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    Большой обмен показывает, что понятия «свой» и «чужой» определяются не паспортом. С легкой душой мы отдаем на Запад людей, которые использовали российский паспорт для борьбы с Россией. И отдадим еще, если речь идет о спасении тех, кто для нас по-настоящему свой.

    9 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Трамп выбрал нового Трампа

    Означает ли возможный новый вице-президент США тотальную войну с глобализмом? Чуть-чуть подождем. В отличие от Трампа, которого мы уже неплохо изучили, Вэнс для нас еще темная лошадка новой консервативной Америки.

    9 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Почему не будет мировой войны за Ближний Восток

    Положение на Ближнем Востоке всегда будет, к сожалению, оставаться источником тревожных и крайне печальных новостей. Пока существует Израиль, его взаимодействие с соседями останется сложным и в ряде случаев кровопролитным.

    11 комментариев
    2 августа 2024, 16:20 • Новости дня

    США решили отправить в помощь Израилю дополнительные боевые самолеты

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    США отправят на Ближний Восток дополнительные боевые самолеты для помощи Израилю в защите от Ирана, пишет газета New York Times со ссылкой на источники.

    Как сообщает издание, США в ближайшие дни отправляют больше боевой авиации на Ближний Восток, что связано со стремлением Вашингтона помочь Израилю защититься от угроз со стороны Ирана, передает РИА «Новости».

    Ранее разведка Ирана заявила, что главу политбюро ХАМАС Израиль убил с разрешения США.

    1 августа 2024, 01:12 • Новости дня
    Медведев: Только война на Ближнем Востоке приведет к миру
    Медведев: Только война на Ближнем Востоке приведет к миру
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Единственным путем к шаткому миру на Ближнем Востоке остается полномасштабный конфликт, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    «Узел на Ближнем Востоке затягивается. <…> Всем понятно, что полномасштабная война – единственный путь к шаткому миру в этом регионе», – написал Медведев в своем англоязычном Telegram-канале.

    Он отметил, что все невинные жизни в этой части света являются «заложниками отвратительного государства – США».

    В среду в Тегеране убили руководителя политбюро ХАМАС Исмаила Ханию. В Иране после этого состоялось экстренное заседание высшего совета национальной безопасности. СМИ сообщили, что Тегеран якобы планирует нанести прямой удар по Израилю.

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    1 августа 2024, 08:29 • Новости дня
    В Израиле объяснили выбор места убийства Хании

    JP: Израиль специально убил Ханию в Иране, хотя мог сделать это в Катаре

    В Израиле объяснили выбор места убийства Хании
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Израильские спецслужбы могли убить главу политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Ханию в Катаре, однако специально решили совершить покушение в Иране, который нес ответственность за его безопасность, сообщили источники в израильских спецслужбах The Jerusalem Post.

    Источники газеты сообщили, что Тегеран для ликвидации Хании был выбран в том числе для того, чтобы избавиться от руководителя ХАМАС, и чтобы «поместить Иран в центр дилеммы о будущем, той степени, на которую он хочет поднять пламя над Ближним Востоком», передает ТАСС.

    Ранее журналист Элайджа Манье предположил, что разведка Израиля смогла установить местоположение руководителя политбюро ХАМАС Исмаила Хании с помощью мессенджера WhatsApp.

    В Тегеране убили руководителя политбюро ХАМАС Исмаила Ханию. СМИ заявляли, что Иран после этого якобы запланировал нанести прямой удар по Израилю.

    По данным СМИ, ракету по Хании запустили с территории иностранного государства.

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    31 июля 2024, 06:40 • Новости дня
    Глава политбюро ХАМАС Хания убит в Тегеране
    Глава политбюро ХАМАС Хания убит в Тегеране
    @ Iranian Foreign Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Тегеране убиты глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания и один из его телохранителей, сообщило Tasnim.

    Как сообщило Tasnim со ссылкой на отдел по связям с общественностью Корпуса стражей исламской революции Ирана, произошла «атака на резиденцию» Хании в Тегеране. Идет расследование, передает РИА «Новости».

    ХАМАС выразило соболезнования «сыновьям великого палестинского народа». Палестинское движение заявило, что Хания стал жертвой «вероломного налета сионистов на его резиденцию».

    Напомним, Хания принимал участие в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. Пезешкиан в ходе встречи с Ханией в Тегеране выразил надежду на «уничтожение сионистского режима».


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    31 июля 2024, 22:29 • Новости дня
    NYT: Хаменеи приказал иранским военным нанести удар по Израилю
    NYT: Хаменеи приказал иранским военным нанести удар по Израилю
    @ Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Иранский духовный лидер аятолла Али Хаменеи якобы отдал приказ иранским военным о прямой атаке по израильской территории в ответ на убийство в Тегеране лидера ХАМАС Исмаила Хании, пишет New York Times со ссылкой на источники.

