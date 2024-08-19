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    Зеленский рискнул пойти на окончательное решение православного вопроса
    Захарова назвала цели западного «информационного десанта» в Курской области
    Военкор предположил направление атак ВСУ после ударов по мостам через Сейм
    Кадыров ответил Маску
    Путин: РФ готова содействовать делимитации границ между Азербайджаном и Арменией
    Алиев назвал визит Путина в Баку исключительно важным
    Российские вертолеты Ми-28НМ уничтожили технику ВСУ в Курской области
    Лавров: Украинцы не смогли бы подорвать «Северные потоки» без США
    Боррель заявил о неспособности ЕС создать собственную армию
    Мнения
    Василий Авченко Василий Авченко Как Камчатка отбивалась от англичан и французов

    Крымская война 1853-1856 годов шла не только в Крыму. Боевые действия велись на Балтийском, Белом, Баренцевом морях. Ряд историков называют эту войну «нулевой мировой». Один из самых впечатляющих эпизодов Крымской войны произошел 170 лет назад на Дальнем Востоке. Русской Камчатке тогда пришлось отбиваться от англичан и французов.

    3 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Украинский случай далек от стандартов отношений между государствами

    В украинском случае Россия имеет дело с не государством у своих границ. Поэтому взаимодействие с такой территорией, в том числе переговоры, находится за пределами норм и обычаев, регулирующих отношения между суверенными странами.

    7 комментариев
    Архиепископ Савва Архиепископ Савва Открытый русский космос вместо Евразии

    Никак не отрицая многосложность истоков Русской цивилизации, творчески переработавшей множество влияний, следует всячески избегать терминов и концепций, предполагающих вторичность нашей цивилизации.

    12 комментариев
    19 августа 2024, 16:04 • Новости дня

    Грузия призвала Украину пересмотреть недружественную политику

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе предложил Украине первой пересмотреть недружественную политику по отношению к его стране, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Украина отозвала посла из Грузии 1 марта 2022 года по двум причинам – мы не ввели двусторонние санкции против России и не отправили с согласия правительства вооруженных добровольцев самолетами, из-за чего Украина приняла это крайне недружественное решение, – заявил Кобахидзе журналистам. – Если Украина хочет что-то пересмотреть в наших отношениях, то должна это сделать первой».

    По его словам, официальные лица в Киеве «открыто призывали нас открыть «второй фронт».

    Как отметил грузинский премьер, к этому же правительство Грузии призывало президента Саломе Зурабишвили, «называвшую президента Украины Владимира Зеленского «героем».

    «Мы остаемся в режиме односторонней дружбы с Украиной», – отметил он.

    Как уже сообщала газета ВЗГЛЯД, временный поверенный в делах Украины в Грузии Михаил Харишин возложил на Тбилиси ответственность за срыв процесса восстановления отношений на уровне послов и сообщил, что Киев не намерен выдавать разыскиваемых грузинской стороной и работающих в силовых структурах Украины бывших Генпрокурора Зураба Адеишвили и замминистра МВД Георгия Лордкипанидзе.

    19 августа 2024, 06:37 • Новости дня
    Москва предъявила Берлину претензии по расследованию подрыва «Северных потоков»

    Глава департамента МИД Тяпкин сообщил об официальных претензиях Берлину по расследованию подрыва «Северных потоков»

    Москва предъявила Берлину претензии по расследованию подрыва «Северных потоков»
    @ Danish Defense Ministry/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Берлину со стороны Москвы официально предъявлены претензии по расследованию подрыва «Северных потоков», сообщил директор третьего европейского департамента МИД России Олег Тяпкин.

    Тяпкин отметил, что Германией в розыск объявлен один из предполагаемых исполнителей диверсии – граждан Украины. При этом немецкие СМИ пытаются убедить общественность, что указанные лица не имеют связей «с каким-либо государством», передает РИА «Новости».

    Как заявил Тяпкин, немецкое следствие, судя по всему, окажется «закрыто без выявления истинных заказчиков подрывов». По сути, сказал он, Берлин «спустит на тормозах» расследование.

    В связи с этим Москвой «поставлен вопрос о выполнении Германией и другими затронутыми странами своих обязательств», обусловленных антитеррористическими конвенциями ООН. Россия «на этот счет в двустороннем порядке официально предъявила соответствующие претензии, в том числе и Берлину».

    Москва требует провести обсуждение «в соответствии с действующими международными регламентами». Дальнейшие шаги российской стороны зависят от того, что предпримут западные государства.

