще до начала СВО.

    «Курск сейчас» постепенно менял тематику постов в сторону негатива в адрес России, а также создавал иллюзию честности, сообщили разоблачители подобного контента в публикации.

    Канал выражал сомнение в правильности СВО, а также одним из первых сообщил о том, что президент Украины Владимир Зеленский выдвинут на Нобелевскую премию мира.

    «Работа OSINT-аналитиков «Войны с фейками» помогла установить: за каналом, маскирующимся под обычный курский паблик, стоят ЦИПсО, а его владельцем является обиженная на Россию журналистка, покинувшая страну еще до начала СВО. Канал был выкуплен в августе 2022 года, покупателем же выступила некая Елена, проведя оплату криптовалютой», – говорится в сообщении.

    Сейчас автор, публикующий посты в «Курске сейчас», бывшая российская журналистка Карина Орлова проживает в США. Она активно поливает грязью РФ в социальных сетях, публично одобрила вторжение ВСУ в Курск. 

    Канал «Курск сейчас» был создан в 2019 году под другим брендом (назывался Mobilenews46) и на протяжении нескольких лет имел устойчивое число подписчиков – в пределах 10 тысяч. Стремительный рост начался в апреле текущего года, а пика в 50 тысяч достиг после вторжения ВСУ в Курскую область. Естественный прирост был вызван повышенным интересом жителей региона к происходящим событиям. При этом канал за счет своего «веса» попал в поисковые выдачи по запросу «Курск», что создает главную опасность для жителей.

    Среди публикаций канала  c 6 августа заметно странное сочетание: стандартные для любого российского паблика посты перемежаются с паническими заявлениями о контроле ВСУ над населенными пунктами, там также высказываются претензии к российскому руководству, чаще всего безосновательные.

    Сам канал «Курск сейчас» связан репостами с других фейковых каналов, которые практически одинаково освещают информацию, но от себя добавляют необходимые им детали, создавая тем самым напряжение или сомнение у читателей.

    «Разоблачить такой канал самостоятельно непросто, администраторам этой площадки удалось ввести в заблуждение как местных, так и федеральных журналистов. Призываем всех активно жаловаться на этот канал и писать в комментариях предупреждения о том, что авторы – не те, за кого себя выдают», – отмечают авторы «Войны с фейками».

    Читатели газеты ВЗГЛЯД также обратили внимание на рекламную активность «Курск сейчас» в Telegram-каналах региона, освещающих, в том числе обстановку в Судже и других населенных пунктах области. Сейчас эти рекламные посты удалены.

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    28 августа 2024, 21:56 • Новости дня
    Бойцы ВС России захватили флаг элитной десантной бригады ВСУ
    Бойцы ВС России захватили флаг элитной десантной бригады ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные в ходе боев в Курской области захватили флаг элитной 82-й отдельной аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

    Об этом сообщил замкомандира одного из батальонов 9-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса с позывным Кадет, передает ТАСС.

    По словам военного, украинские диверсанты, высадившиеся в одном из населенных пунктов в Курской области, были уничтожены, а их флаг стал трофеем ВС России.

    «Мы, подразделение 9-го мотострелкового полка, нами были уничтожены наемники из 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, которые зашли на нашу землю, чтобы убивать и насиловать мирное население. Детей, женщин, стариков. Не допустим этого! Враг будет разбит, а победа будет за нами», – сказал один из бойцов на распространенной агентством видеозаписи.

    Напомним, группировка «Север» за сутки отразила восемь атак украинских боевиков на Курском направлении.

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    28 августа 2024, 22:45 • Новости дня
    ВС России нанесли удар по складам ВСУ и сортировочной станции в Сумах

    Подполье: Склады ВСУ и сортировочная ж/д станция поражены в Сумах

    Tекст: Вера Басилая

    Склады и железнодорожная сортировочная станция, где распределяют боеприпасы по подразделениям ВСУ, поражены в городе Сумы на Украине, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

    По данным Лебедева, в районе сортировочной части железнодорожного вокзала находятся склады, где происходит распределение боекомплекта по подразделениям, передает РИА «Новости».

    Ранее Лебедев сообщил, что склад с ракетным вооружением поражен в Сумах.

    Утром в понедельник российские войска нанесли массированный удар по объектам украинской энергетической инфраструктуры, а в ночь на вторник произвели групповой удар по украинской аэродромной инфраструктуре.

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    28 августа 2024, 18:41 • Новости дня
    Россия ввела санкции в отношении американских журналистов

    Россия ввела контрсанкции в ответ на рестрикции со стороны США

    Россия ввела санкции в отношении американских журналистов
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона вводит ответные санкции в отношении американской, въезд в Россию запрещается для 92 американских граждан, в их числе представители СМИ, причастные к изготовлению фейков, сообщил МИД.

