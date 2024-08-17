Сейчас солидные западные издания пытаются сформировать ложную картину происходящего для наших управленцев. Это лишь прикрытие для новых поставок техники, и, главное, это прикрытие перед подготовкой второго удара, где уже будет и тяжёлая техника и F16.7 комментариев
Нехватка персонала в Бундесвере вынуждает привлекать частные охранные компании
Из-за серьезного дефицита собственных сотрудников в Бундесвере многие казармы в Германии охраняются частными охранными компаниями, пишет газета Bild am Sonntag.
Такие крупные охранные компании, как Securitas и Wiking, получили контракты на охрану объектов Бундесвера. Их сотрудники осуществляют не только патрулирование территории, но и личный досмотр, проверку транспортных средств, передает РИА «Новости».
Министерство обороны ФРГ подтвердило эту информацию, отметив, что в настоящее время возвращение к охране объектов силами собственных военных не планируется. Причина такой ситуации – нехватка персонала в Бундесвере, которая обострилась после ряда инцидентов, связанных с безопасностью.
На этой неделе в Германии было зафиксировано несколько случаев, связанных с возможной попыткой незаконного проникновения на объекты Бундесвера. Так, казармы в Кёльне были закрыты для посещения из-за обнаружения повреждений в ограждении. Подобные инциденты произошли также в Гайленкирхене и Мехернихе.
Ранее сообщалось, что Федеральная разведывательная служба Германии (BND) столкнулась с серьезной проблемой нехватки сотрудников. Как сообщает немецкая газета Bild, на данный момент в BND не заполнены более 700 вакансий.