    Напомним, прокуратура ФРГ выдала ордер на арест гражданина Украины, инструктора подводного плавания, обвинив его в участии в подрыве газопровода «Северный поток». Помимо него к организации преступления, как сообщается, могут быть причастны еще двое выходцев с Украины. В экспертном сообществе сомневаются, что за преступлением действительно стоят некие украинские дайверы.

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    19 августа 2024, 02:57 • Новости дня
    Мэр Львова заявил о «страшной цене» вторжения в Курскую область для ВСУ
    Мэр Львова заявил о «страшной цене» вторжения в Курскую область для ВСУ
    @ Markiian Lyseiko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинским войскам приходится платить «страшную цену» за вторжение в Курскую область, признал мэр Львова Андрей Садовой.

    Садовой опубликовал в соцсетях фотографию похорон солдат вооруженных сил Украины и заявил, что атака на Курскую область «имеет свою страшную цену», передает РИА «Новости».

    Напомним, накануне Минобороны России сообщило, что ВСУ в Курской области за сутки потеряли более 300 военных. Общие потери ВСУ с начала боевых действий на Курском направлении превысили 3,4 тыс. человек.

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    18 августа 2024, 18:14 • Видео
    Когда Китай начнет свою СВО

    В США подтвердили масштабную поставку вооружений на Тайвань в течение ближайших лет. Передача на остров систем HIMARS и F-16 сильно огорчит Киев, который выпрашивал их для себя. Однако Вашингтон не может отказаться от идеи накачать Тайвань оружием: США хотят сохранить контроль над островом, но в реальности приближают начало войны с Китаем.

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    18 августа 2024, 18:34 • Новости дня
    Онуфриенко рассказал об успехах российских войск на Покровском и Угледарском направлениях
    Онуфриенко рассказал об успехах российских войск на Покровском и Угледарском направлениях
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Россия стремительно снижает логистические возможности противника на Покровском и Угледарском направлениях. В перспективе, происходящие события могут позволить ВС РФ взять Угледар в кольцо, а также пересечь реку Казенный Торец, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее российские войска перерезали трассу на Константиновку.

    «Тот факт, что Россия сумела перерезать трассу Угледар – Константиновка, в ближайшее время на положении ВСУ не скажется. В последнее время противник не особо задействовал данный путь. Пока на фронте царит относительно хорошая погода: сохраняется большая возможность использования грунтовых дорог», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Однако по мере приближения холодов и дальнейшего продвижения наших войск, положение украинской армии будет ухудшаться. Потенциально Угледар может оказаться взятым в кольцо. В таком случае местная группировка будет испытывать колоссальные проблемы. Логистические возможности ее снабжения заметно ухудшатся», – отметил собеседник.

    «В целом ситуация на Покровском и Угледарском направлениях фронта выглядит крайне оптимистичной для ВС РФ. Мы сумели освободить Свиридоновку. Помимо нее под контролем России оказалось немалое количество населенных пунктов. Если рассматривать эти победы по отдельности, они могут показаться скромными», – уточнил эксперт.

    «Но в совокупности все это значительно усиливает потенциал для последующих рывков нашей армии. В настоящий момент мы можем говорить о хороших возможностях выхода к реке Казенный Торец. В случае если российская армия пройдет через нее, возникнет огромная угроза для формирований противника, опирающихся на Воздвиженку и Елизаветовку», – считает он.

    «Они же прикрывают трассу, ведущую к Константиновке и Часову Яру. Местная группировка, соответственно, также окажется в затруднительном положении. Конечно, некоторые доступные трассы для нее все равно сохранятся, но в целом ситуация будет развиваться далеко не в пользу ВСУ», – заключил Онуфриенко.

    Ранее российские войска перерезали трассу на Константиновку. ВС РФ совершили крупное продвижение под Угледаром на Южно-Донецком направлении, приблизившись к Водяному. Таким образом, город оказался заблокирован с северо-востока. Кроме того, удалось занять и территорию шахты «Южно-Донбасская № 1».

    Кроме того, российская армия взяла под контроль Свиридоновку. По данным Министерства обороны, ВС РФ также достигли успехов на Донецком, Харьковском и Запорожском направлениях, уничтожив более двух тысяч украинских военнослужащих. Противник несет потери и в техническом плане: ликвидированы в большом количестве бронетехника и артиллерийские системы.