    На постоянной основе закрывается въезд в Россию для 92 американцев, в их числе несколько журналистов The New York Times, The Wall Street Journal, The Washington Post, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    По мнению МИД, эти журналисты причастны к изготовлению и распространению недостоверной информации о России и российских вооруженных силах, а также к пропагандистскому «прикрытию» развязанной Вашингтоном «гибридной войны».

    Также в список вошли главы и чиновники разного звена силовых ведомств и спецслужб, главы компаний ВПК и финансовых институтов, поставляющих оружие киевскому режиму.

    Ранее в августе Вашингтон ввел санкции в отношении 400 человек и юридических лиц в России и за ее пределами, под них попали российские ИИ-разработчики.

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    29 августа 2024, 03:00 • Новости дня
    В ЦРУ рассказали о планах ВСУ закрепиться в Курской области

    Замдиректора ЦРУ Коэн: Разведка США обсуждает с ВСУ планы по закреплению в Курской области

    В ЦРУ рассказали о планах ВСУ закрепиться в Курской области
    @ Central Intelligence Agency

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ строят оборонительные сооружения в Курской области, ЦРУ находится в контакте с Украиной для обсуждения действий ВСУ в рамках их попытки закрепиться на российской территории, заявил заместитель директора Центрального разведывательного управления США Дэвид Коэн.

    Коэн на конференции по национальной безопасности и разведке США, заявил, что ВСУ намерены удержаться на территории России в течение некоторого времени, несмотря на то, что были вынуждены частично отступить. По его словам, у украинских военных «нет намерений аннексировать российскую территорию», ЦРУ находится в контакте с Киевом по обсуждению дальнейших планов Украины в Курской области, передает РИА «Новости».

    Ранее директор Национального агентства геопространственной разведки США (NGA) вице-адмирал Фрэнк Уитворт сообщил, что ВСУ получили доступ от США к сотням тысяч снимков для вторжения в Курскую область.

    В Службе внешней разведки России заявили, что атака ВСУ на Курскую область готовилась при участии спецслужб США, Великобритании и Польши.

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    29 августа 2024, 12:34 • Новости дня
    Российские войска освободили Стельмаховку в ЛНР и Николаевку в ДНР
    Российские войска освободили Стельмаховку в ЛНР и Николаевку в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Группировка «Запад» за последние сутки взяла под контроль Стельмаховку в ЛНР, группировка «Центр» – Николаевку в ДНР, сообщило Министерство обороны.

    Группировка «Запад» также поразила живую силу и технику 14-й механизированной и 4-й танковой бригад ВСУ у Петропавловки и Купянска (Харьковская область), Торского и Серебрянки (ДНР), указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также она отразила шесть контратак украинских штурмовиков 1-й бригады нацгвардии, 110-й, 117-й бригад теробороны и 12-й бригады спецназа «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в России).

    Украинская сторона в зоне ответственности группировки потеряла до 520 человек, американскую гаубицу М198, гаубицу «Мста-Б», два орудия Д-30, две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и «Квертус». Уничтожено три склада боеприпасов.

    Группировка «Центр» освободила Николаевку в ДНР и поразила формирования 44-й, 53-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии у Розовки, Гродовки, Карловки и Михайловки в ДНР. Она также отразила семь контратак штурмовиков 32-й, 100-й механизированных, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии.

    В зоне ее действия ВСУ потеряли до 530 человек, американский БТР М113, два орудия Д-20, гаубицу Д-30 и противотанковую пушку «Рапира».

    Южная группировка поразила живую силу и технику 24-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной и 4-й танковой бригад ВСУ у Часова Яра, Красногоровки, Карповки, Ступочек и Константиновки в ДНР.

    В зоне ее ответственности украинская армия потеряла до 740 человек, БТР М113, британскую гаубицу FH-70, орудие Д-20, четыре гаубицы Д-30, два американских орудия М119 и три станции радиоэлектронной борьбы.

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    29 августа 2024, 12:48 • Новости дня
    Группировка «Север» начала действовать на Брянском направлении
    Группировка «Север» начала действовать на Брянском направлении
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Подразделения группировки «Север» подключились к боевым действиям на Брянском направлении, до этого они уже участвовали в боях на Волчанском и Липцовском направлениях, указало Минобороны России.

