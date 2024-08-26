Китайский дипломат вызван в МИД Японии после инцидента с военным самолетом

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в заявлении, подтверждено, что 26 ноября с 11.29 до примерно 11.31 (5.29 и 5.31 мск соответственно) китайский самолет-разведчик Y-9 нарушил воздушное пространство Японии в районе островов Гото в префектуре Нагасаки, передает РИА «Новости».

Там добавили, что заместитель главы МИД Масатака Окано вызвал временного поверенного в делах посольства Китая в Токио Ши Юна в МИД и выразил ему протест, требуя предотвращения подобных инцидентов в будущем. При этом Ши Юн заявил, что он доложит о произошедшем китайской стороне.

Отмечается, что в ответ на нарушение воздушного пространства были подняты истребители воздушных сил самообороны Японии, которые, как отмечается, предприняли меры, включая предупреждение. Телеканал NHK со ссылкой на источники в военных кругах уточняет, что китайский разведывательный самолет уже покинул японское воздушное пространство к тому моменту, как на место прибыли истребители сил самообороны Японии.

Ранее Япония выразила России и Китаю озабоченность из-за воздушного патрулирования.