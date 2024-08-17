Нормой для англосаксов является «система противовесов» – когда их конкуренты непрерывно с кем-то воюют, приближая долгожданную минуту, когда серьезных противников не останется. Постоянно воюя чужими руками и на чужой территории, англосаксы по-детски страстно и горячо полюбили играть с геополитическими спичками.6 комментариев
Алаудинов сообщил о большом количестве пленных ВСУ у Мартыновки в Курской области
Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов: ВСУ активнее всего сдаются в плен возле Мартыновки в Курской области
ВС России взяли наибольшее количество пленных в Курской области близ населенного пункта Мартыновка, заявил командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов.
По его словам, больше всего пленных ВСУ в Суджанском районе на Мартыновском направлении, передает РИА «Новости».
Ранее Алаудинов сообщал, что на курском направлении в плен попали пять солдат ВСУ, в том числе боевик батальона «Азов» (запрещен в России и признан террористическим).
До этого Алаудинов сообщил, что Мартыновка в Курской области зачищена от ВСУ.