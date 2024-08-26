Tекст: Алексей Дегтярев

Украинские соединения поражены у Глубокого, Липцов, Волчанских Хуторов (Харьковская область) и Покровки (Сумская область), уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

Украинская сторона потеряла до 90 человек, орудие Д-20, две гаубицы Д-30 и две станции контрбатарейной борьбы.

Группировка «Запад» улучшила тактическое положение и поразила живую силу и технику 30-й, 44-й, 67-й, 115-й, 116-й механизированных, 4-й танковой бригад ВСУ, 110-й и 241-й бригад теробороны у Синьковки, Петропавловки, Табаевки (Харьковская область), Стельмаховки, Макеевки, Невского (ЛНР), Торского (ДНР) и Серебрянского лесничества.

Также отражены четыре контратаки подразделений 1-й, 4-й бригад нацгвардии и 12-й бригады спецназа «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).

ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки до 480 человек, танк, бронемашину «Казак». При контрбатарейной борьбе поражены пять гаубиц, включая одну М198, две М777 и две FH-70 и САУ «Гвоздика».

Уничтожены три полевых склада боеприпасов, три станции радиоэлектронной и станция контрбатарейной борьбы.

«Южная» группировка поразила живую силу и технику 23-й, 28-й, 93-й механизированных, 5-й танковой, 56-й мотопехотной, 143-й, 144-й пехотных, 5-й, 10-й, 80-й штурмовых бригад ВСУ, 109-й и 117-й бригад теробороны у Верхнекаменского, Переездного, Григоровки, Часова Яра, Дылеевки, Красногоровки, Константиновки и Успеновки в ДНР. Отражена контратака украинских штурмовиков 8-й горно-штурмовой бригады.

В зоне ответственности этой группировки ВСУ потеряли до 570 человек, бронемашину, четыре гаубицы, включая М777 и три FH-70, гаубицу «Мста-Б», орудие Д-20 и три гаубицы Д-30. Также там уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и четыре полевых склада боеприпасов.