Стало известно о финале сериала по автобиографии Бутиной «Тюремный дневник»

Tекст: Александра Юдина

«На съемках сериала по книге Марии Бутиной «Тюремный дневник» в Кирове зрителей ждет неожиданный финал», – цитирует его РИА «Новости».

По словам источника, по сюжету сериала главную героиню Марию, роль которой исполнит актриса Мария Лопатина, пригласили учиться в США. Во время обучения она случайно узнает информацию, которая ставит под сомнение все ее идеалы и убеждения.

«Марии придется сделать главный выбор в жизни: между любовью и выгодой, предательством и верностью стране, свободой и смертью», – указал он.

По информации источника, съемочной площадкой могут стать неожиданные места в городе, первыми киногруппу увидят очевидцы в местном аэропорту.

Картина состоит из восьми серий. В числе проходивших кастинг были актеры из стран Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.

Напомним, Мария Бутина – российский политик и публицист, была арестована в США в июле 2018 года по обвинению в работе иностранным агентом. Освободившись после полутора лет тюрьмы, она смогла вывезти 1,2 тыс. страниц зашифрованных записей тюремного дневника.