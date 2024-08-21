В широком этическом смысле запрет на Украине Русской православной церкви – это вызов всем. России, русским, православным, сторонникам традиционных ценностей. В узкополитическом – вызов демократии и любым возможным процессам и проектам урегулирования.6 комментариев
Более 50 палестинцев стали жертвами ударов Израиля по сектору Газа
Свыше 50 человек погибли в результате ударов армии Израиля по различным районам сектора Газа. Об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera.
По данным телеканала, во время обстрелов и бомбардировок погибли не менее 52 палестинцев, в том числе 12 – в школе города Газа и 9 – на многолюдном рынке в Дейр-эль-Балахе в центральной части анклава, передает ТАСС.
Сообщается также о погибших и раненых в результате удара по жилому дому в лагере беженцев Джабалия на севере сектора.
Ранее сообщалось, что члены Демократической партии из штата Аризона обратились к президенту США Джо Байдену и вице-президенту Камале Харрис с требованием ввести эмбарго на поставки оружия Израилю.
По мнению авторов письма, ограничить военную помощь еврейскому государству необходимо до тех пор, пока не будет согласовано прекращение огня в секторе Газа.