    В частности, на Донецком направлении российские войска отразили две контратаки подразделения штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины. Потери противника составили более 500 военнослужащих. Также были ликвидированы две ББМ и пять автомобилей ВСУ.

    Ранее в Минобороны заявили, что российские военнослужащие группировки «Юг» нанесли артиллерийский удар по позиции ВСУ и уничтожили британскую самоходную артиллерийскую установку AS-90 в районе Северска.

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    18 августа 2024, 22:43 • Новости дня
    В Италии возмутились интервью с боевиком ВСУ в кепке с нацистской символикой

    Интервью с боевиком ВСУ в кепке с нацистской символикой на госканале Rai News24 возмутило итальянского политика Ди Марко

    В Италии возмутились интервью с боевиком ВСУ в кепке с нацистской символикой
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Итальянский политик, основатель партии Riconquistare l'Italia Кристиан Ди Марко выразил возмущение тем, что на гостелеканале Rai News24 вышло интервью с украинским боевиком, на котором была надета кепка с нацистской символикой.

    Ди Марко, обращаясь в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) к гостелеканалу, попросил «оказать любезность» и не расходовать «государственные деньги на интервью с украинскими нацистами». «Мы были бы вам благодарны. Спасибо», – приводит его слова РИА «Новости».

    Напомним, на французском ТВ пришли в замешательство из-за кадров боевиков ВСУ в касках СС. «Не очень радостно, если это украинский солдат прогуливается в России», – заявил ведущий телеканала LCI Тома Мисраки. Генерал Франсуа Шованси заявил, что «именно так и ломают коммуникационную стратегию».

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    18 августа 2024, 23:57 • Новости дня
    В МАГАТЭ опровергли украинский фейк о причинах пожара на ЗАЭС

    Ульянов указал на развенчанный МАГАТЭ украинский фейк о причинах пожара на ЗАЭС

    Tекст: Антон Антонов

    Специалисты МАГАТЭ официально развенчали фейк о том, что российская сторона якобы причастна к пожару на Запорожской АЭС, сообщил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

    Как отметил в Telegram Ульянов, антироссийские источники распространяют фейки о том, что пожар произошел по вине России, которая якобы «жгла автомобильные покрышки» на градирне Запорожской АЭС. Ульянов назвал эти заявления смехотворными. Он подчеркнул, что «эксперты МАГАТЭ, немедленно посетившие объект, официально развенчали этот фейк».

    Напомним, два удара украинских БПЛА серьезно повредили градирню Запорожской АЭС. Губернатор Евгений Балицкий при этом заверил, что опасности для Энергодара и Запорожской области нет.

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    18 августа 2024, 18:40 • Новости дня
    Власти Украины призвали эвакуироваться жителей трех городов в ДНР

    Tекст: Ольга Иванова

    Вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала жителей подконтрольных ВСУ Красноармейска (украинское название Покровск), Димитрова (украинское название Мирноград) и Селидово в ДНР эвакуироваться.

    Она обратилась к жителям населенных пунктов в непосредственной близости к линии фронта, призвав их эвакуироваться, если они не вовлечены в оборону населенных пунктов, передает РИА «Новости».

    Напомним, депутат Верховной рады Марьяна Безуглая призвала жителей покинуть Красноармейск (украинское название – Покровск) и Мирноград на подконтрольной ВСУ части ДНР.

    Ранее на Украине признали подход российских войск к Красноармейску (Покровску).

    До этого президент Украины Владимир Зеленский признал критическую обстановку на Покровском направлении.

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    19 августа 2024, 03:31 • Новости дня
    Economist сообщил о грозившей Сырскому отставке до атаки ВСУ на Курскую область

    Economist объяснил украинское вторжение в Курскую область неспособностью ВСУ сдержать российское наступление в Донбассе

    Economist сообщил о грозившей Сырскому отставке до атаки ВСУ на Курскую область
    @ Ukrainian Presidentia/Pool /Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины атаковали Курскую область от отчаяния, вторжение вызвано неспособностью ВСУ остановить российское наступление в Донбассе, сообщили источники в украинских политических и военных кругах. Указывается, что главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому до вторжения грозила отставка.

    Как пишет Economist, Украина хотела развести российские силы по всей линии фронта, чтобы снизить давление в Донбассе. Издание утверждает, что обсуждалась атака не только на Курскую область, но и вылазка в Брянскую область, а также комбинированный удар, передает ТАСС.

