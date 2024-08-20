«Почему я должен содержать чужих детей?» Конечно, государство распределяет ограниченные ресурсы, и льготная ипотека одним предполагает, что у других ее не будет. Но реальность такова, что всех нас, когда мы доживем до пенсии, будут содержать чужие дети – и они же будут обеспечивать работу экономики в целом.5 комментариев
Байден заверил, что самостоятельно принял решение о выходе из предвыборной гонки
Президент США Байден заверил, что самостоятельно принял решение о выходе из предвыборной гонки
Действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что самостоятельно принял решение выйти из предвыборной гонки, а экс-спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси не имеет отношения к этому вопросу.
«Никто не принимал это решение, кроме меня. Никто не знал о нем заранее», – передает ТАСС его слова.
В ходе национального съезда Демократической партии США в Чикаго американский президент заявил, что только США могут быть «мировым лидером» и вести за собой.
«Кто может вести за собой мир, кроме Соединенных Штатов Америки?» – сказал он.
Также Байден выразил мнение, что знает большинство зарубежных руководителей лучше, чем кто-либо еще в мире, напомнив, что ему 81 год.
Кроме того, действующий глава Белого дома заявил, что страна в данный момент является более безопасной и процветающей, чем при экс-президенте Дональде Трампе.
«Преступность продолжит сокращаться, когда мы поместим в Белом доме экс-прокурора (Камалу Харрис – прим. ВЗГЛЯД) , а не осужденного уголовника», – заявил Байден.
Ранее Федеральный окружной суд в Вашингтоне назначил новое слушание по делу против Трампа о вмешательстве в выборы.
Напомним, из опроса, проведенного компанией Ipsos совместно с телеканалом ABC и газетой Washington Post, следует, что половина американских избирателей сейчас поддерживает кандидатуру Харрис, она немного опережает Трампа.