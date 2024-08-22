Совершенно случайно в течение двух суток оказались мертвы все триумфаторы суда «Хьюлетт-Паккард» против менеджмента Autonomy. А также глава второй по величине транснациональной финансовой компании США Morgan Stanley, непосредственно связанный с упомянутыми триумфаторами.5 комментариев
БПЛА заметили над объектами критической инфраструктуры на севере ФРГ
Прокуратура во Фленсбурге расследует подозрение в шпионаже в диверсионных целях в связи с обнаружением над промышленным парком на севере ФРГ беспилотников, сообщила газета Bild со ссылкой на собственные источники.
По ее данным, БПЛА заметили в Брунсбюттеле над химическими предприятиями, АЭС и терминалом по приему СПГ, передает ТАСС.
Полиция сообщила о случившемся в правоохранительные органы Гамбурга и Нижней Саксонии.
Ранее правоохранительные органы ФРГ задержали граждан России, Украины и Армении по подозрению в работе на иностранную спецслужбу.