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    2 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему мы не уничтожаем Киев

    Ощущая собственную безнаказанность, Зеленский устроил самый настоящий кочевой набег на Курскую область. И снова после этого Банковая стоит на месте целая и невредимая. Стоит – и будет стоять. Просто потому, что у противников ударов есть свои аргументы, не менее серьезные, чем у сторонников. Которые сконцентрированы не на мести или справедливости, а на издержках и стратегии.

    10 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Война стала не политикой, а вопросом выживания

    Когда прямо сейчас на дорогах Курской области издеваются над нашими стариками и бьют по школам и торговым центрам Донецка, находится полно людей, которые говорят об этом – «политика».

    17 комментариев
    29 августа 2024, 13:45 • Новости дня

    Госавтоинспекция: В Москве на 67% выросло число детских смертей на дорогах

    Госавтоинспекция: В Москве на 67% выросло число детских смертей на дорогах
    @ Агентство «Москва»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Количество гибнущих на столичных дорогах несовершеннолетних возросло на 67% за последние семь месяцев, заявила глава отдела пропаганды безопасности дорожного движения и взаимодействия со СМИ Госавтоинспекции Москвы Анастасия Иванова.

    Рост числа аварий с детьми за этот период составил 30%, число погибших несовершеннолетних возросло на 67%, сказала Иванова, передает ТАСС.

    За этот срок родители 41,5 тыс. раз нарушали правила перевозки детей в автомобилях, выявлено свыше 72 тыс. случаев перехода дорог в неположенных местах, более 90 тыс. раз водители нарушали ПДД в отношении пешеходов.

    28 августа 2024, 21:10 • Новости дня
    Подтверждена гибель учившегося в США пилотировать F-16 украинского летчика

    На Украине сообщили о гибели летчика ВСУ, учившегося пилотировать F-16

    Подтверждена гибель учившегося в США пилотировать F-16 украинского летчика
    @ Office of the President of Ukraine/Reuters

    Tекст: Кристина Цыцура

    Депутат Луцкого городского совета Игорь Полищук сообщил о гибели летчика 204-й бригады тактической авиации подполковника Алексея Меся, который проходил обучение на F-16.

    «Скорее всего, Месь погиб 26 августа. Как раз в этот день российские войска наносили массированный ракетный удар. Вероятно, плотно прилетело и по аэродромам Коломыя и Староконстантинов», – сообщил Telegram-канал «Военная хроника».

    По данным украинских СМИ,  Месь был зачислен в личный состав воинской части на должность командира эскадрильной поддержки – заместителя командира операционной группы.

    Кроме того, уточняется, что подполковник Месь погиб 26 августа во время выполнения боевого задания. Кроме того, пресс-служба 144-го истребительного крыла Воздушных сил Нацгвардии США сообщала, что Месь проходил обучение на F-16 в США.

    Отмечается, что летчики ВСУ и технический состав на аэродромах в случае ударов становятся «такой же целью, как и электростанции». Также автор поста добавил, что данные о гибели летчика, скорее всего, будут держаться в секрете.

    Ранее появилась информация об уничтожении первого истребителя F-16 на территории Украины. По предварительным данным, ВС России поразили самолет в районе аэропорта Староконстантинов в Хмельницкой области.

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    29 августа 2024, 00:02 • Новости дня
    В Курской области заметили пытавшую пленных медика ВСУ с позывным «Каннибал»

    Tекст: Вера Басилая

    В Курской области замечена боевой медик 82-й отдельной бригады специального назначения ВСУ с позывным «Каннибал», известная издевательствами над пленными, сообщил военкор Евгений Лисицын.

    В украинских СМИ, известная пытками над пленными «врач» 82-ой отдельной бригады специального назначения ВСУ с  позывным «Канибал» по имени Варвара заявляла о ненависти к россиянам, и едет в Курскую область «убивать и мучить». Она отметила, что ей «без разницы будет это ребенок, женщина или старик», пишет «Российская газета» со ссылкой на военкора Евгения Лисицына.

    Ранее украинский пленный сообщил, что военнослужащим ВСУ было дано распоряжение начальства расстреливать оказывающих сопротивление гражданских в Курской области.

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    28 августа 2024, 19:44 • Видео
    Новый «план победы над Россией» от Зеленского

    Владимир Зеленский заявил о «плане победы» над Россией, который включает в себя четыре части и будет презентован американцам в самое ближайшее время. Примечательно, что одна из этих частей – наступление в Курской области. Какова стратегия Киева?

