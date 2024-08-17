Нехватка персонала в Бундесвере вынуждает привлекать частные охранные компании

Tекст: Ольга Иванова

Такие крупные охранные компании, как Securitas и Wiking, получили контракты на охрану объектов Бундесвера. Их сотрудники осуществляют не только патрулирование территории, но и личный досмотр, проверку транспортных средств, передает РИА «Новости».

Министерство обороны ФРГ подтвердило эту информацию, отметив, что в настоящее время возвращение к охране объектов силами собственных военных не планируется. Причина такой ситуации – нехватка персонала в Бундесвере, которая обострилась после ряда инцидентов, связанных с безопасностью.

На этой неделе в Германии было зафиксировано несколько случаев, связанных с возможной попыткой незаконного проникновения на объекты Бундесвера. Так, казармы в Кёльне были закрыты для посещения из-за обнаружения повреждений в ограждении. Подобные инциденты произошли также в Гайленкирхене и Мехернихе.

Ранее сообщалось, что Федеральная разведывательная служба Германии (BND) столкнулась с серьезной проблемой нехватки сотрудников. Как сообщает немецкая газета Bild, на данный момент в BND не заполнены более 700 вакансий.