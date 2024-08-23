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    На Украине запретили Украинскую православную церковь. Это беспрецедентный в истории акт, когда в стране, где большинство населения исповедует православие, поставили под запрет каноническую Православную церковь. Но мы помним, с чего – вернее, с кого – всё началось.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Курская битва продолжается девятый десяток лет

    23 августа отмечается годовщина окончания битвы на Курской дуге. Еще совсем недавно те события казались бесконечно далекими, а прямо сейчас мы переживаем их повторение, причем повторение до жути похожее: захватчики с нацистской символикой на униформе, тяжелые бои за каждый метр земли, а в сводках с фронта фигурируют те же названия, что и тогда.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев В мировых финансах начался натуральный каннибализм

    Совершенно случайно в течение двух суток оказались мертвы все триумфаторы суда «Хьюлетт-Паккард» против менеджмента Autonomy. А также глава второй по величине транснациональной финансовой компании США Morgan Stanley, непосредственно связанный с упомянутыми триумфаторами.

    32 комментария
    23 августа 2024, 13:07 • Новости дня

    Путин по телефону провел беседу с Пашиняном

    Путин по телефону обсудил с Пашиняном вопрос нормализации отношений Армении и Азербайджана

    Tекст: Александра Юдина

    Российский президент Владимир Путин по телефону обсудил с премьер-министром Николом Пашиняном вопрос нормализации отношений Армении и Азербайджана, сообщает пресс-служба Кремля.

    В Telegram-канале Кремля указано, что лидеры стран обсудили нормализацию отношений Армении и Азербайджана.

    Российский лидер подтвердил готовность Москвы оказывать странам содействие в разработке мирного договора.

    В пресс-службе армянского кабмина также рассказали, что Путин проинформировал премьер-министра Армении о впечатлениях от своего визита в Азербайджан на прошлой неделе

    «Премьер-министр Пашинян поблагодарил президента Путина», – говорится в сообщении.

    Газета ВЗГЛЯД сделала пять выводов из визита Путина в Баку.

    22 августа 2024, 20:08 • Новости дня
    Итальянский режиссер: Наша Европа оккупирована горсткой отвратительных людей

    Режиссер Франкини: В Европе не осталось настоящего искусства

    Итальянский режиссер: Наша Европа оккупирована горсткой отвратительных людей
    @ кадр из видео RT

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Новый миграционный указ позволит европейцам переехать в страну с правильными ценностями, тогда как в самой Европе разрушаются культура и госинституты, сказали газете ВЗГЛЯД итальянский режиссер Франко Франкини и польский активист Марчин Миколаек. Ранее Владимир Путин подписал указ, предусматривающий оказание помощи при переселении тем иностранцам, кто разделяет российские ценности.

    «Я решил переехать в Россию сразу после начала СВО. Я купил билет в Москву, но рейс отменили, и так – несколько раз. В итоге я прилетел в Москву через Ереван спустя неделю, но я был так счастлив ходить по русской земле, что поцеловал ее, когда приземлился!», – рассказал Франко Франкини, итальянский режиссер, директор компании Third Rome Productions.

    «Главная проблема при переезде в Россию – это язык. Даже в столице очень мало людей говорят по-английски. Думаю, каждого иностранца должен сопровождать русскоязычный при прохождении бюрократических процедур. Что касается культуры, то мне не составило труда адаптироваться, я много раз бывал в России. Мне очень нравятся ваши люди и традиции. Я изучал русскую историю и литературу, поэтому у меня много общего с россиянами», – продолжил спикер.

    «Россияне спрашивают меня, как мы можем соглашаться с безумной пропагандой ЛГБТ* в Европе. Но реальность такова, что большинство из нас ее просто ненавидят. Мы ее презираем. Наша Родина – Европа – оккупирована, отнята у нас горсткой отвратительных, злых людей. Нас ужасают разрушение государственных институтов, неконтролируемая массовая иммиграция, рост преступности, трудности с поиском жилья, проблемы с продуктами и бензином, постоянная ложь СМИ», – указал он.

