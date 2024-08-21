Три миллиона человек из Европы и США переедут в Россию насовсем? Такое будущее стало заметно ближе. «По моим подсчетам, не меньше одного миллиона человек из США готовы переехать к вам», – это говорит Чарльз Баусман, американский журналист, принявший православие.13 комментариев
Смирнов: В Курской области уничтожены две украинские ракеты
В небе над Курской областью уничтожили еще две ракеты, запущенные украинскими военными, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов в среду.
Ракеты уничтожили утром 21 августа, сообщил врио губернатора в своем Telegram-канале.
Он выразил благодарность бойцам ПВО и защитникам границы.
До этого ночью расчеты ПВО уничтожили две ракеты и два беспилотника в Курской области.