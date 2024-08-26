Глобального мира не получилось даже в Сети – просто потому, что Сеть – это не отдельная сущность, а виртуальная проекция все того же мира с его враждебностью всех ко всем, подлостью, жадностью и агрессией. Поэтому взаимоотношения государств с интернет-платформами будут только ужесточаться.5 комментариев
Китайский дипломат вызван в МИД Японии после инцидента с военным самолетом
Замминистра иностранных дел Японии Масатака Окано на фоне заявления японского минобороны о нарушении китайским разведывательным самолетом воздушного пространства страны вызвал временного поверенного в делах посольства КНР в Японии Ши Юна и потребовал недопущения повторения инцидента.
Как говорится в заявлении, подтверждено, что 26 ноября с 11.29 до примерно 11.31 (5.29 и 5.31 мск соответственно) китайский самолет-разведчик Y-9 нарушил воздушное пространство Японии в районе островов Гото в префектуре Нагасаки, передает РИА «Новости».
Там добавили, что заместитель главы МИД Масатака Окано вызвал временного поверенного в делах посольства Китая в Токио Ши Юна в МИД и выразил ему протест, требуя предотвращения подобных инцидентов в будущем. При этом Ши Юн заявил, что он доложит о произошедшем китайской стороне.
Отмечается, что в ответ на нарушение воздушного пространства были подняты истребители воздушных сил самообороны Японии, которые, как отмечается, предприняли меры, включая предупреждение. Телеканал NHK со ссылкой на источники в военных кругах уточняет, что китайский разведывательный самолет уже покинул японское воздушное пространство к тому моменту, как на место прибыли истребители сил самообороны Японии.
Ранее Япония выразила России и Китаю озабоченность из-за воздушного патрулирования.