    Группировка на этих трех направлениях в последние сутки поразила формирования 22-й механизированной бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 118-й бригады теробороны у Пустогорода (Сумская область), Волчанска и Липцов (Харьковская область), указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Она также отразила две контратаки украинских штурмовиков из 22-й механизированной бригады. В зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 185 человек, орудие Д-20, САУ «Гвоздика» и гаубицу Д-30.

    Группировка «Восток» поразила живую силу и технику 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 128-й бригады теробороны у Великой Новоселки и Новоукраинки в ДНР, а также отразила три контратаки.

    В зоне ее ответственности украинская армия потеряла до 105 человек, БМП, американскую гаубицу М777 и станцию РЭБ.

    Группировка «Днепр» поразила формирования 128-й горно-штурмовой и 44-й артиллерийской бригад ВСУ у Павловки и Степового в Запорожской области. В зоне ее действия украинская сторона потеряла до 45 человек, американский БТР М113, американскую САУ Paladin и две станции РЭБ. Уничтожен склад боеприпасов.

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    29 августа 2024, 00:12 • Новости дня
    В ЕС возникли разногласия из-за отправки инструкторов на Украину

    ЕС отложил решение об отправке инструкторов на Украину из-за разногласий

    Tекст: Вера Басилая

    Между странами Евросоюза возникли серьезные разногласия по предложению отправить военных инструкторов на Украину, решения в ближайшие недели не будет, против выступили Венгрия, Германия, Австрия, сообщил дипломатический источник в Брюсселе.

    Дипломат заявил ТАСС, что в ЕС пока нет общей позиции по отправке «миссии военных инструкторов на Украину», против этого выступает ряд стран ЕС, включая Австрию, Венгрию, Германию.

    По его словам, какого-то решения вряд ли можно ожидать в ближайшие недели, и точно оно не будет принято на встрече глав МИД и министров обороны в Брюсселе.

    Ранее американская ЧВК подтвердила присутствие наемников из США в Курской области.

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    28 августа 2024, 18:30 • Новости дня
    Захарова заявила о готовности США развязать руки Киеву для ударов по России
    Захарова заявила о готовности США развязать руки Киеву для ударов по России
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Администрация президента США Джо Байдена готова развязать Киеву руки на применение западного оружия для нанесения ударов по России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Комментируя слова координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби о том, что США и Украина обсуждают увеличение глубины ударов по России, Захарова заявила, что «киевскому режиму дан карт-бланш на операции в российских регионах», передает ТАСС.

    «Более того, в администрации [президента США Джо] Байдена, очевидно, готовятся пойти на какие-то новые шаги навстречу или шаги вниз к [президенту Украины Владимиру] Зеленскому – я не знаю, развязать ему руки на применение практически любых видов американских вооружений, в том числе вглубь российской территории», – сказала дипломат.

    Она подчеркнула, что «эскалационный курс США становится все более вызывающим».

    Ранее администрация США подтвердила, что ведет переговоры с Украиной о возможности расширения глубины ударов по российской территории с использованием американского вооружения.

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    28 августа 2024, 17:18 • Новости дня
    Самарскую художницу заподозрили в госизмене и изготовлении взрывчатки

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Жительницу Самары и художницу Ирину Измайлову обвинили в государственной измене и изготовлении взрывчатых веществ по заданию украинских спецслужб, сообщила адвокат Евгения Рыжкова.

    В 2022 году Измайлова в ходе отпуска в Кишиневе познакомилась с представителями украинских спецслужб, они заставили ее изготовить взрывчатку, угрожая проживающим на Украине родственникам, пояснила Рыжкова РИА «Новости».

    Дальнейшие инструкции по использованию взрывчатки ей не поступали, пояснила юрист. Измайлова изготовила взрывчатое вещество в домашних условиях, но позже одумалась и уничтожила его.

    В августе 2023 года у нее прошли обыски, правоохранители нашли стол, где изготавливалась взрывчатка, на нем было 0,25 грамма вещества.

    Дело завели об изготовлении взрывчатки, подозреваемая признала вину по этой части.

    Позже в отношении Измайловой завели дело о госизмене и о хранении взрывчатки. По этой статье художнице грозит до 25 лет лишения свободы. Рыжкова пояснила, что ее клиент не признает вину в госизмене и хранении взрывчатки.

    В региональном управлении ФСБ не комментируют информацию по этой ситуации.

    Согласно данным открытых источников, у Измайловой была художественная мастерская, она публиковала в Сети свои иллюстрации и портреты.

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    28 августа 2024, 17:15 • Новости дня
    МЧС: Радиационный фон в Курской области находится в норме
    МЧС: Радиационный фон в Курской области находится в норме
    @ Belkin Alexey/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Результаты последних замеров радиационного фона на территории Курской области показали, что он остается в пределах допустимых норм, сообщили в МЧС России.