    «Наши католические ценности уничтожаются нашими правительствами. Ужасающая церемония открытия Олимпиады это ясно показала. В наших музеях не осталось настоящего искусства, оно заменено бездушной современной чепухой. Наши церкви разрушаются, наши книги переписаны фриками-нигилистами», – посетовал спикер.

    «Иммиграционный указ Путина определенно даст европейцам надежду переехать в страну с правильными ценностями. Если до указа некоторые люди думали, что приехать в Россию бюрократически слишком сложно, теперь они определенно смотрят в сторону эмиграции – ради своих детей», – пояснил режиссер.

    «Также указ поможет иностранцам, которые уже живут в России, с оформлением документов. Я думаю, что теперь процедуры будут проще и займут меньше времени. Но главное, указ в некотором роде легитимирует наше присутствие здесь, что не может не радовать», – подчеркнул собеседник.

    «Я знаю около 20 человек, которые постоянно спрашивают о возможных способах переезда в Россию. Их основные вопросы: накопить достаточно денег на переезд и первое время, пока ищут работу, и как найти школу для детей. Это все образованные, творческие люди – актеры, продюсеры из Италии, Франции и США. Они не соглашались играть роли геев и не хотели помещать пропаганду ЛГБТ в свои фильмы», – резюмировал Франкини.

    «Надеюсь, новый указ облегчит приезжающим иностранцам трудоустройство в России, а также упростит правила подачи документов и ускорит получение нужных справок и разрешений. Вообще, после моего переезда очень много поляков писали мне, спрашивали, как можно приехать в Россию. Теперь, очевидно, все, кто любит Россию и надеется на ее защиту, смогут осуществить свою мечту», – пояснил Марчин Миколаек, польский общественный деятель.

    Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности. С 1 сентября иностранцы и лица без гражданства смогут получать по упрощенной схеме разрешение на временное проживание в России, если они не принимают политику своего государства, навязывающего деструктивные неолиберальные установки.

    Указ предоставляет право получить разрешение на временное проживание без учета утвержденной правительством РФ квоты и без подачи документа, подтверждающего владение русским языком, знание истории России и основ российского законодательства.

    Перечень государств определит правительство по представлению МИД. Российские духовно-нравственные ценности определены в подписанном в ноябре 2022 года указе Путина «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

    Газета ВЗГЛЯД разобралась, почему миграционный указ Путина стал имиджевым ударом по Западу, а публицист Игорь Караулов объяснил концептуальный смысл нововведения.

    *движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России

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    22 августа 2024, 15:05 • Новости дня
    Путин заявил о ночных попытках ВСУ ударить по Курской АЭС
    Путин заявил о ночных попытках ВСУ ударить по Курской АЭС
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные пытались ночью бить по Курской атомной электростанции в Курчатове, сообщил президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации в Курской, Белгородской и Брянской областях.

    «Противник сегодня ночью пытался наносить удары по атомной электростанции», – цитирует Путина РИА «Новости».

    В ходе совещания глава государства спросил у врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, какова ситуация на станции.

    Ранее МИД России сообщал, что прорабатывается визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Россию, он может посетить Курскую атомную электростанцию.

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    21 августа 2024, 21:00 • Видео
    Армия России взяла Нью-Йорк

    Армия России продолжила серию крупных военных успехов в Донбассе освобождением стратегически важного поселка Новгородское, более известного под историческим названием Нью-Йорк. Это очень болезненная потеря для ВСУ, которая грозит Украине обвалом фронта. И закономерный итог президентства Джо Байдена.

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    22 августа 2024, 20:50 • Новости дня
    Путин создал совет по поддержке языков всех народов России

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин своим указом создал Совет при главе государства по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.

    Тем же документом Путин упразднил существовавший прежде совет по русскому языку, передает ТАСС.

    В задачи совета войдет подготовка предложений главе государства по вопросам основных направлений «поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации, продвижения и укрепления позиций русского языка в мире».

    Председателем структуры станет Елена Ямпольская.

