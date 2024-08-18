Росавиация: Землетрясение на Камчатке не нарушило авиасообщение

Tекст: Дарья Григоренко

Сильное землетрясение на Камчатке вызвало опасения за безопасность авиасообщения в регионе. Однако, как указали в Росавиации, сейсмическая активность не оказала существенного влияния на работу воздушного транспорта. Все рейсы выполняются по расписанию, а аэропорты и системы воздушного движения функционируют в штатном режиме, передает ТАСС.

В пресс-службе добавили, что объекты Единой системы организации воздушного движения не пострадали.

Ранее сообщалось, что за 12 часов после сильного землетрясения на Камчатке произошло 26 афтершоков.

В воскресенье жителей Петропавловска-Камчатского предупредили об афтершоках до пяти баллов.