Донецкий характер особенно ярко проявляется, когда наших людей заставляют прогибаться и принимать чужую волю и чужие ценности. А донецкий характер во многом базируется на шахтерском быте: людям, у которых нет «стержня», в шахте делать нечего.2 комментария
Спутница Дурова пропала после его ареста во Франции
Baza: Сопровождавшая Дурова блогер Юлия Вавилова пропала после его ареста во Франции
Криптокоуч Юлия Вавилова, которая, предположительно, сопровождала основателя Telegram Павла Дурова во Франции, перестала выходить на связь после его ареста, сообщили родственники девушки.
Сообщается, что девушка разговаривала с матерью за два дня до ареста Дурова, отец с ней связывался в начале августа в ее день рождения. Вавилова ему рассказала, что собирается посетить Францию, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал Baza.
Предположительно, криптокоуч Юлия Вавилова, сопровождала Дурова на протяжении всей его поездки от Казахстана, и до Азербайджана.
Ранее сообщалось, что Павел Дуров, который был задержан накануне в Париже, планировал провести в городе как минимум вечер. СМИ писали, что с ним при задержании находился телохранитель и девушка.
Напомним, Дуров был задержан в субботу вечером в Париже, куда он прибыл, несмотря на то, что был в розыске в этой стране, «из чувства безнаказанности».
Газета ВЗГЛЯД писала о причинах задержания Дурова во Франции.