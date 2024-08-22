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Силы ПВО сбили беспилотник самолетного типа над Воронежской областью
Российская система ПВО ночью сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа над Воронежской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
«Ночью над территорией Воронежской области дежурными средствами ПВО обнаружен и уничтожен БПЛА самолетного типа. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет», – написал Гусев в своем Telegram-канале.
Губернатор добавил, что в регионе дан отбой опасности атаки беспилотников.
Угроза сохранялась на территории Воронежской области более пяти часов.