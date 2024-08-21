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Белоусов поздравил военных с освобождением Артемово в ДНР
Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 132-й отдельной гвардейской Горловской мотострелковой бригады и 1-й отдельной гвардейской мотострелковой Славянской бригады с освобождением населенного пункта Артемово в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны.
«Сегодня вы уверенно продвигаетесь вперед на александро-калиновском направлении», – заявил министр в своем обращении к личному составу 132-й отдельной гвардейской Горловской мотострелковой бригады, передает ТАСС.
По его словам, действие военных 1-й отдельной гвардейской мотострелковой Славянской бригады по освобождению населенного пункта Артемово являются «образцом выполнения воинского долга, самоотверженности и высокого профессионализма».
Отмечается, что 1-я отдельная гвардейская мотострелковая Славянская бригада находится в составе группировки войск «Центр». Более 4 тыс. военнослужащих бригады награждены госнаградами и ведомственными знаками отличия.