    Такой приказ якобы был отдан на срочном заседании совбеза Ирана, заявили три иранских собеседника New York Times.

    В среду в иранской столице убили главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию и его телохранителя. После этого в Иране прошло экстренное заседание высшего совета национальной безопасности.

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    1 августа 2024, 12:58 • Новости дня
    Эксперт назвал варианты ответа Ирана на убийство лидера ХАМАС

    Политолог Ципис: Ответные действия Ирана в отношении Израиля могут спровоцировать масштабный региональный конфликт

    Эксперт назвал варианты ответа Ирана на убийство лидера ХАМАС
    @ IMAGO/RAINER UNKEL/Reuters

    Tекст: Анастасия Куликова

    В ответ на убийство Исмаила Хании Иран может провести ограниченную военную операцию. Среди возможных вариантов – атака на север Израиля, а также удары по американской базе в Ираке. При этом не исключен «эскалационный сценарий», сказал газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис. Так он прокомментировал сообщения СМИ о приказе верховного лидера Ирана Али Хаменеи нанести удар по Израилю.

    «Если Иран ничего не предпримет после убийства в Тегеране Исмаила Хании, то Израилем это будет воспринято как проявление слабости. Подобный расклад развяжет руки ЦАХАЛ, и еврейское государство будет действовать еще более агрессивно», – отметил Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    По его мнению, есть два сценария, по которым могут развиваться дальнейшие события. Первый подразумевает проведение Ираном ограниченной операции. При этом вариантов ее организации у Тегерана довольно много. «Военные республики могут нанести удар по северу Израиля, – продолжил Ципис. – Более того, обойти «Железный купол» им не составит труда, поскольку в рамках предыдущей атаки местные власти могли понять, как именно работает израильская система ПВО», – указал собеседник.

    «Целью Ирана также может стать американская военная база расположенная, например, в Ираке. Это вполне укладывается в идею мести, поскольку Тегеран считает США соучастниками преступлений Израиля», – пояснил он. В качестве еще одного варианта ограниченного ответа республики эксперт называет удары по морским целям в Персидском заливе. Речь идет о кораблях, авианосцах и танкерах, принадлежащих западным странам.

    «Второй же сценарий предполагает широкомасштабные действия Ирана. В этом случае будет нанесен прямой удар по Израилю. Причем Тегеран может привлечь к атаке «Ось сопротивления» – Йемен, Сирию, Ирак, Ливан. Но самым угрожающим для Тель-Авива фактором, конечно, станет возможное участие в этом Турции. Вместе с тем такой шаг приведет к региональной войне, в которую непременно будут втянуты Соединенные Штаты и страны западного блока», – детализировал политолог.

    К слову, на фоне эскалации на Ближнем Востоке несколько авиакомпаний США и Британии отменили рейсы в Израиль. «Ситуация напряжена до предела, все ожидают ответных мер со стороны Ирана. Но, на мой взгляд, они не последует сразу, потому что Тегерану нужно продумать свои действия. По моим прогнозам, реакция республики последует в ближайший месяц», – заключил Ципис.

    Ранее издание The New York Times сообщило, что духовный лидер Ирана Али Хаменеи якобы отдал приказ о прямой атаке по территории Израиля. По мнению газеты, данное решение призвано стать ответом на убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании, к которому, по мнению Тегерана, может быть причастно еврейское государство.

    На этом фоне, по соображениям безопасности, американский авиаперевозчик United Airlines заявил о временном прекращении регулярных рейсов в Тель-Авив. В официальном обращении компании сказано, что руководство до сих пор обдумывает дальнейшие действия. В случае возобновления перелетов, безопасности пассажиров и экипажа будет уделяться «особое внимание».

    Напомним, в Иране был убит глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания. Как отметили в КСИР, представитель движения погиб в результате атаки на свою резиденцию в Тегеране.  Во многих странах региона считают, что Израиль мог быть причастен к этой атаке, но представители ЦАХАЛ отказались комментировать CNN новость. В армии еврейского государства сказали, что «не реагируют на сообщения иностранных СМИ».

    Однако министр по делам Иерусалима и наследию Израиля Амихай Элияху заявил, что убийство Хании – «правильный способ очистить мир от этой грязи». «Нет больше воображаемых соглашений о мире, нет больше милосердия к этим сыновьям смерти. Смерть Исмаила Хании делает мир немного лучше», – написал он в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Как отмечает The Times of Israel, Элияху оказался первым топ-чиновником Израиля, который намекнул на причастность государства к убийству Хании. Это произошло, несмотря на негласный приказ премьер-министра Биньямина Нетаньяху хранить молчание по поводу ночного инцидента. Ранее Элияху, к слову, был наказан за идею ударить по Газе ядерным оружием. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала возможные последствия гибели лидера ХАМАС.

