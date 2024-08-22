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    Совершенно случайно в течение двух суток оказались мертвы все триумфаторы суда «Хьюлетт-Паккард» против менеджмента Autonomy. А также глава второй по величине транснациональной финансовой компании США Morgan Stanley, непосредственно связанный с упомянутыми триумфаторами.

    5 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Россия становится ковчегом традиции

    Отныне Россия говорит миру: у нас есть не только интересы, но и ценности, и если наши интересы касаются только нас самих, то разделить наши ценности мы предлагаем всем.

    5 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Расследование диверсии на «Северных потоках» ускорит раскол Европы

    Почему Германия, до сих пор спускавшая расследования по «Северным потокам» на тормозах, решила вдруг озвучить имена исполнителей, более того – объявить главного фигуранта в розыск?

    8 комментариев
    22 августа 2024, 14:21 • Новости дня

    БПЛА заметили над объектами критической инфраструктуры на севере ФРГ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Прокуратура во Фленсбурге расследует подозрение в шпионаже в диверсионных целях в связи с обнаружением над промышленным парком на севере ФРГ беспилотников, сообщила газета Bild со ссылкой на собственные источники.

    По ее данным, БПЛА заметили в Брунсбюттеле над химическими предприятиями, АЭС и терминалом по приему СПГ, передает ТАСС.

    Полиция сообщила о случившемся в правоохранительные органы Гамбурга и Нижней Саксонии.

    Ранее правоохранительные органы ФРГ задержали граждан России, Украины и Армении по подозрению в работе на иностранную спецслужбу.

    21 августа 2024, 16:08 • Новости дня
    Ozon и «Авито» присоединились к помощи пострадавшим жителям Курской области
    Ozon и «Авито» присоединились к помощи пострадавшим жителям Курской области
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Крупнейшие российские интернет-сервисы, такие как Ozon, «Авито» и Wildberries, присоединились к оказанию помощи пострадавшим в результате атак ВСУ жителям Курской области.

    Так, «Авито» разработал специальный сервис для быстрого поиска временного жилья для пострадавших, передает РИА «Новости».

    Пользователи платформы смогут разместить объявления о бесплатном предоставлении жилья, а для тех, кто ищет временное пристанище, будет создан специальный раздел, объявления в котором будут отмечены значком #яПомогаю. Кроме того, сервис поможет пострадавшим найти работу в разных регионах.

    В свою очередь Ozon предоставил пострадавшим 3 тыс. бонусных рублей для покупки товаров на особой витрине на маркетплейсе. Также пользователи могут приобрести специальные сертификаты номиналом 500 рублей, средства от которых будут направлены пострадавшим жителям Курской области.

    Маркетплейс Wildberries организовал сбор гуманитарной помощи, включая теплые вещи, постельные принадлежности и продукты питания. Компания также предоставила пострадавшим ряд льгот, таких как бесплатное продление срока хранения товаров и возможность приостановить работу пунктов выдачи заказов.

    Ранее сотрудники МЧС доставили 12 тонн гуманитарной помощи жителям Курчатова в Курской области.

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    21 августа 2024, 21:14 • Новости дня
    Захарова назвала «перебором» заявление президента Чехии по «Северным потокам»
    Захарова назвала «перебором» заявление президента Чехии по «Северным потокам»
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила слова президента Чехии Петра Павла по поводу взрывов на «Северных потоках» с заявлениями представителей террористических ячеек.

    «Прочитала данное умоизвержение и подумала, что даже для такого эпатажного маргинала это перебор», – написала Захарова, добавив, что такие заявления ранее делали только представители запрещенных международных террористических ячеек.

    В интервью Novinky Павел заявил, что «Северные потоки» – законная цель Украины». Удар по трубопроводам он назвал ударом «против целей стратегического характера».

    Ранее Захарова назвала ложью слова Германии об обмене информацией по терактам на «Севпотоках».

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    21 августа 2024, 21:00 • Видео
    Армия России взяла Нью-Йорк

    Армия России продолжила серию крупных военных успехов в Донбассе освобождением стратегически важного поселка Новгородское, более известного под историческим названием Нью-Йорк. Это очень болезненная потеря для ВСУ, которая грозит Украине обвалом фронта. И закономерный итог президентства Джо Байдена.

    Коментарии (5)
    22 августа 2024, 08:28 • Новости дня
    Видео с Путиным и Кораном стало популярным по всему миру
    Видео с Путиным и Кораном стало популярным по всему миру
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Видео с Владимиром Путиным, где президент России с почтением целует Коран, показали ведущие телеканалы и издания Турции, Туниса, Египта, Сирии и ОАЭ, оно стало вирусным в соцсетях в мире.

