  • Новость часаМинобороны сообщило о массированном ударе по энергообъектам Украины
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Белоруссия и Казахстан оказались в разных мирах

    Исторический опыт Казахстана располагает к весьма благостному взгляду на мир, потревожить который и попробовал Александр Лукашенко, находящийся на переднем крае борьбы за новый мировой порядок.

    11 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Уголь сформировал донецкий характер

    Донецкий характер особенно ярко проявляется, когда наших людей заставляют прогибаться и принимать чужую волю и чужие ценности. А донецкий характер во многом базируется на шахтерском быте: людям, у которых нет «стержня», в шахте делать нечего.

    3 комментария
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Запад всегда использует тех, кого приручает

    Так было, и так будет всегда. Полюбивший Запад отправляется на войну. Равных, мирных, добрососедских, взаимовыгодных отношений у нас с этой цивилизацией не было и не будет. И нам уже сейчас стоит серьезно подумать о том, как донести это знание до следующих поколений.

    24 комментария
    26 августа 2024, 12:42 • Новости дня

    Песков: Кремль не знает суть обвинений против Дурова

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Кремле не знают, в чем конкретно обвиняется сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров, который был задержан во Франции, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Кремль пока не слышал никаких официальных заявлений по этой теме, передает ТАСС. Он призвал не спешить с выводами до тех пор, пока Дурову не будут предъявлены обвинения, если до этого дойдет.

    Кроме того, Песков опроверг сообщения СМИ о якобы встрече президента России Владимира Путина с Дуровым в Баку, где российский лидер находился с государственным визитом.

    Ранее в Бундестаге назвали задержание Дурова атакой на свободу слова.

    25 августа 2024, 20:47 • Новости дня
    Эксперт объяснила абсурдность плана ВСУ о демонстративном ударе по России

    Политолог Шеслер: В случае демонстративного удара по России вместо переговоров Украина получит обратный эффект

    Эксперт объяснила абсурдность плана ВСУ о демонстративном ударе по России
    @ Laurent Cipriani/AP/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    Абсурдно думать, что удар ВСУ вглубь российских территорий заставит Москву сесть за стол переговоров. Наиболее вероятно, что это приведет к обратному эффекту, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ране стало известно о желании Киева склонить Москву к переговорам «демонстративным ударом» вглубь России.

    «Мы знаем, что причина СВО заключается в том, что Украина, предоставив НАТО свою территорию в качестве военного плацдарма, стала представлять серьезную угрозу безопасности России. И нынешнее желание Киева угрожать Москве демонстративным ударом в надежде заставить нас сесть за стол переговоров – лишнее тому подтверждение», – сказала политолог Лариса Шеслер.

    «Думать, что так можно запугать Россию или заставить ее отказаться от намеченных целей, это откровенное безумие и абсурд. Так можно добиться лишь обратного эффекта. Для Москвы это станет четким сигналом – если мы хотим обезопасить наших граждан и наше будущее, угрозу необходимо отодвигать от границы как можно дальше», – подчеркнула собеседница.

    По словам эксперта, если ВСУ действительно нанесут некий демонстративный удар, Владимиру Зеленскому будет непросто «прикинуться жертвой российской агрессии: Запад его поддержит, но страны Глобального Юга сочтут это агрессией».

    Эксперт уверена – еще некоторое время НАТО будет делать вид, что запрещает Киеву бить вглубь России, однако вскоре соответствующее разрешение все же будет выдано. «Мы все это видим на примере постоянных обстрелов Крыма, попыток атаковать другие наши регионы, включая Курскую область. И у Москвы не остается никаких других вариантов, кроме как упорно и настойчиво работать над достижением целей спецоперации», – заключила Шеслер.

    Ранее стало известно о попытках Киева добиться разрешения на нанесение ударов вглубь России британскими дальнобойными ракетами Storm Shadow. По данным источников  The Guardian, «демонстративная атака» должна показать уязвимость объектов, близких к Москве. Но, по их словам, это высокорискованная стратегия и пока она не пользуется поддержкой США.

