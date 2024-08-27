Глобального мира не получилось даже в Сети – просто потому, что Сеть – это не отдельная сущность, а виртуальная проекция все того же мира с его враждебностью всех ко всем, подлостью, жадностью и агрессией. Поэтому взаимоотношения государств с интернет-платформами будут только ужесточаться.11 комментариев
Эксперт Kaspersky посоветовал использовать особые чаты в Telegram
Эксперт Kaspersky посоветовал использовать секретные чаты в Telegram для конфиденциальной переписки
Специалист по кибербезопасности компании Kaspersky ICS CERT Владимир Дащенко посоветовал использовать секретные чаты в мессенджере Telegram для передачи конфиденциальной информации, так как они обеспечивают более высокий уровень защиты данных благодаря сквозному шифрованию.
Он подчеркнул важность выбора безопасных средств коммуникации при передаче конфиденциальных данных, отметив, что секретные чаты в Telegram представляют собой наиболее надежный вариант для подобных целей, передает РИА «Новости».
«Секретные чаты используют сквозное шифрование – сообщения шифруются и расшифровываются исключительно на устройствах отправителя и получателя», – объяснил Дащенко.
По его словам, в отличие от секретных чатов, открытые и групповые чаты в Telegram хранятся на серверах мессенджера, что делает их потенциально уязвимыми для взлома.
Ранее во Франции задержали основателя Telegram Павла Дурова. Стоимость криптовалюты Toncoin, выплаты в которой проходят в Telegram, резко снизилась.