Алаудинов сообщил о большом количестве пленных ВСУ у Мартыновки в Курской области

Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов: ВСУ активнее всего сдаются в плен возле Мартыновки в Курской области

Tекст: Вера Басилая

По его словам, больше всего пленных ВСУ в Суджанском районе на Мартыновском направлении, передает РИА «Новости».

Ранее Алаудинов сообщал, что на курском направлении в плен попали пять солдат ВСУ, в том числе боевик батальона «Азов» (запрещен в России и признан террористическим).

До этого Алаудинов сообщил, что Мартыновка в Курской области зачищена от ВСУ.