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    28 августа 2024, 19:11 • Новости дня
    Автором канала с фейками о Курской области оказалась уехавшая в США журналистка Орлова
    Автором канала с фейками о Курской области оказалась уехавшая в США журналистка Орлова
    @ Fernando Gutierrez-Juarez/DPA/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Украинская сторона использует для распространения фейков и дезинформации не только ботов, но и целые каналы, которые могут выглядеть как «живые», таким Telegram-каналом является «Курск сейчас», сообщили авторы «Войны с фейками». Удалось установить, что за ним стоит бывшая московская журналистка Карина Орлова, уехавшая в США еще до начала СВО.

    «Курск сейчас» постепенно менял тематику постов в сторону негатива в адрес России, а также создавал иллюзию честности, сообщили разоблачители подобного контента в публикации.

    Канал выражал сомнение в правильности СВО, а также одним из первых сообщил о том, что президент Украины Владимир Зеленский выдвинут на Нобелевскую премию мира.

    «Работа OSINT-аналитиков «Войны с фейками» помогла установить: за каналом, маскирующимся под обычный курский паблик, стоят ЦИПсО, а его владельцем является обиженная на Россию журналистка, покинувшая страну еще до начала СВО. Канал был выкуплен в августе 2022 года, покупателем же выступила некая Елена, проведя оплату криптовалютой», – говорится в сообщении.

    Сейчас автор, публикующий посты в «Курске сейчас», бывшая российская журналистка Карина Орлова проживает в США. Она активно поливает грязью РФ в социальных сетях, публично одобрила вторжение ВСУ в Курск. 

    Канал «Курск сейчас» был создан в 2019 году под другим брендом (назывался Mobilenews46) и на протяжении нескольких лет имел устойчивое число подписчиков – в пределах 10 тысяч. Стремительный рост начался в апреле текущего года, а пика в 50 тысяч достиг после вторжения ВСУ в Курскую область. Естественный прирост был вызван повышенным интересом жителей региона к происходящим событиям. При этом канал за счет своего «веса» попал в поисковые выдачи по запросу «Курск», что создает главную опасность для жителей.

    Среди публикаций канала  c 6 августа заметно странное сочетание: стандартные для любого российского паблика посты перемежаются с паническими заявлениями о контроле ВСУ над населенными пунктами, там также высказываются претензии к российскому руководству, чаще всего безосновательные.

    Сам канал «Курск сейчас» связан репостами с других фейковых каналов, которые практически одинаково освещают информацию, но от себя добавляют необходимые им детали, создавая тем самым напряжение или сомнение у читателей.

    «Разоблачить такой канал самостоятельно непросто, администраторам этой площадки удалось ввести в заблуждение как местных, так и федеральных журналистов. Призываем всех активно жаловаться на этот канал и писать в комментариях предупреждения о том, что авторы – не те, за кого себя выдают», – отмечают авторы «Войны с фейками».

    Читатели газеты ВЗГЛЯД также обратили внимание на рекламную активность «Курск сейчас» в Telegram-каналах региона, освещающих, в том числе обстановку в Судже и других населенных пунктах области. Сейчас эти рекламные посты удалены.

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    28 августа 2024, 21:56 • Новости дня
    Бойцы ВС России захватили флаг элитной десантной бригады ВСУ
    Бойцы ВС России захватили флаг элитной десантной бригады ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные в ходе боев в Курской области захватили флаг элитной 82-й отдельной аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

    Об этом сообщил замкомандира одного из батальонов 9-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса с позывным Кадет, передает ТАСС.

    По словам военного, украинские диверсанты, высадившиеся в одном из населенных пунктов в Курской области, были уничтожены, а их флаг стал трофеем ВС России.

    «Мы, подразделение 9-го мотострелкового полка, нами были уничтожены наемники из 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, которые зашли на нашу землю, чтобы убивать и насиловать мирное население. Детей, женщин, стариков. Не допустим этого! Враг будет разбит, а победа будет за нами», – сказал один из бойцов на распространенной агентством видеозаписи.

    Напомним, группировка «Север» за сутки отразила восемь атак украинских боевиков на Курском направлении.

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    29 августа 2024, 07:23 • Новости дня
    Николаевское подполье предупредило о шокирующих для Киева разоблачениях

    Tекст: Александра Юдина

    Представитель николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что Киев будет потрясен, если узнает о масштабах поддержки России среди украинских бизнесменов, чиновников и других влиятельных лиц.

    По его словам, значительная часть украинского населения испытывает глубокую неприязнь к действующей власти и активно содействует России в рамках спецоперации. Многие из тех, кто оказывает помощь, занимают высокие посты и обладают значительным влиянием, передает «Комсомольская правда».

    Представитель подполья также отметил, что участники движения не преследуют материальной выгоды и действуют исключительно из убеждений.

