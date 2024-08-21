Более 50 палестинцев стали жертвами ударов Израиля по сектору Газа

Tекст: Денис Тельманов

По данным телеканала, во время обстрелов и бомбардировок погибли не менее 52 палестинцев, в том числе 12 – в школе города Газа и 9 – на многолюдном рынке в Дейр-эль-Балахе в центральной части анклава, передает ТАСС.

Сообщается также о погибших и раненых в результате удара по жилому дому в лагере беженцев Джабалия на севере сектора.

Ранее сообщалось, что члены Демократической партии из штата Аризона обратились к президенту США Джо Байдену и вице-президенту Камале Харрис с требованием ввести эмбарго на поставки оружия Израилю.

По мнению авторов письма, ограничить военную помощь еврейскому государству необходимо до тех пор, пока не будет согласовано прекращение огня в секторе Газа.