ЦИК объяснил запрос жителей Курской области на участие в выборах губернатора

Памфилова: У жителей Курской области есть запрос на участие в выборах губернатора

Tекст: Валерия Городецкая

На предыдущих выборах в регионах, где сложилась опасная обстановка, явка на выборах и потребность принять участие в голосовании была на самом высоком уровне, отметила Памфилова, передает ТАСС.

Сейчас ЦИК видит запрос на участие в выборах главы региона в Курской области, сообщила она. «Очень важно в таких условиях жителям Курска иметь понятную и определенную власть», – сказала глава ЦИК.

Она добавила, что ЦИК решил перенести ряд местных выборов в регионе по запросу регионального избиркома, основываясь на тщательном анализе ситуации с участием правоохранительных органов.