    Отмечается, что похожую точку зрения выразил и бывший военный атташе Британии в России и на Украине Джона Форман. По его словам, Киеву не нужно зацикливаться на возможном использовании Storm Shadow, Украине необходимо сосредоточиться на обороне Донбасса.

    На этом фоне The New York Times сообщила, что в первые дни вторжения ВСУ в Курскую область Вашингтон и Лондон предоставляли украинским командирам спутниковые данные о российских войсках, которые «могут атаковать их или отрезать их от возможного вывода обратно в Украину».

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    26 августа 2024, 10:12 • Новости дня
    Подполье сообщило о российском ударе по ангару с двумя F-16 в Ивано-Франковске
    Подполье сообщило о российском ударе по ангару с двумя F-16 в Ивано-Франковске
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска нанесли удар по ангару с техникой в Ивано-Франковске, куда недавно были привезены два истребителя F-16, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

    «В Ивано-Франковске (попадание) в ангар с недавно привезенной техникой. По сообщениям сопротивления, в Ивано-Франковске спрятали два F-16. Как раз в той стороне бахнуло. Знать будем позже», – сказал он, передает РИА «Новости».

    В Одессе поражен энергетический объект, порядка десяти ударов нанесено по Киеву и его окраинам, добавил Лебедев. Город Стрий в Львовской области обесточен после ударов, в Волыни под удар попали военные ВСУ, в Полтаве поражено место распределения подразделений украинских войск, сообщил он.

    По словам Лебедева, в Николаевской области взрыв раздался в районе села Трихаты, где расположена одна из мощных в области подстанций, после этого в нескольких районах региона отключили свет.

    Ранее подполье сообщило об ударах по емкостям с ГСМ в Ивано-Франковске.

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    24 августа 2024, 11:37 • Видео
    Президент Чехии совсем охамел

    Власти в Праге и Варшаве по сути поддержали уничтожение «Северного потока». Президент Чехии Петр Павел даже назвал его «законной целью». Однако главный пострадавший от этого теракта – Германия. Зачем в НАТО так унижают своего союзника?

    Коментарии (0)
    26 августа 2024, 11:12 • Новости дня
    ВС России нанесли массированный ракетный удар по целям в 15 областях Украины
    ВС России нанесли массированный ракетный удар по целям в 15 областях Украины
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Под массированную ракетную атаку со стороны Вооруженных сил России попали 15 областей Украины, пишут украинские СМИ со ссылкой на премьер-министра страны Дениса Шмыгаля.

    По данным журналистов, удары были направлены на энергетические объекты, в ряде регионов зафиксированы повреждения.

    Как сообщил глава Минэнерго Украины Герман Галущенко, в результате атаки сложилась «сложная» ситуация в энергосистеме страны. В ряде регионов введены экстренные отключения электроэнергии, сообщила украинская энергокомпания ДТЭК, передают «Ведомости».

    По информации украинских СМИ, в Днепропетровске экстренные отключения света вызвали перебои в работе электротранспорта, власти Луцка и Чернигова предупредили о возможных перебоях с водоснабжением.

    В Запорожской области под удар попал объект критической инфраструктуры, в Киевской и Волынской областях поражены объекты инфраструктуры.

    В Ивано-Франковске, куда недавно были привезены два истребителя F-16, поражен склад с техникой, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, передает РИА «Новости». В городе поражены емкости с ГСМ, добавил он.

    В Одессе удар пришелся по энергетическому объекту, после чего в городе пропал свет. По Киеву было нанесено около десяти ударов, также взрывы прогремели в городе Стрий Львовской области, сообщил Лебедев.

    Кроме того, ударам подверглись южная часть Хмельницкого и области, военные ВСУ в Волыни и пункт распределения украинских войск в Полтаве. В Николаевской области раздался взрыв в районе села Трихаты, где, по словам Лебедева, находится одна из мощнейших в регионе подстанций. После этого несколько районов области оказались обесточены.

    В Волынской, Винницкой и Полтавской областях прозвучали повторные взрывы.