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    22 августа 2024, 15:33 • Новости дня
    Путин посмертно наградил орденами Мужества погибших в Курской области волонтеров

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Погибшие в Курской области добровольцы Общероссийского народного фронта Николай Ковалев и Давид Соколов награждены орденами Мужества посмертно.

    Такой приказ подписал президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

    Также награжден и третий сотрудник ОНФ Федор Геращенко, выживший после удара ВСУ, передает РИА «Новости».

    Напомним, волонтеры Ковалев и Соколов вывозили мирных жителей из прифронтовых территорий в Курской области, они погибли в результате прямого попадания снаряда.

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    22 августа 2024, 16:25 • Новости дня
    Названа дата тренировочных учений всех образовательных учреждений России

    Тренировочные учения в российских образовательных учреждений совместно с МЧС пройдут 27 августа

    Tекст: Ольга Иванова

    Тренировочные учения пройдут во всех образовательных организациях России 27 августа, сообщил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов на совещании президента России Владимира Путина с правительством.

    Он подчеркнул, что это будут совместные учения МЧС и всех образовательных учреждений, передает ТАСС.

    Ранее Путин в рамках совещания с членами правительства принял участие в открытии новых объектов образования в ряде российских регионов.

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    22 августа 2024, 14:14 • Новости дня
    Путин начал совещание по ситуации в приграничных регионах России
    Путин начал совещание по ситуации в приграничных регионах России
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин проводит совещание, в ходе которого будет обсуждаться обстановка в Курской области и других приграничных регионах страны.

    Совещание проходит в формате видеоконференцсвязи, передает ТАСС.

    «Собрал вас для того, чтобы обсудить ситуацию, которая складывается на данный момент времени в приграничных регионах России», – сказал Путин.

    В совещании принимают участие руководители правительства, в том числе первый вице-премьер Денис Мантуров, которому было поручено заняться вопросами социально-экономического характера в приграничье, а также руководители Белгородской, Брянской и Курской областей, уточнил президент.

    Ранее Путин не исключил новых атак Киева на приграничные регионы России, глава государства пообещал достойный ответ на действия ВСУ в приграничье.

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    22 августа 2024, 15:19 • Новости дня
    Путин поздравил россиян с Днем Государственного флага
    Путин поздравил россиян с Днем Государственного флага
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин поздравил граждан России с Днем Государственного флага страны.

    «Хочу напомнить, что сегодня мы чествуем наш государственный флаг, который наряду с гимном и с гербом страны является одним из основных символов нашего государства. Триколор объединяет все государство, все общество. Это важнейший символ российской государственности. Я хочу и вас, уважаемые коллеги, и всех граждан страны поздравить с этим праздником», – передает слова главы государства РИА «Новости».

    Видео поздравления опубликовано в официальном Telegram-канале Кремля.

    День Государственного флага Российской Федерации ежегодно отмечается в России 22 августа. Он был установлен на основании указа президента РФ от 20 августа 1994 года «О Дне Государственного флага Российской Федерации»

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    22 августа 2024, 14:27 • Новости дня
    Путин поддержал автоматические выплаты уехавшим из приграничья жителям Курской области

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин поддержал автоматические выплаты в размере 15 тыс. рублей для жителей Курской области, покинувших зону боевых действий.

    «Теперь по поводу вашего предложения выплачивать людям по 15 тыс. рублей дополнительно в автоматическом режиме: полностью согласен, так и нужно сделать», – передает его слова РИА «Новости».

    Кроме того, Путин поручил врио главы Курской области Алексею Смирнову держать на контроле подготовку к новому учебному году в регионе, передает ТАСС.

    «Прошу вас, конечно, держать руку на пульсе в отношении подготовки к учебному году. Все остальные вопросы жизнеобеспечения, конечно, должны решаться в автоматическом режиме», – сказал глава государства.

    Смирнов также заявил, что ВСУ увеличили число атак на Курскую область.

