Сейчас солидные западные издания пытаются сформировать ложную картину происходящего для наших управленцев. Это лишь прикрытие для новых поставок техники, и, главное, это прикрытие перед подготовкой второго удара, где уже будет и тяжёлая техника и F16.15 комментариев
Украинский турист осквернил Колизей, вырезав на стене свое имя
19-летний турист из Украины был задержан в Риме после того, как нанес значительный ущерб историческому памятнику мирового значения – Колизею. Молодой человек вырезал на древней стене свое имя, проявив полное неуважение к богатому культурному наследию Италии, сообщили СМИ.
Как пишет портал Roma Today, инцидент произошел во время посещения Колизея группой молодых людей. Один из туристов, 19-летний украинец, решил увековечить себя, оставив глубокую надпись на одной из стен амфитеатра, он написал слово «Дима». Свидетелем вандализма стала другая посетительница, которая незамедлительно сообщила о произошедшем сотрудникам охраны, передает РИА «Новости».
Отмечается, что прибывшие на место происшествия правоохранители задержали молодого человека. Ему было предъявлено обвинение в повреждении культурного наследия. Итальянские СМИ отмечают, что подобные акты вандализма в отношении Колизея, к сожалению, не являются редкостью. Туристы регулярно оставляют на стенах амфитеатра различные надписи, нанося непоправимый ущерб историческому памятнику.
Законодательство Италии предусматривает серьезные наказания за подобные преступления. В зависимости от степени повреждения, виновным грозит штраф до 15 тысяч евро или даже тюремное заключение сроком до пяти лет.