    На распространяемом видео из мечети пророка Исы в Грозном Путин с почтением целует Коран – священную для всех мусульман книгу.

    В турецком сегменте соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) видео с Путиным и Кораном попало во вкладку «Популярное» и распространяется на других ресурсах. Турецкие пользователи оценили поступок Путина и оставили комментарии на видеохостинге Youtube, передает РИА «Новости».

    «Настоящий человек!... Господин президент России, люблю вас за это уважение, мое уважение к вам безгранично», – написали турецкие пользователи под видео, которое набирает популярность, в том числе в Киргизии, Казахстане и Азербайджане, а также в арабских странах.

    Напомним, во время поездки в Чечню Путин посетил новую мечеть пророка Исы в Грозном. Кадыров и председатель Духовного управления мусульман республики Салах Нежиев вручили главе государства знак и удостоверение почетного гражданина Чечни. В ответ Путин подарил Коран ручной работы в драгоценном переплете.

    Политолог Виктор Потуремский заявил, что визит Путина в Чечню показал межконфессиональное единство России.

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    22 августа 2024, 01:44 • Новости дня
    Казахстан ответил на упрек Лукашенко об отношениях с Россией

    Казахстан призвал Белоруссию объективно оценивать внешнюю политику Астаны после заявления Лукашенко

    Казахстан ответил на упрек Лукашенко об отношениях с Россией
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Казахстан призвал Белоруссию объективно оценивать его позицию во внешней политике. Об этом сообщила пресс-служба МИД Казахстана по итогам встречи главы ведомства Мурата Нуртлеу с послом Белоруссии Павлом Утюпиным.

    Это произошло после слов Лукашенко о том, что некоторые страны СНГ «хотят от России взять, а взамен ничего не дать».

    Нуртлеу подчеркнул, что Казахстан проводит сбалансированную и мирную внешнюю политику, передает ТАСС

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Россия» заявил, что некоторые страны постсоветского пространства «от России хотят что-то взять, а взамен ничего не дать».

    Он упомянул в этой связи Казахстан, напомнив, что во время протестов в январе 2022 года республика обратилась за помощью к ОДКБ.

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    22 августа 2024, 07:26 • Новости дня
    На аэродроме в Волгоградской области начался пожар после атаки беспилотников ВСУ
    На аэродроме в Волгоградской области начался пожар после атаки беспилотников ВСУ
    @ ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Жители Волгоградской области сообщают о пожаре на аэродроме в Мариновке после атаки украинских беспилотников.

    По словам жителей, красное зарево видно в стороне аэропорта, видны огромные клубы дыма, исходящие с места происшествия, передает Ura.ru.

    Отмечается, что кроме аэропорта также горит поле рядом с ним.

    Как отметил в своем Telegram-канале губернатор российского региона Андрей Бочаров, ночью ПВО отразила атаку украинских дронов – часть аппаратов удалось уничтожить.

    В данный момент пожарно-спасательные службы приступили к тушению пожара на аэродроме.

    Ранее сообщалось, что на нефтебазе в городе Пролетарске Ростовской области, где с 18 августа продолжается пожар, прогремел новый взрыв.

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    21 августа 2024, 21:30 • Новости дня
    Глава МИД Польши посетовал на невозможность сноса сталинской высотки в Варшаве

    Глава МИД Польши выразил сожаление из-за невозможности снести сталинскую высотку в Варшаве

    Глава МИД Польши посетовал на невозможность сноса сталинской высотки в Варшаве
    @ Friedemann Kohler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава польского МИД Радослав Сикорский высказался против существования сталинской высотки в Варшаве, подаренной Польше Советским Союзом, назвав ее символом сталинского режима и неэкологичным зданием.

    Политик в эфире Польского радио выразил сожаление по поводу того, что Дворец культуры и науки, как он считает, портит облик города и является напоминанием о советском прошлом Польши. Сикорский отметил, что здание построено из вредных материалов и не соответствует современным экологическим стандартам, передает РИА «Новости».

    Однако, по его словам, разрушить высотку невозможно из-за присвоенного ей статуса памятника архитектуры.

    Варшавский дворец культуры и науки был возведен в 50-х годах XX века как символ дружбы между СССР и Польшей. Здание до сих пор используется для проведения различных культурных и общественных мероприятий.

    Ранее в Польше решили одновременно снести сразу четыре памятника советским воинам в разных регионах страны.