    Газета ВЗГЛЯД рассуждала, почему Киев выбрал военное поражение вместо переговоров.

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    28 августа 2024, 15:45 • Новости дня
    Дурову грозит обвинение в насилии над ребенком в Швейцарии

    В Женеве начали расследовать жалобу бывшей девушки Дурова из-за насилия над ребенком

    Дурову грозит обвинение в насилии над ребенком в Швейцарии
    @ Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Апелляционная палата кантона Женева в октябре 2023 года поручила прокуратуре города расследовать жалобу в отношении основателя Telegram Павла Дурова от его бывшей девушки Ирины Болгар, она обвиняла бизнесмена в насилии над их общим сыном.

    Заявление подано по трем эпизодам насильственных действий, которые отец якобы совершил в отношении ребенка 2017 года рождения, передает РИА «Новости».

    Женевская прокуратура не стала возбуждать уголовное преследование, так как эпизоды случились более трех месяцев до начала расследования. Болгар обжаловала это решение.

    Решение об отказе в возбуждении отменили, в прокуратуре проведут следственные действия или расследования, которые ведомство сочтет необходимыми, говорится в решении суда.

    По данным агентства, имена затронутых лиц не разглашаются, но детали указывают, что иск был подан Ириной Болгар против Павла Дурова. Источник в Женеве подтвердил, что речь идет об этих лицах.

    Отмечается, что жалобу подали в связи с тремя случаями насилия с апреля 2021 года по июль 2022 года в Париже, ОАЭ и Женеве.

    Ранее Politico сообщила, что Франция объявила в розыск брата задержанного в Париже Дурова.

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    29 августа 2024, 08:12 • Новости дня
    ЦРУ признало успехи российской армии в Донбассе
    ЦРУ признало успехи российской армии в Донбассе
    @ Kevin Wolf/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российские войска добиваются успехов на Красноармейском направлении, не исключена возможность освобождения Красноармейска (украинское название – Покровск), заявил замдиректора ЦРУ Дэвид Коэн.

    По его словам, бои в этом районе длятся уже несколько недель, и российские силы демонстрируют определенные достижения, передает ТАСС.

    В ходе выступления на конференции по безопасности в США Коэн отметил, что российские войска ведут успешные наступательные операции в районе города и добиваются там определенных успехов.

    По его мнению, российские силы могут взять Красноармейск под контроль.

    Ранее украинские власти ввели почти круглосуточный комендантский час в Красноармейске.

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    29 августа 2024, 08:49 • Новости дня
    Стало известно о взрывах в Киевской области
    Стало известно о взрывах в Киевской области
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Взрывы прогремели в Киевской области в четверг на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский канал «Новости. LIVE».

    Как говорится в сообщении, взрывы звучат в Киевской области, передает РИА «Новости», однако подробностей не приводится.

    Ранее в четверг украинский телеканал «Общественное» сообщил, что взрывы слышны в Киеве и за городом на фоне воздушной тревоги.

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    28 августа 2024, 20:38 • Новости дня
    Вагенкнехт назвала Шольца «вассальным канцлером»
    Вагенкнехт назвала Шольца «вассальным канцлером»
    @ Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Депутат бундестага, лидер партии BSW («Союз Сары Вагенкнехт») Сара Вагенкнехт назвала Олафа Шольца вассальным канцлером.

    Такое заявление она обосновала тем, что Шольц не считает нужным обсудить в бундестаге вопрос будущего размещения американских дальнобойных ракет в ФРГ, передают «Известия».

    По ее словам, немецкое правительство стремится быть способным к ведению войны, при этом желательно — с гиперзвуковыми ракетами. И хотя большинство немцев не разделяют эту инициативу, но правящая коалиция это игнорирует, говорит Вагенкнехт: «Вассальный канцлер не считает нужным даже провести дискуссию в бундестаге. Основания для решения разместить новые дальнобойные ракеты в нашей стране были созданы исключительно самими США».

    Ранее Шольц связал вопрос размещения американских ракет в Германии с прекращением Россией спецоперации. Он также заявил, что Германия принимает решения, которые не ведут к эскалации с Россией.

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    29 августа 2024, 09:15 • Новости дня
    В VK сообщили о запуске единого облачного хранилища для видеоконтента

    В VK сообщили о создании крупнейшей облачной библиотеки видеоконтента в России

    В VK сообщили о запуске единого облачного хранилища для видеоконтента
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Компания VK объявила о создании крупнейшего в России облачного хранилища для видеоконтента, объединив данные с платформ «VK Видео», «Дзен» и «ОК. Видео».

