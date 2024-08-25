Спутница Дурова пропала после его ареста во Франции

Baza: Сопровождавшая Дурова блогер Юлия Вавилова пропала после его ареста во Франции

Tекст: Вера Басилая

Сообщается, что девушка разговаривала с матерью за два дня до ареста Дурова, отец с ней связывался в начале августа в ее день рождения. Вавилова ему рассказала, что собирается посетить Францию, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Предположительно, криптокоуч Юлия Вавилова, сопровождала Дурова на протяжении всей его поездки от Казахстана, и до Азербайджана.

Ранее сообщалось, что Павел Дуров, который был задержан накануне в Париже, планировал провести в городе как минимум вечер. СМИ писали, что с ним при задержании находился телохранитель и девушка.

Напомним, Дуров был задержан в субботу вечером в Париже, куда он прибыл, несмотря на то, что был в розыске в этой стране, «из чувства безнаказанности».

Газета ВЗГЛЯД писала о причинах задержания Дурова во Франции.