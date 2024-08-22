Совершенно случайно в течение двух суток оказались мертвы все триумфаторы суда «Хьюлетт-Паккард» против менеджмента Autonomy. А также глава второй по величине транснациональной финансовой компании США Morgan Stanley, непосредственно связанный с упомянутыми триумфаторами.11 комментариев
ЦИК объяснил запрос жителей Курской области на участие в выборах губернатора
Памфилова: У жителей Курской области есть запрос на участие в выборах губернатора
Желание жителей Курской области участвовать в голосовании на выборах губернатора региона обусловлено потребностью в «понятной и определенной» власти, заявила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова.
На предыдущих выборах в регионах, где сложилась опасная обстановка, явка на выборах и потребность принять участие в голосовании была на самом высоком уровне, отметила Памфилова, передает ТАСС.
Сейчас ЦИК видит запрос на участие в выборах главы региона в Курской области, сообщила она. «Очень важно в таких условиях жителям Курска иметь понятную и определенную власть», – сказала глава ЦИК.
Она добавила, что ЦИК решил перенести ряд местных выборов в регионе по запросу регионального избиркома, основываясь на тщательном анализе ситуации с участием правоохранительных органов.