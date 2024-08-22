БПЛА заметили над объектами критической инфраструктуры на севере ФРГ

Tекст: Дмитрий Зубарев

По ее данным, БПЛА заметили в Брунсбюттеле над химическими предприятиями, АЭС и терминалом по приему СПГ, передает ТАСС.

Полиция сообщила о случившемся в правоохранительные органы Гамбурга и Нижней Саксонии.

Ранее правоохранительные органы ФРГ задержали граждан России, Украины и Армении по подозрению в работе на иностранную спецслужбу.