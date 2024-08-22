Главком Сухопутных войск Салюков: Россия и Китай достигли беспрецедентного уровня отношений

Tекст: Алексей Дегтярев

Усилия президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина позволили установить отношения между странами на беспрецедентно высокий уровень, сказал Салюков, передает ТАСС.

Обе страны стали «гарантом обеспечения мира и безопасности в масштабе всех стран».

Для России Китай является стратегическим партнером, и в 2024 году отмечается 75-летие с момента установления дипотношений между государствами.

«Уже очень много сделано – постоянно наращивается взаимодействие в рамках БРИКС, ШОС, «СМОА плюс», регулярно проводятся совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки», – отметил Салюков.