Силы ПВО сбили беспилотник самолетного типа над Воронежской областью

Собянин сообщил об уничтожении десяти летевших к Москве беспилотников

Tекст: Денис Тельманов

«Силами ПВО Минобороны этой ночью сбито десять штук. Это одна из самых масштабных попыток атаковать Москву с помощью беспилотников за все время. Продолжаем контролировать ситуацию», – написал Собянин в своем Telegram-канале.

Он добавил, что созданная эшелонированная защита Москвы от вражеских БПЛА «позволила успешно отразить все атаки».

Ранее Собянин сообщил, что ПВО сбили четыре летевших на Москву беспилотника

По его словам, на месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Все службы работают на месте.

За несколько минут до этого он сообщил о еще одном уничтоженном БПЛА, позже заявил о четвертом сбитом аппарате.