    Напомним, ПВО ВС России за ночь уничтожили 20 украинских беспилотников, девять из них над Саратовской областью. Обломки сбитых БПЛА попали в жилые дома в Саратове и Энгельсе, пострадала женщина.

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    26 августа 2024, 08:17 • Новости дня
    Россиянам рассказали о новых касающихся ПДД законах
    Россиянам рассказали о новых касающихся ПДД законах
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    С 1 сентября в России вступают в силу новые законы, касающиеся правил дорожного движения, они регулируют размещение камер фотовидеофиксации, состав автомобильных аптечек, а также вводят обязательное страхование для такси.

    Одним из ключевых нововведений стало расширение мест, где разрешается устанавливать камеры фотовидеофиксации, передает Ura.ru. Новые нормы позволяют размещать их на аварийно-опасных участках дорог, перекрестках с высоким уровнем аварийности, пешеходных переходах, в зонах весового контроля, в зонах проведения дорожных работ, а также там, где действует запрет на стоянку и остановку.

    При этом вводится требование о минимальном расстоянии между камерами и их демонтаже после завершения ремонтных работ.

    Изменился и состав автомобильной аптечки, которая теперь должна включать больше перевязочных материалов. Кроме того, она должна содержать два устройства для искусственного дыхания, изотермическое одеяло, блокнот и карандаш. Отдельно отмечается, что старые аптечки можно использовать до 2027 года, если срок их годности еще не истек.

    Существенные изменения коснулись и сферы пассажирских перевозок. С 1 сентября все таксисты будут обязаны оформлять полис Обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП), который защищает пассажиров в случае ДТП. Введение этого требования призвано повысить безопасность пассажирских перевозок.

    Кроме того, будут увеличены штрафы за неоплаченный проезд по платным дорогам Москвы: до 3 тыс. рублей для легковых авто и до 15 тыс. рублей – для грузовиков и автобусов.

    Ранее в Госдуме предложили аннулировать регистрацию автомобилей за шумную езду.

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    26 августа 2024, 11:48 • Новости дня
    Путин обсудил с правительством и ЦБ укрепление экономической базы для «успешного завершения СВО»
    Путин обсудил с правительством и ЦБ укрепление экономической базы для «успешного завершения СВО»
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства и Центробанка предложил обсудить укрепление экономической базы для успешного завершения специальной военной операции.

    Путин проводит совещание в формате видео-конференц-связи из Ново-Огарева, передает ТАСС.

    «Вместе с коллегами из правительства, а также Центрального банка сегодня предлагаю обсудить основные направления экономической политики до 2030 года, включая укрепление экономической базы для успешного завершения специальной военной операции, а это, как не раз уже говорил, главное, основное условие для реализации долгосрочных планов развития России», – сказал глава государства.


    Ранее гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что Россия чувствует себя уверенно на третий год спецоперации.

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    26 августа 2024, 10:49 • Новости дня
    Сыну Кадырова вручили высшую награду Чечни

    Сыну Кадырова Адаму вручили высшую награду Чечни

    Сыну Кадырова вручили высшую награду Чечни
    @ Елена Афонина/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам награжден орденом Кадырова – высшей наградой республики.

    Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев назвал награждение Кадырова-младшего «заслуженным признанием его высоких нравственных качеств и преданности делу», передает «Коммерсант».

    Адам Кадыров является Героем Чеченской Республики и обладателем ряда других наград, включая орден «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой», орден «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой», орден «Дуслык» Республики Татарстан и орден «Трудовая доблесть России».

    В прошлом году глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с избиением своим сыном Адамом обвиняемого в сожжении Корана Никиты Журавеля.

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    26 августа 2024, 09:23 • Новости дня
    Экс-посол: Визит Моди в Киев не означает, что Индия отворачивается от России

    Экс-посол Индии в России Малхотра: Визит Моди в Киев не означает, что Нью-Дели отворачивается от Москвы

    Tекст: Валерия Городецкая

    На Западе ошибаются, полагая, что недавняя поездка индийского премьер-министра Нарендры Моди на Украину является сигналом того, что Индия отворачивается от России, заявил индийский дипломат, бывший посол в Москве и экс-председатель Консультативного комитета Совета ООН по правам человека Аджай Малхотра.

