Алаудинов рассказал об извинениях Зеленского перед Кадыровым

Tекст: Дмитрий Зубарев

Он обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, напомнив, что, когда тот очень «сильно испугался и плакал», и отправлял человека для того, чтобы он попросил Рамзана Кадырова простить его и «Квартал 95», это он просил главу Чечни, чтобы он его простил, передает ТАСС.

По словам Алаудинова, это было в то время, когда Зеленский участвовал в проекте «Квартал 95». Командир спецназа «Ахмат» не уточнил, за что он просил прощения.

Ранее Алаудинов сообщал, что российские военные не дают подразделениям ВСУ подтянуть свежие силы на Курское направление.