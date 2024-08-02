Большой обмен показывает, что понятия «свой» и «чужой» определяются не паспортом. С легкой душой мы отдаем на Запад людей, которые использовали российский паспорт для борьбы с Россией. И отдадим еще, если речь идет о спасении тех, кто для нас по-настоящему свой.9 комментариев
ВСУ потеряли за неделю в зоне СВО более 13,5 тыс. военных
Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшую неделю на всех направлениях спецоперации потеряли более 13,5 тыс. военнослужащих, значительное количество военной техники, включая танки западного производства, сообщили в Минобороны РФ.
В Telegram-канале ведомства говорится, что наибольшие потери ВСУ понесли на направлениях действий группировок войск «Запад» и «Юг». Так, подразделения группировки «Запад» отразили 12 контратак противника и заняли более выгодные рубежи, нанеся поражение нескольким украинским бригадам, включая бригаду «Азов». В результате этих действий ВСУ потеряли более 3600 военнослужащих, пять танков, 66 автомобилей и 41 артиллерийское орудие.
Как указали в пресс-службе, на южном направлении российские войска улучшили свое положение на линии фронта, нанеся удар по четырем механизированным и двум десантно-штурмовым бригадам ВСУ. Потери украинских подразделений на этом направлении составили более 4000 военнослужащих, два танка, включая немецкий Leopard, и 68 артиллерийских систем.
В сообщении говорится, что на других направлениях также были зафиксированы значительные потери ВСУ. Так, в ходе активных действий группировки войск «Центр» российские подразделения освободили населенные пункты Лозоватское, Прогресс, Евгеновка, Волчье и Ленинское ДНР и нанесли поражение нескольким украинским бригадам. Потери ВСУ на этом направлении составили более 2600 военнослужащих, четыре танка и 26 артиллерийских орудий, отметили в ведомстве.
В Минобороны уточнили, что в течение недели подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, мотопехотной, десантно-штурмовой, пехотной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии. А также ВС РФ отразили 27 контратак противника и ликвидировали до 1755 украинских военных, два танка, шесть боевых бронированных машин, в том числе Kirpi турецкого производства и две бронемашины HMMWV производства США.
Отмечается, что подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, четырех бригад теробороны и бригады нацгвардии. Кроме того, ВСУ потеряли на данном направлении до 905 военнослужащих, танк, шесть боевых бронированных машин, 44 автомобиля, 20 орудий полевой артиллерии.
В ведомстве пояснили, что подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям двух механизированных, пехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны. Уточняется, что российские военные уничтожили до 650 бойцов ВСУ, три боевые бронированные машины, в том числе бронемашины MaxxPro и HMMWV производства США.
Ранее сообщалось, что подразделения группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике 42-й механизированной, 92-й штурмовой бригад ВСУ, 112-й и 127-й бригад теробороны около населенного пункта Порозок в Сумской области, а также возле Липцов, Старицы и Волчанска Харьковской области.