    Малхотра подчеркнул, что отношения Нью-Дели с Москвой и Киевом «с самого начала находились на совершенно разных уровнях», передает ТАСС.

    «Наша дружба с Россией имеет давнюю историю, а наше партнерство с ней является стратегическим и глубоко укорененным. В отношении Украины это гораздо менее очевидно», – отметил дипломат.

    Контакты Индии с Украиной особенно актуальны, так как Нью-Дели «последовательно поддерживает мир и диалог для разрешения украинского кризиса», заявил Малхотра. Кроме того, Индия, как и многие другие страны, столкнулась с рядом проблем, спровоцированных в том числе конфликтом на Украине, поэтому индийская сторона обсуждала вопросы его мирного урегулирования.

    Напомним, премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе визита на Украину призвал стороны конфликта не тратить время и перейти к диалогу для его завершения.

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    26 августа 2024, 08:34 • Новости дня
    Мать заключенного ИК-19 опровергла его участие в захвате заложников

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мать предполагаемого захватчика заложников в исправительной колонии №19 в Волгоградской области Темура Хусинова заявила, что на появившихся в Сети видео, якобы снятых преступниками, нет ее сына.

    «Моего сына там (на видеокадрах из Сети) нет, поймите. Кто там это вытворял – совершенно другие люди, нет моего сына там», – заявила женщина, подчеркнув, что ее сын «всех уважает, всех выручает, всем помогает» и на «греховные дела он не пойдет», передает РИА «Новости».

    По словам матери осужденного, Хусинов отбывает наказание в колонии и до освобождения ему осталось два месяца. Женщина заявила, что пытается выяснить местонахождение своего сына, но ее не пускают на территорию ИК-19.

    Ранее в Сети появились ориентировки на подозреваемых в захвате заложников в ИК-19, среди которых был Темур Хусинов, а также видео, которые якобы были сняты преступниками в момент захвата.

    Напомним, осужденные в ИК-19 в городе Суровикино в Волгоградской колонии захватили в заложники восьмерых сотрудников, четыре человека погибли.

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    26 августа 2024, 10:43 • Новости дня
    СМИ: Задержание Дурова ограничит доступ к информации о конфликте на Украине

    Defense One: Задержание Дурова ограничит доступ к информации о конфликте на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Получение жителями и экспертами из западных стран информации о конфликте на Украине может быть осложнено из-за задержания сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова, пишет обозреватель американского портала Defense One Патрик Такер.

    Российские военные блогеры освещают украинский конфликт в Telegram, однако мессенджер может подвергнуться давлению со стороны правоохранительных органов, из-за чего Запад лишится доступа к актуальным данным по этой теме, пишет Такер, передает ТАСС.

    Он отметил, что российские Telegram-каналы являются «ценным источником сведений» для западных аналитических центров. Аналогичное мнение Defence One высказал научный сотрудник Центра новой американской безопасности Сэмюэл Бендетт.

    Напомним, Дурова задержали в субботу вечером в Париже, куда он прибыл, несмотря на то что был в розыске в этой стране.

    Газета ВЗГЛЯД писала о причинах задержания Дурова во Франции.

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    26 августа 2024, 09:33 • Новости дня
    ФСИН назвала фейком сообщения о поощрении осужденных ИК-19 самогоном и телефонами

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сообщения о том, что осужденные, отбывающие наказание в исправительной колонии №19 под Волгоградом, обладали рядом привилегий, не соответствуют действительности, сообщило управление ФСИН по Волгоградской области.

    Информация о поощрении осужденных телефонами и самогоном является фейковой, подчеркнули в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.

    Ранее некоторые СМИ распространили сообщения о том, что заключенные в ИК-19 под Волгоградом обладали привилегиями, в том числе могли покупать телефоны, получать дополнительные передачи, а также варили самогон.

