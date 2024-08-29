В ОАЭ сообщили о поддержании канала связи с представителями Дурова

Политолог назвал освобождение Дурова результатом торгов

Политолог Корнилов: Дурова могут вновь «закрыть» в любой момент

Tекст: Анастасия Куликова

«Если бы я верил в верховенство права в Европе и не видел бы, что творили с Джулианом Ассанжем, я бы поверил, что французский судья строго следует закону. Но поскольку мы знаем, как в европейских странах закрывают людей такого рода, можно предположить, что за решением о судебном надзоре кроются скрытые договоренности», – считает политолог Владимир Корнилов.

Он не исключает, что основатель Telegram мог согласиться на «некую сделку». «Не зря его «мариновали» три дня в застенках. Что с ним делали на протяжении этого времени, чем угрожали, не знает никто, возможно, даже его адвокаты», – отметил собеседник. Корнилов на этом фоне напомнил о появившихся накануне сообщениях об ордере на арест брата Павла – Николая Дурова.

Политолог сомневается, что на решение парижского суда повлияла международная критика. «Задержание основателя Telegram вызвало резонанс преимущественно в России и некоторых странах, где пользуются мессенджером. На Западе эта новость не стала «первополосной». Можно представить, что было бы, если бы Дурова задержали в 2017 году в России – европейская пресса поместила бы его фото на первые страницы с призывом освободить «борца за свободу слова». Но в этом случае ничего подобного не было», – заметил он.

«Многие зарубежные издания поначалу никак не отреагировали на задержание бизнесмена, – добавил Корнилов. – Затем в некоторых странах, в том числе и во Франции, вскользь были даны скупые сообщения. И только потом появились материалы, в которых аудитории разъясняли, что такое Telegram».

«Тем не менее шум поднимался только благодаря Илону Маску и другим деятелям в социальных сетях. Но мейнстримные европейские СМИ постарались представить историю с задержанием очень осторожно», – уточнил он. Корнилов не исключает: предварительное освобождение Дурова стало результатом закулисных торгов. Причем шли они вовсе не с французским правосудием.

«Мы прекрасно понимаем, «под кем ходит» Европа. Более того, стоит вспомнить, как американцы «прогибали» шведское и британское правосудие по поводу Ассанжа. Аналогии между двумя делами напрашиваются сами собой. Кроме того, Дурова в любой момент могут вновь «закрыть» под надуманным предлогом, и он это прекрасно понимает», – считает политолог.

Спикер допускает, что бизнесмен вместе с адвокатами и юристами обдумывают разные варианты своих дальнейших действий, в том числе и побег из Франции. «Я думаю, такой шаг он тоже рассматривает, прогнозирует все риски», – заключил Корнилов.

Ранее Павла Дурова освободили под судебный надзор. Основатель Telegram должен внести залог в размере пяти миллионов евро. Ему также запрещено покидать территорию Франции, бизнесмен обязан дважды в неделю являться в полицию и отмечаться там.

Дуров обвиняется в шести правонарушениях. Среди них – соучастие в деятельности организованной группы в управлении онлайн-платформой для осуществления незаконных транзакций (преступление, влекущее максимальное наказание в виде тюремного заключения на срок до 10 лет и штрафа в размере 500 тыс. евро), отказ в предоставлении по запросу уполномоченных органов информации или документов, отмывание денег.

Напомним, Дурова задержали 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже. Вплоть до вечера 28 августа он находился под стражей без официального предъявления обвинений. Предварительное расследование против Telegram началось в феврале после того, как профильные ведомства констатировали, что Telegram почти не отвечает на запросы о сотрудничестве по уголовным делам против сексуального насилия над детьми, торговли наркотиками и онлайн-преступлений на почве, следует из заявления прокуратуры Парижа, которое приводит ТАСС.

«Именно это побудило Национальный офис по борьбе с организованной преступностью при прокуратуре Парижа начать расследование на предмет возможной уголовной ответственности руководителей этого мессенджера за совершение этих преступлений», – сказано в документе. Издание Politico накануне сообщало, что власти Франции выдали ордера на арест Дурова и его брата Николая еще в марте 2024 года. Однако на данном этапе дело не затрагивает родственника Павла, также пишет ТАСС со ссылкой на источники в парижской прокуратуре.

Задержание Дурова вызвало широкую общественную критику во многих странах. На этом фоне Эммануэлю Макрону пришлось объясняться: он заявил, что дело не является «политически мотивированным». Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты сомневаются в обоснованности подозрений к бизнесмену и склоняются к тому, что Запад таким образом пытается решить сразу несколько задач – как политических, так и военных.