    На фоне замедления работы зарубежных видеохостингов, таких как YouTube, компания VK представила масштабное обновление своей видеоинфраструктуры – видеоконтент теперь будет храниться в едином облачном хранилище, передает РБК.

    Объем этого хранилища превысил 1,5 млрд гигабайт, что сделало его самым крупным среди отечественных платформ.

    По словам представителей компании, такая консолидация данных позволила повысить надежность хранения видеоматериалов. В случае выхода из строя отдельных хранилищ данные автоматически восстанавливаются из резервных копий.

    Кроме того, новая система позволяет значительно сократить дублирование контента.

    Как пояснил технический директор «ВКонтакте» и «VK Видео» Сергей Ляджин, если пользователь повторно загружает одно и то же видео на одну из платформ, система автоматически удаляет дубликат.

    Напомним, «VK Видео» начал стремительно догонять YouTube по популярности в России. Так, около 90% опрошенных россиян знают о сервисе, а более половины регулярно пользуются этой платформой.

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    28 августа 2024, 22:45 • Новости дня
    ВС России нанесли удар по складам ВСУ и сортировочной станции в Сумах

    Подполье: Склады ВСУ и сортировочная ж/д станция поражены в Сумах

    Tекст: Вера Басилая

    Склады и железнодорожная сортировочная станция, где распределяют боеприпасы по подразделениям ВСУ, поражены в городе Сумы на Украине, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

    По данным Лебедева, в районе сортировочной части железнодорожного вокзала находятся склады, где происходит распределение боекомплекта по подразделениям, передает РИА «Новости».

    Ранее Лебедев сообщил, что склад с ракетным вооружением поражен в Сумах.

    Утром в понедельник российские войска нанесли массированный удар по объектам украинской энергетической инфраструктуры, а в ночь на вторник произвели групповой удар по украинской аэродромной инфраструктуре.

    Коментарии (5)
    29 августа 2024, 06:00 • Новости дня
    МИД заявил о похищениях жителей Курской области боевиками ВСУ

    Мирошник: ВСУ похищают мирных жителей Курской области и увозят на грузовиках

    МИД заявил о похищениях жителей Курской области боевиками ВСУ
    @ Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия располагает данными о том, что украинские боевики похищают мирных жителей Курской области и увозят в неизвестном направлении, есть предварительные списки похищенных, заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

    По его словам, ВСУ в Курской области ведут себя как откровенные террористы-боевики. Мирошник подчеркнул, что у России есть данные, что украинские военные хватают людей на улицах и увозят в неизвестном направлении, после чего связь с ними теряется.

    «Куда они направились? Они покинули территорию Украины, находятся в тайных тюрьмах или подвалах?» – цитирует РИА «Новости» Мирошника.

    Дипломат добавил, что боевики не извещают ни власти, ни родных, где находятся похищенные люди.

    Мирошник отметил, что этой темой сейчас занимаются Минобороны, а также уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. По его словам, есть предварительные списки, но они не окончательные. Есть люди, судьба которых неизвестна, или о них есть только отрывочные данные.

    Ранее Мирошник заявил, что ВСУ расстреливают мирных жителей в Курской области.

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    28 августа 2024, 18:41 • Новости дня
    Россия ввела санкции в отношении американских журналистов

    Россия ввела контрсанкции в ответ на рестрикции со стороны США

    Россия ввела санкции в отношении американских журналистов
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона вводит ответные санкции в отношении американской, въезд в Россию запрещается для 92 американских граждан, в их числе представители СМИ, причастные к изготовлению фейков, сообщил МИД.

    На постоянной основе закрывается въезд в Россию для 92 американцев, в их числе несколько журналистов The New York Times, The Wall Street Journal, The Washington Post, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    По мнению МИД, эти журналисты причастны к изготовлению и распространению недостоверной информации о России и российских вооруженных силах, а также к пропагандистскому «прикрытию» развязанной Вашингтоном «гибридной войны».

    Также в список вошли главы и чиновники разного звена силовых ведомств и спецслужб, главы компаний ВПК и финансовых институтов, поставляющих оружие киевскому режиму.

    Ранее в августе Вашингтон ввел санкции в отношении 400 человек и юридических лиц в России и за ее пределами, под них попали российские ИИ-разработчики.

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    28 августа 2024, 14:59 • Новости дня
    WSJ: Ракетные удары ВС России вскрыли слабые места ПВО Украины
    WSJ: Ракетные удары ВС России вскрыли слабые места ПВО Украины
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Денис Тельманов

    Ракетные удары российских военных вскрыли в обороне Украины слабые места, пишет The Wall Street Journal.