    В ведомстве отметили, что специалисты осуществляют круглосуточный мониторинг экологической обстановки в регионе, передает ТАСС. Согласно последним данным, радиационный фон и концентрация химически опасных веществ в Курской области находятся в пределах нормы.

    Ранее эксперт в сфере ядерной энергетики Алексей Анпилогов в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвал риски при атаке ВСУ по хранилищу ядерного топлива Курской АЭС.

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    28 августа 2024, 16:15 • Новости дня
    Бойца MMA Якубова внесли в перечень террористов и экстремистов

    Tекст: Валерия Городецкая

    В список террористов и экстремистов Росфинмониторинга включен обвиняемый в оправдании терроризма боец смешанных единоборств (MMA) Ильяс Якубов.

    Как сообщается на сайте ведомства, в перечень внесен Якубов Ильяс Аресович, 14.12.1991, с. Шали Шалинского района Чеченской Республики, передает ТАСС.

    Напомним, Якубова задержали в октябре прошлого года, ему предъявлено обвинение по статье «Публичное оправдание террористической деятельности, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет».

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    28 августа 2024, 17:44 • Новости дня
    Власти Курской области ограничили въезд в Курчатов

    Врио главы Курской области Смирнов: Въезд в Курчатов ограничен

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские боевики не прекращают попыток пройти в город Курчатов к Курской атомной электростанции, по этой причине оперштаб КТО решил ограничить въезд в населенный пункт, сообщил врио главы Курской области Алексей Смирнов.

    Имеющие регистрацию жители города смогут свободно въезжать в Курчатов, для не имеющих прописки, но работающих в городе предусмотрели возможность получения пропусков, их можно получить в администрации города и в администрации Курчатовского района, сообщил Смирнов в своем Telegram-канале.

    Консультацию можно получить по номеру телефона 122. В Курске пропуск можно оформить в МФЦ на улице Энгельса 154д.

    Все сотрудники Курской АЭС и стройки АЭС-2 должны обратиться по поводу пропускного режима в свои компании, предупредил врио губернатора.

    Автомобили, осуществляющие транзитные перевозки и ранее проезжавшие через Курчатов, должны будут объезжать населенный пункт.

    Контроль за исполнением решения будут осуществлять на специальных блокпостах. На них будут дежурить сотрудники администраций города и района с 7.00 до 17.00.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что вина киевского режима в «нагнетании ядерной опасности» в Курской области очевидна, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси ознакомился с последствиями атак на Курскую АЭС.

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      России нужен тихоокеанский фасад

      В советское время люди ехали на Сахалин за длинным рублем, а интеллигенция – еще и за относительной свободой, характерной для региона, дальше которого не сошлют. Сегодня, несмотря на преобладание автомобилей с правым рулем на улицах Южно-Сахалинска, ментальной «праворульностью» сахалинцы не страдают.

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    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Почему мы не уничтожаем Киев

      Ощущая собственную безнаказанность, Зеленский устроил самый настоящий кочевой набег на Курскую область. И снова после этого Банковая стоит на месте целая и невредимая. Стоит – и будет стоять. Просто потому, что у противников ударов есть свои аргументы, не менее серьезные, чем у сторонников. Которые сконцентрированы не на мести или справедливости, а на издержках и стратегии.

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    • Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева
      Война стала не политикой, а вопросом выживания

      Когда прямо сейчас на дорогах Курской области издеваются над нашими стариками и бьют по школам и торговым центрам Донецка, находится полно людей, которые говорят об этом – «политика».

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    • Новый «план победы над Россией» от Зеленского

      Владимир Зеленский заявил о «плане победы» над Россией, который включает в себя четыре части и будет презентован американцам в самое ближайшее время. Примечательно, что одна из этих частей – наступление в Курской области. Какова стратегия Киева?

    • Украина угрожает Белоруссии ракетным ударом

      МИД Украины потребовал от руководства Белоруссии отвести от государственной границы в Гомельской области группировку войск, подчеркнув, что она может стать «законной целью». При этом сама Украина держит со своей стороны 120 тысяч военнослужащих. Чего добивается Киев?

    • Зачем Дуров потребовался Макрону

      В руководстве ЕС открестились от задержания основателя Telegram Павла Дурова, подчеркнув, что он нарушил национальное законодательство Франции. Президент самой Франции Эммануэль Макрон заявил, что в задержании Дурова нет «политической подоплеки». Верится в это с трудом, точнее, вообще не верится.

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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