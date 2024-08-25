Возвращенные из украинского плена российские военнослужащие прилетели в Москву

Пленный украинский военный рассказал, как его пытались расстрелять сослуживцы

«Наши стреляли по нам, когда мы бежали… сначала из автоматов, потом из пулеметов. Что тут оценивать, если свои своих же хотят убить», – сообщил он на допросе Минобороны.

Рассказывая об обстоятельствах сдачи в плен, Гусляков сообщил: «Когда мы еще сидели в подвале, туда залетел FPV-дрон», передает ТАСС.

При этом он добавил, что понимает, за что его хотели убить свои: «Чтобы в плен не сдавались».

Гусляков сообщил, что его товарищ не смог дообедать до российских позиций: во время одной из перебежек «его подбили».

Пленный отметил, что четверо его сослуживцев «оказались идейными нацистами», они отказались сложить оружие, хотя он им это и предложил. «По рации вышли, говорят: «Нам предлагают сдаться, что сделать?» Там говорят: «Не сдаваться и стоять до конца». Толку-то, что они не хотели сдаваться? Лежат «двухсотые» в подвале теперь», – рассказал бывший боец ВСУ.

Гусляков посетовал на то, что был призван, несмотря на широкий спектр болезней, включая прободную язву. Кроме того, его обманули, направив не в тыл, а в Волчанск.

Оставшимся на фронте товарищам он посоветовал сдаться. «Ничего страшного в этом нет. Не то, что нам рассказывают… тут этого нет», – заключил он.

На этой неделе пленный украинский военный Евгений Алеев рассказывал, что командование отказалось эвакуировать его с сослуживцами из блиндажа в связи с ранениями, после чего они попали в плен к российским войскам.