    Сырский предупредил только небольшую группу военачальников, высокопоставленных сотрудников спецслужб и украинского лидера Владимира Зеленского. Сообщается, что информация была озвучена в приватной беседе.

    По данным Economist, до вторжения Сырского могли отправить в отставку в связи с непростыми отношениями с советником главы офиса Зеленского Андреем Ермаком, но сейчас его статус укрепился.

    Economist утверждает, что на Западе не знали о планах Киева. Указывается, что прежде «Запад сорвал две операции Сырского»: «В одном случае информация утекла к российской стороне, а в другом случае было приказано отказаться (от планов)». Однако в случае с атакой ВСУ на Курскую область поставленный перед фактом Запад не стал возражать против действий ВСУ.

    Напомним, СМИ пишут, что в Курской области вооруженные силы Украины теряют военную технику «почти в два раза быстрее, чем обычно».

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    18 августа 2024, 23:45 • Новости дня
    Кадыров опубликовал видео разговора Алаудинова с пленными боевиками ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал записанное командиром спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-майором Апти Алаудиновым видео разговора с украинскими военным, взятыми в плен в Курской области.

    Как пояснил Кадыров в Telegram, где он опубликовал видео, «заслуга по их поимке принадлежит группе «Каштана» спецназа «Ахмат». Боевиков ВСУ «заманили с помощью рации уничтоженного нациста».

    Кадыров «тезисно» пересказал заявления украинских военных. «Их обманным путем привезли в Курскую область (ну а как же еще?); в записях телефона один из них хвалился на камеру, что «едет убивать русню»; в плену на них снизошло озарение, что воевать с Россией нет смысла», – говорится в сообщении.

    На вопрос о том, что бы пленные порекомендовали «своим товарищам, которые еще живы и находятся на той стороне», один из боевиков ВСУ посоветовал «поломать себе ногу и домой смыться».

    Напомним, Алаудинов сообщил об уничтожении большого числа солдат ВСУ на Курском направлении.

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    19 августа 2024, 00:50 • Новости дня
    Forbes указал на увеличившиеся в Курской области потери военной техники ВСУ

    Forbes заявил о потерях украинскими войсками военной техники в Курской области «почти в два раза быстрее, чем обычно»

    Tекст: Антон Антонов

    В Курской области вооруженные силы Украины теряют военную технику «почти в два раза быстрее, чем обычно», пишет Forbes.

    Обозреватель Дэвид Экс отметил, что потерю техники, в том числе «гусеничных боевых бронемашин и колесных транспортеров», ВСУ «ощущают особенно остро». ВСУ теряют технику в результате ударов БПЛА, артобстрелов и засад, которые устраивают российские войска. По мнению Экса, в ходе боев в Курской области потери украинскими войсками военной техники могут еще возрасти, передает РИА «Новости» со ссылкой на Forbes.

    Напомним, ВСУ в Курской области за сутки потеряли более 300 военных и 27 единиц бронетехники. Американские эксперты выразили обеспокоенность значительными потерями ВСУ в ходе наступления на Курскую область.

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    19 августа 2024, 00:24 • Новости дня
    Зеленский назвал цель вторжения ВСУ в Курскую область

    Зеленский заявил о желании Украины устроить «буферную зону» в Курской области

    Зеленский назвал цель вторжения ВСУ в Курскую область
    @ dts Nachrichtenagentur/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что вторжение вооруженных сил Украины в Курскую область проводится с целью создания «буферной зоны» на российской территории.

    Кроме того, Зеленский обратился к Западу с просьбой ускорить поставки оружия Украине, передает RT.

     «Мы очень просим», – сказал Зеленский. Он отметил, что «особенно обращается сейчас» к США, Великобритании и Франции, передает ТАСС.

    Напомним, вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что Киев планирует создать «зону безопасности» в Курской области для защиты приграничных украинских территорий. Эксперты указывают, что работы ВСУ по созданию укрепрайонов на оккупированной территории Курской области сводятся практически к нулю ударами авиации и артиллерии Вооруженных сил России.

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    19 августа 2024, 13:00 • Новости дня
    Российский дипломат назвал цель репортажей западных СМИ из Курской области

    Дипломат Мирошник: Киев с помощью западных СМИ пытается скрыть террор в Курской области

    Российский дипломат назвал цель репортажей западных СМИ из Курской области
    @ Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украина надеется посеять недоверие к власти среди российских граждан. И для этого Киев привлекает западные СМИ, сказал газете ВЗГЛЯД посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник. Ранее стало известно о привлечении ЦИПСО западных СМИ для постановочной съемки российских пленных.