    При этом Иран уже предпринимал обстрелы Израиля в апреле этого года. Тогда телеканал CNN атаку крупнейшим налетом дронов в истории человечества. Однако по ее итогам ЦАХАЛ сообщил о «минимальном ущербе» инфраструктуре страны. Эксперты отмечали, что произошедшее могло дать Тегерану полезную информацию о работе системы ПВО «Железный купол».

    Тогда поводом к действиям Ирана в отношении Израиля послужила атака ЦАХАЛ по консульству Исламской республики в столице Сирии Дамаске. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала последствия данного события.

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    31 июля 2024, 21:56 • Новости дня
    Авиакомпании США и Британии приостановили рейсы в Израиль
    Авиакомпании США и Британии приостановили рейсы в Израиль
    @ Lex Rayton/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американские авиаперевозчики United Airlines и Delta Airlines, а также британская авиакомпания British Airways приняли решение с завтрашнего дня приостановить все полеты в Израиль.

    Причины такого решения пока не разглашаются, передает RT.

    Ранее министерство иностранных дел Дании рекомендовало жителям страны не посещать Израиль.

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    31 июля 2024, 19:15 • Новости дня
    Посол Ирана заявил о гибели 12 родственников Хании

    Посол Ирана заявил об уничтожении 12 родственников Хании Израилем

    Посол Ирана заявил о гибели 12 родственников Хании
    @ Iranian Foreign Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израиль в ходе недавней атаки целенаправленно уничтожил в секторе Газа 12 членов семьи погибшего главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, заявил посол Ирана в России Казем Джалали.

    По словам Джалали, среди убитых родственников Хании есть его дети и маленькие внуки, передает ТАСС.

    «Мы уверены в том, что террористические действия не повлияют на решимость палестинского народа к освобождению своих оккупированных земель», – подчеркнул он.

    Ранее Иран призвал к «карательным мерам» против Израиля после убийства Хании.

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    1 августа 2024, 23:52 • Новости дня
    Axios: ВС США готовятся вместе с Израилем отразить возможную атаку Ирана

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американская сторона планирует помочь израильской в отражении предполагаемой атаки со стороны Тегерана и «Хезболлы», сообщили источники американского издания Axios.

    В подготовке к отражению якобы планируемой атаки участвуют подразделения ВС США в Персидском заливе, Восточном Средиземноморье и Красном море, утверждает портал Axios, передает ТАСС.

    От Ирана ожидают ракетную атаку.

    В администрации президента США Джо Байдена уверены, что Тегеран якобы в ближайшие дни атакует Тель-Авив в ответ на убийство главы политбюро Исмаила Хании ХАМАС, атака будет схожей с той, которой Израиль подвергся 13 апреля.

    Также администрация Байдена опасается возможных сложностей с союзниками из-за антиизраильских настроений после убийства Хании.

    Ранее и. о. главы МИД Ирана Али Багери Кани заявил, что Тегеран имеет неотъемлемое право ответить Тель-Авиву на убийство Хании.

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    30 июля 2024, 21:28 • Новости дня
    При израильском ударе по Бейруту погибли два командира «Хезболлы»
    При израильском ударе по Бейруту погибли два командира «Хезболлы»
    @ Taher Abu Hamdan/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате удара Израиля по ливанской столице погибли, по предварительным данным, два командира шиитского движения «Хезболла», сообщил источник в администрации района Харет Хорейк.

    По его словам, истребители ВВС Израиля выпустили четыре ракеты по южному пригороду Бейрута, где расположены офисы шиитской милиции «Хезболлы», передает ТАСС.

    Удар пришелся по территории рядом с госпиталем Бахман в 100 метрах от штаба «Хезболлы», сообщил собеседник агентства. В результате авиаудара разрушены несколько домов, припаркованные автомобили получили повреждения.

    Напомним, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник атаковала столицу Ливана Бейрут, целью удара, по утверждению армейской пресс-службы, был один из командиров шиитского движения «Хезболла».

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    30 июля 2024, 20:38 • Новости дня
    Израиль нанес удар по Бейруту

    Tекст: Валерия Городецкая

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник атаковала столицу Ливана Бейрут, целью удара, по утверждению армейской пресс-службы, был один из командиров шиитского движения «Хезболла».

    «Армия обороны Израиля нанесла целенаправленный удар в Бейруте по командиру, ответственному за убийство детей в Мадждаль-Шамсе и убийство еще множества израильских мирных граждан», – заявила пресс-служба ЦАХАЛ, передает ТАСС.

