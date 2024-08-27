Эксперт Kaspersky посоветовал использовать особые чаты в Telegram

Эксперт Kaspersky посоветовал использовать секретные чаты в Telegram для конфиденциальной переписки

Tекст: Александра Юдина

Он подчеркнул важность выбора безопасных средств коммуникации при передаче конфиденциальных данных, отметив, что секретные чаты в Telegram представляют собой наиболее надежный вариант для подобных целей, передает РИА «Новости».

«Секретные чаты используют сквозное шифрование – сообщения шифруются и расшифровываются исключительно на устройствах отправителя и получателя», – объяснил Дащенко.

По его словам, в отличие от секретных чатов, открытые и групповые чаты в Telegram хранятся на серверах мессенджера, что делает их потенциально уязвимыми для взлома.

Ранее во Франции задержали основателя Telegram Павла Дурова. Стоимость криптовалюты Toncoin, выплаты в которой проходят в Telegram, резко снизилась.