    «Постановочные репортажи – это информационная операция, которая прорабатывалась Киевом с международными специалистами при планировании атаки ВСУ на Курскую область. С помощью сюжетов они пытаются достичь сразу несколько целей», – считает Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима.

    «Прежде всего, противник хочет посеять страх в российском обществе, вызвать недоверие населения к власти, а также спровоцировать смуту. Кроме того, офис Зеленского стремится отвести внимание от своих собственных преступлений», – уточнил он. По словам дипломата, особую озабоченность Москвы вызывает привлечение к этой операции западных медиа.

    «Речь идет о представителях СМИ из стран, участвующих в формате «Рамштайн». Эта группа готова всячески оправдывать действия украинских боевиков и создавать им так называемую «дипломатическую крышу», цель которой – защитить их от международных расследований. Они фактически являются соучастниками преступлений Украины, а также участниками информационной и ментальной войны», – акцентировал Мирошник.

    На этом фоне аргументы о свободе слова, к которым любит прибегать Запад, не могут быть приняты. «Эти СМИ стали машиной манипуляции», – отметил посол по особым поручениям МИД. Спикер напомнил, что вторжение ВСУ в российский регион сопровождается целым набором постановочных сюжетов. «Каждый из них активно прорабатывался с точки зрения пропагандистского эффекта и оказания давления на сознание россиян и настроения внутри страны», – детализировал Мирошник.

    Он обратил внимание на постановку ЦИПСО с участие пленных. Действия украинских боевиков, которые требовали от солдат призывать российских военных «не стрелять по деревням в Суджанском районе» и выражать Украине благодарность за «освобождение», дипломат расценил как насильственные и преступные. «Пленные из числа военных и гражданских находятся под давлением. Их под угрозой насилия и лишения жизни принуждают следовать прописанному сценарию», – возмутился спикер.

    При этом международные организации, в том числе ОБСЕ, продолжают хранить молчание. «Мы не видим с их стороны стремления разобраться в происходящих событиях. Тем не менее те, кто использует насилие, а также те, кто распространяет постановки и лживую информацию рано или поздно понесут ответственность», – заключил Мирошник.

    Ранее сотрудники Центра информационно-психологических операций Украины (ЦИПСО) привлекли западных журналистов для постановочной съемки с российскими пленными в Сумской областной больнице, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник. По его словам, целью этой операции является обвинение российских военных в якобы нанесении ударов по собственному населению Курской области и показать западной аудитории настроения жителей курского приграничья.

    «В субботу в Сумскую областную больницу привезли российских пленных из числа военных и гражданских. Постановочно распределили по койкам и на камеры иностранных журналистов оказывали помощь. После пленные под запись призывали российских военных не стрелять по деревням в Суджанском районе и по областной больнице в Сумах», – рассказал источник агентства.

    Более того, от пленных требовали, чтобы они выражали благодарность за «освобождение», добавил он. По словам собеседника агентства, часть пленных, которых привлекли к постановкам, после съемок из больницы увезли. При этом в самом медучреждении находится большое количество раненых военных ВСУ. «Система здравоохранения области здесь уже не вывозит, много раненых», – заявил источник.

    На этом фоне появились сообщения о том, что журналисты издания The Washington Post посещали Суджу в сопровождении ВСУ. «О'Грейди, Бурьянова и фотограф Эд Рам отправились на удерживаемую Украиной территорию в России, чтобы задокументировать степень украинского контроля», – говорится в материале WP. Журналисты, как утверждается, опросили как минимум дюжину мирных жителей Суджи.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила ТАСС, что российские правоохранительные органы «изучают фактологию в связи с действиями американских журналистов». Незадолго до этого из Суджи репортаж сделали итальянские корреспонденты RAI. ФСБ России возбудила уголовное дело в отношение корреспондентов из Италии по ч. 3 ст. 322 УК РФ – незаконное пересечение госграницы.

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    18 августа 2024, 23:16 • Новости дня
    ВСУ запустили ложные цели в районе Крыма

    Tекст: Антон Антонов

    Губернатор Севастополя Михаил Развожаев, комментируя объявленную на две минуты ракетную опасность, пояснил, что вооруженные силы Украины «запускают ложные цели».

    Как пояснил в Telegram Развожаев, «несколько минут между сигналом тревоги и сигналом отбоя» связаны с тем, что ВСУ «в очередной раз прощупывают систему обороны» Крыма.

