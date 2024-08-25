Так было, и так будет всегда. Полюбивший Запад отправляется на войну. Равных, мирных, добрососедских, взаимовыгодных отношений у нас с этой цивилизацией не было и не будет. И нам уже сейчас стоит серьезно подумать о том, как донести это знание до следующих поколений.16 комментариев
Возвращенные из украинского плена российские военнослужащие прилетели в Москву
Российские военнослужащие, возвращенные из украинского плена, этой ночью прилетели в Москву, сообщает телеканал «Россия 24».
Телеканал показал кадры, на которых самолет Ил-76 приземляется в аэропорту, из него выходят бойцы и садятся в автобусы, передает РИА «Новости».
Напомним, обмен пленными по формуле «115 на 115» между Россией и Украиной состоялся при посредничестве ОАЭ 24 августа.