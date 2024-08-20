Президент США Байден заверил, что самостоятельно принял решение о выходе из предвыборной гонки

Tекст: Александра Юдина

«Никто не принимал это решение, кроме меня. Никто не знал о нем заранее», – передает ТАСС его слова.

В ходе национального съезда Демократической партии США в Чикаго американский президент заявил, что только США могут быть «мировым лидером» и вести за собой.

«Кто может вести за собой мир, кроме Соединенных Штатов Америки?» – сказал он.

Также Байден выразил мнение, что знает большинство зарубежных руководителей лучше, чем кто-либо еще в мире, напомнив, что ему 81 год.

Кроме того, действующий глава Белого дома заявил, что страна в данный момент является более безопасной и процветающей, чем при экс-президенте Дональде Трампе.

«Преступность продолжит сокращаться, когда мы поместим в Белом доме экс-прокурора (Камалу Харрис – прим. ВЗГЛЯД) , а не осужденного уголовника», – заявил Байден.

Ранее Федеральный окружной суд в Вашингтоне назначил новое слушание по делу против Трампа о вмешательстве в выборы.

Напомним, из опроса, проведенного компанией Ipsos совместно с телеканалом ABC и газетой Washington Post, следует, что половина американских избирателей сейчас поддерживает кандидатуру Харрис, она немного опережает Трампа.