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    22 августа 2024, 15:42 • Новости дня
    Путин потребовал немедленно организовать финансовое обеспечение подразделений теробороны
    Путин потребовал немедленно организовать финансовое обеспечение подразделений теробороны
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин потребовал немедленно организовать финансовое обеспечение подразделений территориальной обороны.

    Он рассказал, что с утра разговаривал по этому поводу с руководителями федеральных силовых ведомств. «Такое поручение у них есть. Прошу сделать это совместными усилиями немедленно», – сказал глава государства на совещании по ситуации в Курской, Белгородской и Брянской областях, сообщает РИА «Новости».

    Ранее Путин поручил организовать финансирование территориальной обороны в Брянской области из федерального бюджета.

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    22 августа 2024, 17:19 • Новости дня
    Путин переназначил Мантурова главой набсовета Роскосмоса

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин вновь назначил первого вице-премьера Дениса Мантурова руководителем наблюдательного совета Роскосмоса, глава государства подписал соответствующий указ.

    Указ также предполагает исключение из состава наблюдательного совета государственной корпорации первого замминистра обороны и бывшего заместителя министра финансов Леонида Горнина, передает ТАСС.

    Членом наблюдательного совета назначен новый замминистра финансов Алексей Липаев.

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    22 августа 2024, 16:04 • Новости дня
    Путин по видеосвязи открыл новые школы в регионах России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в рамках совещания с членами правительства принял участие в открытии новых объектов образования в ряде российских регионов.

    Глава государства открыл новую школу в Волгограде, возведенную в рамках национального проекта «Образование», передает РИА «Новости». Она рассчитана на 1280 мест. Строительство школы шло параллельно с развитием транспортной инфраструктуры: были построены новые дороги, обустроены остановки общественного транспорта, а также запущен новый маршрут электробуса.

    В ЛНР после масштабной реконструкции, проведенной силами шефа-региона – Ставропольского края, открылась школа-лицей № 1 имени Героя Советского Союза Олега Кошевого. Здание школы, построенное еще в 1937 году, сильно обветшало и требовало срочного ремонта. В рамках капремонта учебное заведение получило современное оборудование, включая цифровые лаборатории по физике и химии, робототехнические наборы и компьютерную технику.

    В Бурятии в сентябре свои двери откроет новая трехэтажная школа на 250 мест в улусе Нур-Селение. Этот проект стал возможным благодаря концессионному соглашению с ВЭБ.РФ. Стоимость строительства составила 810 млн рублей, из которых более половины – внебюджетные инвестиции.

    В июле Путин по видеосвязи открыл социальные объекты в новых регионах.

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    22 августа 2024, 17:15 • Новости дня
    Эксперт: Защита здоровья подрастающего поколения обеспечивает России надежное будущее

    Политолог Кислицына: Президентские программы по развитию детского здравоохранения обеспечивают России надежное будущее

    Эксперт: Защита здоровья подрастающего поколения обеспечивает России надежное будущее
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Мерам по развитию детского здравоохранения в России уделяется повышенное внимание. Помимо строительства крупных государственных детских клинических центров, правительство стимулирует и частные социальные инициативы, выделяя на них гранты, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Дарья Кислицына. Накануне Владимир Путин посетил Детский клинический центр имени Леонида Рошаля в подмосковном Красногорске.

    «Недавно Владимир Путин сказал, что для семей и государства нет ничего более важного, чем дети. Это особая философия президента, которую он реализует в рамках намеченного политического курса, поскольку вклад в физическое благополучие подрастающего поколения обеспечивает России надежное будущее», – считает Дарья Кислицына, руководитель департамента региональных программ ЭИСИ, член Общественной палаты.

    «Поэтому в нашей стране так много внимания уделяется развитию системы детского здравоохранения. Реализуется целый комплекс мер, направленный на поддержку ребят разных возрастных групп. Центр имени Леонида Рошаля – яркий тому пример», – отмечает она.

    «Конечно, в России немало крупных проектов в сфере детского здравоохранения. Но важно понимать, что забота о ребятах осуществляется на всех уровнях. В последнее время выделяются колоссальные грантовые средства на гражданские инициативы, направленные на формирование крепкого здоровья у подрастающего поколения», – подчеркивает собеседница.