    Напомним, в результате захвата заложников осужденными в ИК-19 в городе Суровикино в Волгоградской колонии погибли четыре сотрудника ФСИН. Мать одного из предполагаемых захватчиков опровергла участие сына в захвате заложников.

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    26 августа 2024, 08:49 • Новости дня
    ПВО сбила два беспилотника ВСУ в Брянской и Ярославской областях

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Брянской и Ярославской областями, сообщило Минобороны.

    Попытки киевского режима совершить террористические атаки на территории России с использованием беспилотников были пресечены в период с 6.00 до 6.30, уточнило ведомство в Telegram-канале.

    Напомним, ПВО ВС России за ночь уничтожили 20 украинских беспилотников, девять из них над Саратовской областью. Обломки сбитых БПЛА попали в жилые дома в Саратове и Энгельсе, пострадала женщина.

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    26 августа 2024, 11:40 • Новости дня
    В Саратове и Энгельсе создали оперативные штабы после атаки дронов ВСУ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Саратовской области приняли решение о создании оперативных штабов в Саратове и Энгельсе, где в результате атаки украинских БПЛА получили повреждения жилые дома.

    Оперштабы развернуты по поручению главы Саратовской области Романа Бусаргина, они созданы с целью оказания помощи жильцам поврежденных домов, сообщило правительство региона, передает ТАСС.

    В настоящее время специалисты обследуют дома, после этого будет принято решение о возвращении жильцов в квартиры, добавили в правительстве.

    Напомним, после атаки БПЛА на Саратов женщину госпитализировали в тяжелом состоянии.

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    26 августа 2024, 12:34 • Новости дня
    Путин созвонился с Токаевым

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в понедельник провел телефонный разговор с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

    В Кремле сообщили, что Путин и Токаев в ходе переговоров затронули актуальные вопросы развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества, включая энергетическую сферу, передает ТАСС.

    Ранее Путин и Токаев договорились об усилении борьбы с терроризмом.

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    26 августа 2024, 12:02 • Новости дня
    Путин заявил о недопустимости пустышек и пунктов для «галочки» в нацпроектах

    Tекст: Валерия Городецкая

    В национальных проектах не должно быть пустышек и проходных пунктов для «галочки», которые не приносят результата и не улучшают жизнь людей, заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

    «В нацпроектах недопустимы какие-то пустышки, проходные, холостые пункты для бюрократической «галочки», то есть без достижения реального результата, практических позитивных изменений в жизни людей», – заявил глава государства, передает ТАСС. Работа над новыми нацпроектами будет обсуждаться в ходе ближайшего заседания совета по стратегическому развитию, добавил Путин.

    Президент также отметил, что экономика России продолжает расти хорошими темпами, доходы федерального бюджета за семь месяцев этого года достигли 20 трлн рублей, что на 36% больше относительно аналогичного периода прошлого года. Ситуация в экономике учитывается властями России при реализации планов по развитию страны, добавил он.

    «Реализуя наши планы, мы в первую очередь опираемся на положение дел в экономике, поскольку именно индустриальный, торговый, логистический, финансовый потенциал определяет ресурсные и бюджетные возможности государства», – сказал он.

    Напомним, Путин также обсудил с правительством и ЦБ укрепление экономической базы для «успешного завершения СВО».

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    26 августа 2024, 12:50 • Новости дня
    Песков пообещал ответ на вторжение ВСУ в Курскую область

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия обязательно ответит на враждебные действия украинских войск, в том числе в Курской области, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Комментируя слова посла России в США Анатолия Антонова о том, что президент России Владимир Путин принял решение по ответу на нападение ВСУ на Курскую область, Песков заявил, что в этом случае речь не идет об отдельном решении, передает ТАСС.

    «Разумеется, подобные враждебные действия не могут остаться без соответствующего ответа. Ответ обязательно будет», – сказал он.

    Ранее посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что российский президент Владимир Путин принял решение по ответу на нападение ВСУ на Курскую область, виновные понесут суровое наказание.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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