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    21 августа 2024, 22:50 • Новости дня
    Руцкой призвал закидать ВСУ в Курской области термобарическими бомбами

    Проживающий в Курской области генерал Руцкой предложил использовать против ВСУ бомбы ОДАБ

    Руцкой призвал закидать ВСУ в Курской области термобарическими бомбами
    @ Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший губернатор Курской области генерал Александр Руцкой, проживающий в настоящее время в регионе, заявил, что для борьбы с вторгшимися подразделениями ВСУ необходимо использовать бомбардировки и «плотную и мощную блокаду», обрезав логистику поставок.

    По мнению генерала, по скоплениям противника надо наносить массированные удары термобарическими боеприпасами с применением авиации и артиллерии.

    «Бомбы ОДАБ (объемно-детонирующая авиабомба) можно применить – даже тараканы подохнут, и в пещере даже от нее не спрячешься», – заявил Руцкой в интервью Daily Storm.

    При этом он подчеркнул, что применять бомбы объемного взрыва необходимо осторожно, чтобы не пострадало мирное население.

    «Нужно смотреть, чтобы близко не находились населенные пункты», – пояснил он.

    Ранее сообщалось, что глава Дмитриевского района Курской области ушел добровольцем в зону СВО.

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    22 августа 2024, 08:20 • Новости дня
    ВС России прорвали линию обороны ВСУ у Купянска
    ВС России прорвали линию обороны ВСУ у Купянска
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военнослужащие прорвали линию обороны ВСУ у Купянска Харьковской области, противник пытается стабилизировать линию фронта, но ему не хватает военных и техники, заявил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, ВС России прорвали линию обороны ВСУ, что сильно ухудшило положение украинских войск в районе Песчаного, передает ТАСС.

    Марочко добавил, что противник пытается стабилизировать фронт, но дефицит сил и средств негативно отражается на ситуации.

    Ранее в ВСУ заявили о напряженной ситуации на Купянском и Северском направлениях.

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    21 августа 2024, 18:32 • Новости дня
    Боррель призвал снять ограничения на удары по России
    Боррель призвал снять ограничения на удары по России
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в телефонном разговоре с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой высказался в поддержку отмены любых ограничений на нанесение ударов по территории России, утверждая, что это якобы ускорит мирные переговоры и защитит Украину.

    Боррель выразил поддержку идее снятия ограничений на удары по российской территории. По его мнению, отмена ограничений на использование военных возможностей против российских военных целей позволит спасти жизни и снизить разрушения на Украине и способствовать продвижению мирных усилий, передает ТАСС.

    Ранее Кулеба выступил с отчетом перед главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем о действиях ВСУ в Курской области.

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    22 августа 2024, 11:42 • Новости дня
    Блогер-бодибилдер Шпак публично сжег российский паспорт

    Канал «78»: Против блогера-бодибилдера Шпака возбуждено дело за надругательство над паспортом гражданина России

    Блогер-бодибилдер Шпак публично сжег российский паспорт
    @ vk.com/sashashpakofficial

    Tекст: Вера Басилая

    Уехавший за границу блогер-бодибилдер Александр Шпак публично сжег паспорт гражданина России, возбуждено уголовное дело, сообщили СМИ.

    Процесс надругательства над российским паспортом Шпак записал на камеру, при этом он высказывал антироссийские лозунги и заявил, что больше ничего общего с Россией и ее культурой он иметь не хочет. Против эпатажного блогера возбудили уголовное дело, передает телеканал «78».

    Ранее сообщалось, что завершено расследование уголовного дела Шпака, обвиняемого в распространении заведомо ложной информации о деятельности ВС России. Суд заочно избрал Шпаку меру пресечения в виде заключения под стражу.

    В настоящий момент бодибилдер объявлен в розыск.

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    21 августа 2024, 15:20 • Новости дня
    Названы безвозвратные потери мощностей металлургической промышленности Украины

    Металлургическая промышленность Украины безвозвратно потеряла не менее 40% мощностей

    Названы безвозвратные потери мощностей металлургической промышленности Украины
    @ Валентин Спринчак/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинская металлургическая промышленность потеряла минимум 40% мощностей. Такая статистика приводится в письме Ассоциации добывающих предприятий Украины премьер-министру страны Денису Шмыгалю.

    Как говорится в документе, с начала военных действий около 40% добывающих предприятий Украины прекратили свою работу, а металлургическая промышленность вообще безвозвратно потеряла минимум 40% мощностей, передает ТАСС.

    Ассоциация предупредила правительство, что ожидаемое повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки «будет иметь крайне негативные последствия для добывающей промышленности и в целом обороноспособности Украины» и посоветовало «Укржелдороге» вместо повышения тарифов принять неотложные меры по сокращению и оптимизации расходов.

