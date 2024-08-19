Российские университеты выдали выпускникам более 38 тыс. паспортов компетенций

Паспорта компетенций являются визитной карточкой молодого специалиста без опыта работы и помогают наглядно продемонстрировать навыки потенциальному работодателю, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

Чтобы получить паспорт универсальных компетенций, нужно пройти диагностику «гибких навыков». На сегодня такая возможность есть у студентов 232 университетов, в которых действуют Центры компетенций. Полученный документ отражает уровень развития надпрофессиональных компетенций обладателя, а подпись представителя университета подтверждает достоверность указанной в нем информации.

За два года Центры компетенций в университетах выдали 63 тыс. паспортов компетенций. При этом в прошедшем учебном году выпускникам вручили более 38 тысяч. Больше всего документов выдано в Российском государственном гуманитарном университете, Южно-Уральском госуниверситете, Тамбовском государственном техническом университете, Нижегородском госуниверситете им. Н.И. Лобачевского, Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого, Санкт-Петербургском госуниверситете аэрокосмического приборостроения. Впервые паспорта компетенций выданы за пределами страны – выпускникам Кыргызско-Российского Славянского университета имени первого президента РФ Б.Н. Ельцина.

«В этом году за счет совместной работы с Министерством науки и высшего образования и, в первую очередь, с университетами существенно выросла осознанность участия в диагностике проекта «Центры компетенций». Согласно исследованиям, проведенным экспертами Департамента оценки и методологии, снизилось количество кликеров – участников, которые пролистывают задания в рамках диагностики и наугад выбирают ответы, – подчеркнул заместитель гендиректора АНО «Россия – страна возможностей» Дмитрий Гужеля. – Кроме того, каждый пятый студент спустя год после пройденного тестирования, решил пройти диагностику повторно, что, в свою очередь, повлияло на увеличение числа запросов со стороны обучающихся на получение паспортов компетенций. Это говорит о том, что сегодня среди молодежи растет понимание важности диагностики своих «гибких навыков», стремление к постоянному самосовершенствованию».

Наличие паспорта компетенций дает ряд преимуществ молодому специалисту: дополнительные баллы при поступлении в магистратуру или ординатуру, помощь при подборе лучшей практики или стажировки, возможность выделиться среди конкурентов на рынке труда. У молодых людей есть возможность загрузить результаты диагностики в резюме на карьерные онлайн-сервисы. Те, кто дополнил профиль на рекрутинг-платформах, получает больший отклик от работодателей и приглашений на собеседования.

«Паспорт универсальных компетенций отражает личностные достижения молодого специалиста во время обучения в университете. Такой документ помогает опытному HR-специалисту качественнее и быстрее оценить потенциал и профессиональные возможности будущего кандидата, – отметил эксперт отдела административного сопровождения и развития компетенций АНО «Россия – страна возможностей» Артур Кучаев. – Паспорт компетенций котируется среди работодателей как федерального, так и регионального уровня в самых разных отраслях – от предприятий атомной и топливно-энергетической промышленности до государственной службы. Среди крупнейших работодателей, которые распространили практику приема паспорта у молодых специалистов, стали ГК «Росатом», ПАО «Газпром нефть» и их дочерние предприятия».

Для получения паспорта компетенций необходимо обратиться в Центр компетенций своего университета. Документ выдается на основе результатов диагностики, пройденной на сайте.