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После хлопка газа в многоэтажном доме в Пермском крае возбуждено дело
СК: После хлопка газа в многоэтажном доме в Пермском крае возбуждено дело
По факту хлопка газовоздушной смеси в многоэтажном доме в Кизеле Пермского края возбуждено уголовное дело, сообщили в следственном управлении Следственного комитета по региону.
В сообщении ведомства указано, что дело возбуждено по факту неоказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.
Спасатели достали из-под завалов мужчину, его госпитализировали. Всего из дома эвакуировали 26 человек, в том числе троих детей, количество пострадавших уточняется.
Министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень сообщил, что пострадавший при хлопке газа в доме находится в состоянии средней степени тяжести, угрозы его жизни нет, его планируют перевести в ожоговый центр Перми, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что хлопок газовоздушной смеси произошел утром в четверг в четырехэтажном жилом доме в городе Кизеле Пермского края.