    «Атака ... выявила некоторые уязвимые места Украины», – говорится в публикации, передает РИА «Новости».

    В статье отмечается, что летом на Украину начали поступать первые истребители F-16, потенциально это могло бы усилить систему ПВО страны. Однако у Украины нет ресурсов для перехвата ракет во всех частях страны. Кроме того, в этом году энергетическая инфраструктура Украины из-за постоянных ударов ВС России по важным объектам стала более уязвимой.

    Отмечается, что в понедельник российские военные нанесли массированный удар по объектам ОПК на Украине. Как рассказал координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, удары наносят как по военным целям, так и по объектам энергетической инфраструктуры.

    Ранее Минобороны России сообщило, что российские военные поразили лагерь иностранных наемников на Украине

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    29 августа 2024, 12:13 • Новости дня
    Глава «Белого интернета» оценила слияние контента «VK Видео», «Дзен» и «ОК. Видео»

    Глава «Белого интернета» Сидоренко оценила слияние контента «VK Видео», «Дзен» и «ОК. Видео»

    Слияние видеоконтента с «VK Видео», «Дзен» и «ОК. Видео» стало результатом инвестиций в отрасль за последние четыре года, заявила гендиректор АНО «Белый интернет» Элина Сидоренко.

    В VK заявили об объединении видеоконтента трех платформ на основе собственной разработки – one-cloud, объем хранилища превысил 1,5 эксабайта, или более 1,5 млрд гигабайт.

    Сидоренко отметила, что за четыре года объем вложений российских компаний в цифровые технологии увеличился более чем на 80%, достигнув отметки в 4 трлн рублей. Инвестиции во внедрение программных продуктов увеличились в 2,5 раза. И сегодня мы можем увидеть результаты этих финансовых вливаний, пояснила она.

    Ее комментарий приводится в Telegram-канале «Белый интернет».

    Российские цифровые медиа планомерно и поступательно развивают свои продукты, обеспечивая технологическую независимость от западных вендоров, подчеркнула гендиректор АНО.

    VK в этом вопросе является одним из лидеров, компания активно внедряет собственные инновационные решения в свои сервисы, которые «ничем не уступают западным аналогам», добавила Сидоренко.

    «Преимущество внедренной технологии – безопасное облачное хранение видеоконтента и скорость его передачи. Пользователи почувствуют высокую скорость загрузки видеозаписей, их добавления в любую из платформ VK. Это же позволит в быстрые сроки восполнить объем видеозаписей, догнав международные платформы», – указала эксперт.

    По ее мнению, Россия уверенно идет «к созданию своей национальной цифровой экосистемы с надлежащим уровнем безопасности и цифровой оснащенности работы».

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    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      России нужен тихоокеанский фасад

      В советское время люди ехали на Сахалин за длинным рублем, а интеллигенция – еще и за относительной свободой, характерной для региона, дальше которого не сошлют. Сегодня, несмотря на преобладание автомобилей с правым рулем на улицах Южно-Сахалинска, ментальной «праворульностью» сахалинцы не страдают.

      2 комментария
    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Почему мы не уничтожаем Киев

      Ощущая собственную безнаказанность, Зеленский устроил самый настоящий кочевой набег на Курскую область. И снова после этого Банковая стоит на месте целая и невредимая. Стоит – и будет стоять. Просто потому, что у противников ударов есть свои аргументы, не менее серьезные, чем у сторонников. Которые сконцентрированы не на мести или справедливости, а на издержках и стратегии.

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    • Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева
      Война стала не политикой, а вопросом выживания

      Когда прямо сейчас на дорогах Курской области издеваются над нашими стариками и бьют по школам и торговым центрам Донецка, находится полно людей, которые говорят об этом – «политика».

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    • Новый «план победы над Россией» от Зеленского

      Владимир Зеленский заявил о «плане победы» над Россией, который включает в себя четыре части и будет презентован американцам в самое ближайшее время. Примечательно, что одна из этих частей – наступление в Курской области. Какова стратегия Киева?

    • Украина угрожает Белоруссии ракетным ударом

      МИД Украины потребовал от руководства Белоруссии отвести от государственной границы в Гомельской области группировку войск, подчеркнув, что она может стать «законной целью». При этом сама Украина держит со своей стороны 120 тысяч военнослужащих. Чего добивается Киев?

    • Зачем Дуров потребовался Макрону

      В руководстве ЕС открестились от задержания основателя Telegram Павла Дурова, подчеркнув, что он нарушил национальное законодательство Франции. Президент самой Франции Эммануэль Макрон заявил, что в задержании Дурова нет «политической подоплеки». Верится в это с трудом, точнее, вообще не верится.

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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