    «Так, например, на средства грантов в Пензенской области создают выездную службу ранней помощи для детей-инвалидов «Домашний консультант». В Туапсе существует центр социальной поддержки ребят и их родителей «Счастливое детство», который осуществляет программу «Родительская гостиная», направленную на психологическую поддержку семей», – перечисляет эксперт.

    «То есть защита здоровья самых маленьких граждан России по-настоящему всеобъемлюща. Но мы не останавливаемся на достигнутом. Сейчас в разработке находится новый национальный проект «Молодежь и дети», который значительно улучшит уже имеющиеся результаты государства по работе в данной сфере», – заключила Кислицына.

    Напомним, в среду Путин посетил Детский клинический центр имени Леонида Рошаля в подмосковном Красногорске. Глава государства пообщался с медиками, которые будут трудиться в ДКЦ, осмотрел палаты и операционные.

    Уже в этом месяце в учреждении должны принять первых пациентов. В нем насчитывается 16 отделений стационара на 461 койку, 23 операционных и четыре отделения реанимации. Также здесь есть консультативно-диагностический центр, рассчитанный на 300 посещений в смену. В год детский клинический центр должен принимать 15 тыс. пациентов для лечения в стационаре, еще 150 тыс. смогут пройти обследование и получить консультации специалистов.

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    22 августа 2024, 15:38 • Новости дня
    Путин призвал решать выявленные в ходе диспансеризации проблемы у школьников

    Tекст: Валерия Городецкая

    Проблемы со здоровьем у школьников, выявленные в ходе диспансеризации, необходимо решать, указал президент России Владимир Путин главе Минздрава Михаилу Мурашко в ходе совещания с правительством.

    На фоне приближения начала учебного года Путин предложил начать совещание с вопросов детского здравоохранения, передает ТАСС.

    «Мы с вами хорошо знаем, что за диспансеризацией – а она действительно проводится у нас масштабно, в прошлом году, да и в этом – должны следовать конкретные меры по устранению проблем, связанных у ребенка со здоровьем, если такие проблемы в ходе диспансеризации выявляются», – подчеркнул президент.

    Он призвал уделять особое внимание вопросам детского здравоохранения, чтобы они никогда не исчезали из поля зрения властей.

    Накануне Путин в ходе визита в строящийся Детский клинический центр имени Рошаля пообщался с самим хирургом Леонидом Рошалем, в честь которого назвали учреждение, а также медицинскими сотрудниками, которые будут там работать.

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    22 августа 2024, 15:24 • Новости дня
    Гладков попросил выделить средства на прокладку оптоволокна в приграничных районах

    Гладков попросил выделить допсредства на прокладку оптоволокна в приграничных районах

    Tекст: Ольга Иванова

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попросил президента России Владимира Путина выделить дополнительное финансирование на прокладку оптоволокна в приграничных районах области.

    Он пояснил, что это необходимо, чтобы организовать дистанционное обучение детей, которые проживают в муниципалитетах прифронтовых городов, передает ТАСС.

    Также Гладков попросил рассмотреть возможность формирования мобильных котельных на приграничных с Украиной территориях. Он пояснил, что существуют риски по потере отопления в крупных населенных пунктах: например, в Белгороде.

    Ранее Путин поручил организовать финансирование территориальной обороны в Брянской области из федерального бюджета.

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    22 августа 2024, 14:49 • Новости дня
    Путин обсудил с Хуснуллиным строительство в приграничье

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин заявил, что в ходе беседы с вице-премьером Маратом Хуснуллиным поговорил о проблемах по организации строительного сектора в приграничных областях страны, подвергающимся украинским обстрелам.

    «Хочу предоставить слово Хуснуллину Марату Шакирзяновичу. Мы с ним с утра обсуждали вопросы, связанные со строительным сектором во всей приграничной зоне», – цитирует Путина ТАСС.

    Глава государства попросил вице-премьера провести краткий доклад по ситуации.

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    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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