    Ранее неизвестные подорвали железную дорогу в Винницкой области.

    Коментарии (9)
    21 августа 2024, 21:48 • Новости дня
    Сын Королевой и Тарзана женился на бывшей стриптизерше
    Сын Королевой и Тарзана женился на бывшей стриптизерше
    @ Александр Авилов/Агентство «Москва»

    Tекст: Кристина Цыцура

    Заслуженная артистка России Наташа Королева сообщила о женитьбе сына Архипа 21 августа, в этот же день сама певица со своим мужем Сергеем Глушко (Тарзан) праздновали годовщину собственной свадьбы.

    «21 августа – это 21 год нашей совместной жизни. В Год семьи мы передаем эстафету нашим детям Мелиссе и Архипу. Дата отличная, мы прожили ее ярко!» – отметила Королева.

    Издание StarHit сообщило, что женой 22-летнего Архипа стала девушка по имени Мелисса Фокс (Волынкина) – профессиональная танцовщица на пилоне, занимающаяся стриптизом с 18 лет. По данным журнала, сейчас девушка работает визажистом. Певица поделилась, что в восторге от невестки.

    Ранее Королева объяснила, зачем уезжала в США.

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    21 августа 2024, 19:52 • Новости дня
    Шольц рассказал о секретности подготовки Украины к атаке на Курскую область

    Шольц: Украина готовила атаку в Курской области «секретно»

    Шольц рассказал о секретности подготовки Украины к атаке на Курскую область
    @ Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Киев готовил атаку в Курской области «секретно и без обратной связи», заявил канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с президентом Молдавии Майей Санду в Кишиневе.

    Как указал Шольц, «Украина очень секретно и без обратной связи готовила свою военную операцию в Курской области». По его словам, Германия внимательно следит за развитием событий, а также намерена продолжать оказывать поддержку Украине, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что Служба внешней разведки России располагает данными об участии стран НАТО в подготовке и проведении атаки ВСУ на приграничные районы Курской области.

    В четверг газета ВЗГЛЯД писала о том, что Киев выбрал для вторжения Курскую область по трем причинам.

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    21 августа 2024, 15:49 • Новости дня
    В Госдуме выступили против ограничения въезда семей мигрантов

    Депутат Васильев: Россия не может запретить въезд семьям мигрантов

    В Госдуме выступили против ограничения въезда семей мигрантов
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия нуждается в рабочей силе и не может запрещать въезд семьям мигрантов, с которыми страна уже заключила договоренности, заявил глава фракции «Единая Россия» Владимир Васильев, он выступил против законопроекта, предлагающего ограничить въезд в Россию семей трудовых мигрантов без гражданства.

    По его мнению, Россия в настоящее время испытывает дефицит рабочей силы и не может позволить себе отказываться от привлечения иностранных работников. Кроме того, Васильев в ходе панельной дискуссии «Вызовы, стоящие перед политиками будущего» на форуме «Территория смыслов» отметил, что страна уже заключила договоренности с некоторыми государствами о трудовой миграции, и ограничение на въезд семей мигрантов может нарушить эти соглашения, передает РИА «Новости».

    «Нам не хватает людей сегодня», – заключил он.

    Ранее зампредседателя комиссии ОП РФ по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции Маргарита Лянге сказала газете ВЗГЛЯД, что России невыгодно содержать семьи трудовых мигрантов.

    Напомним, депутаты Госдумы разработали законопроект, согласно которому трудовые мигранты больше не смогут привозить в Россию свои семьи. По мнению авторов инициативы, сейчас дети и неработающие супруги мигрантов могут беспрепятственно переезжать в Россию, это приводит к бесконтрольному миграционному притоку и к формированию общественной напряженности.

    Коментарии (64)
    21 августа 2024, 22:00 • Новости дня
    Генштаб ВС Ирана опроверг сообщения о причинах крушения вертолета Раиси
    Генштаб ВС Ирана опроверг сообщения о причинах крушения вертолета Раиси
    @ Azin Haghighi/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Информация агентства Fars о причинах крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси является недействительной, заявили в Генштабе ВС страны.

    В ведомстве назвали ложью данные о том, что вертолет Раиси не смог набрать высоту и врезался в гору из-за перевеса на борту, передает ТАСС.

    Ранее источник в иранских спецслужбах агентству Fars сообщил, что расследование гибели президента Ирана Эбрахима Раиси в результате крушения вертолета завершено, инцидент признали несчастным случаем.

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