    Авиаудару подвергся район Харет Хрейк в пригороде на юге Бейрута, раздались три мощных взрыва, передает РИА «Новости». Несколько ракет сдетанировало неподалеку от больницы Бахман. По данным ливанского национального агентства, была атакована территория здания совета «Хезболлы».

    Ранее США предупредили Израиль о том, что нанесение ударов по объектам шиитского движения «Хезболла» в столице Ливана Бейруте могут привести к выходу ситуации из-под контроля.

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    31 июля 2024, 12:34 • Новости дня
    В Кремле осудили приведшую к гибели главы политбюро ХАМАС атаку Израиля

    Представитель Кремля Песков: Россия осуждает приведшую к гибели главы политбюро ХАМАС атаку Израиля

    В Кремле осудили приведшую к гибели главы политбюро ХАМАС атаку Израиля
    @ Михаил Метцель/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Россия осуждает приведшую к гибели главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании атаку Израиля, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Мы решительно осуждаем эту атаку, которая привела к гибели господина Хании», – передает ТАСС его слова.

    Представитель Кремля добавил, что атака Израиля направлена против попыток установления мира в регионе, это может спровоцировать дестабилизацию ситуации.

    Ранее МИД России решительно осудил убийство Исмаила Хании.

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    31 июля 2024, 15:48 • Новости дня
    Иран призвал к «карательным мерам» против Израиля после убийства Хании

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел Ирана призвало международное сообщество отреагировать на убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.

    Тегеран ожидает, что страны и международные организации «жестко и эффективно накажут израильский режим и примут необходимые политические, правовые и карательные меры» в отношении Израиля, заявил МИД Ирана, передает ТАСС. Там также подчеркнули право Ирана «соответствующим образом отреагировать на это нападение».

    Иранское дипведомство назвало убийство Хании терактом и грубым нарушением Устава ООН, несущим угрозу международному миру и региональной безопасности.

    Напомним, в среду в Тегеране были убиты глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания и один из его телохранителей. В Иране и Палестине объявили траур по Хании.

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    1 августа 2024, 00:33 • Новости дня
    Иран в ООН заявил о праве на самооборону после убийства главы политбюро ХАМАС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Иранская сторона оставляет за собой право на самооборону после убийства руководителя политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, заявила миссия Ирана в ООН.

    В миссии также отметили, что США, Британия и Франция заблокировали предложенный Россией проект заявления ООН для прессы по убийству Хании, передает РИА «Новости».

    Напомним, В среду в иранской столице убили главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию и его телохранителя. После этого в Иране прошло экстренное заседание высшего совета национальной безопасности. СМИ заявили, что иранская сторона якобы намерена нанести прямой удар по Израилю.

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    2 августа 2024, 01:13 • Новости дня
    Байден и Нетаньяху обсудили помощь США в обороне Израиля

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили по телефону возможность «оборонительных военных развертываний» США для поддержки израильской стороны, сообщил Белый дом.

    Байден обсудил с Нетаньяху усилия по поддержке «защиты Израиля от угроз», в том числе от беспилотников и баллистических ракет, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Белого дома.

    Политики также поговорили о «новых оборонительных военных развертываниях США».

    Байден подтвердил, что Вашингтон готов помогать Тель-Авиву от всех угроз со стороны Ирана, ХАМАС, «Хезболлы» и шиитского движения «Ансар Алла» (хуситов).

    Ранее Axios сообщало, что США намерены помочь Израилю в отражении предполагаемой атаки со стороны Ирана и «Хезболлы».

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    31 июля 2024, 00:45 • Новости дня
    Израиль заявил о ликвидации одного из командующих «Хезболлы»

    Армия Израиля заявила о ликвидации одного из командующих «Хезболлы» Фуада Мохсена Шокра в результате удара по Ливану

    Tекст: Антон Антонов

    В результате удара по Бейруту ликвидирован Фуад Мохсен Шокр – один из командующих вооруженными формированиями шиитского движения «Хезболла», заявила армейская пресс-служба Израиля.

    Израиль заявил, что в результате удара истребителей ВВС Израиля погиб «самый старший военный командир» и глава стратегического подразделения «Хезболлы» Фуад Мохсен Шокр, передает ТАСС.

    Официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что действия шиитского движения «втягивают народ Ливана и весь Ближний Восток в широкую эскалацию». Он заверил, что Израиль стремится «разрешать конфликты без широкой войны», но «готов к любому сценарию».

    Напомним, израильские ВВС нанесли ракетный удар по южному пригороду Бейрута. Было выпущено четыре ракеты.

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      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

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