    Кроме того, он предупредил, что «в районе Северного мола флот проведет тренировку – будет произведен один учебный выстрел». «В городе все спокойно», – сообщил губернатор.

    Напомним, на днях в акватории Черного моря были уничтожены украинские беспилотники и два безэкипажных катера.

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    19 августа 2024, 11:35 • Новости дня
    Украина обвинила Грузию в срыве восстановления отношений и отказалась выдавать преступников

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Временный поверенный в делах Украины в Грузии Михаил Харишин возложил на Тбилиси ответственность за срыв процесса восстановления отношений на уровне послов и сообщил, что Киев не намерен выдавать разыскиваемых грузинской стороной и работающих в силовых структурах Украины бывших генпрокурора Зураба Адеишвили и замминистра МВД Георгия Лордкипанидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В интервью грузинскому информационному агентству «Интерпрессньюс» он сообщил, что еще в октябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский был готов подписать документы о назначении нового посла Грузии.

    «Неожиданно тогдашний глава правительства Грузии (Ираклий Гарибашвили) прибег к непонятной риторике. Эта риторика совпала с «перформансом» антиукраинских и пророссийских сил у здания посольства Украины в Грузии с оскорбительными плакатами и лозунгами. К сожалению, вскоре такая риторика начала исходить и от представителей правительства и парламента Грузии», – сказал Харишин.

    «Украина не против осуществления дипломатических отношений с Грузией на уровне послов, но для этого необходимо избегать некоторых негативных факторов и тенденций. Мяч на половине поля Грузии», – сказал дипломат, отметивший, что «время от времени отдельные политики Грузии позволяют себе негативные заявления в адрес Украины».

    После начала СВО Зеленский отозвал посла из Тбилиси, так как Грузия, поддерживающая международные санкции против России, не ввела двусторонние. Вскоре Киев предложил послу Грузии покинуть страну, ссылаясь на ухудшение состояния здоровья гражданина Украины, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, отбывающего в клинике в Тбилиси шестилетний срок за коррупцию и злоупотребление служебным положением.

    Харишин подтвердил, что «фактор господина Саакашвили важен для Украины и для развития двусторонних отношений».

    При этом он поблагодарил правительство Грузии за предоставление приюта для 25 тыс. украинских беженцев.

    «Им создают преференции, для них ввели специальный визовый режим, оказывают финансовую и материальную помощь, хотя и не такую большую. В средних школах Грузии открыли четыре украинских сектора, обучая детей по украинским стандартам», – сказал временный поверенный.

    Комментируя требование Грузии выдать Адеишвили и Лордкипанидзе, украинский дипломат усомнился в «объективности и непредвзятости» процесса.

    По его словам, эти требования Киев рассматривает в контексте «непонятных заявлений» Грузии о «большом заговоре», «глобальной партии войны», «масонах».

    «Это политические заявления, которые касаются не только Украины, но и ряда стран Европы, и они объективно не могут стать основанием для ответственности и возможной экстрадиции тех или иных лиц», – сказал Харишин.

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    18 августа 2024, 18:23 • Новости дня
    В ЕК подтвердили, что Киев лишился половины нужных для зимы энергомощностей

    Tекст: Ольга Иванова

    Украина лишилась около девяти гигаватт мощностей генерации энергии, что является половиной необходимого объема для зимы, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон в статье для британской газеты Financial Times.

    Она отметила, что это эквивалентно пиковому потреблению электроэнергии Португалией, передает РИА «Новости».

    Симсон считает, что для избежания «гуманитарной катастрофы на Украине» страны Запада должны помочь с ремонтом поврежденных объектов производства электроэнергии и тепла, передать небольшие децентрализованные генераторы, развернуть фотоэлектрические системы на крышах больниц и школ, а также постепенно увеличить экспорт электроэнергии на Украину.

    Ранее директор входящей в состав холдинга ДТЭК украинской энергокомпании YASNO Сергей Коваленко заявил, что зимой на Украине могут ввести веерные отключения электричества, из-за чего жители страны могут оставаться без света до 12 часов в сутки.

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    19 августа 2024, 04:23 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Киеве

    Tекст: Антон Антонов

    В Киеве прозвучала воздушная тревога, произошли взрывы, сообщают украинские СМИ.

    Воздушная тревога в столице Украины отменена, но продолжает действовать в Полтавской и Сумской областях, передает ТАСС.

    В субботу серия взрывов прогремела в Харькове.

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