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    Бороться с ракетами для F-16 Россия научилась еще в Сирии
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    Сжегшего украинскую БМП российского бойца решили наградить
    Долина рассказала о своем состоянии после того, как стала жертвой мошенников
    Более двадцати украинских военных сдались в плен в Курской области
    Морпехи разгромили бронированную колонну ВСУ в Курской области
    Минобороны показало уничтожение ЗРК Patriot в Днепропетровской области
    В США назвали большими потери ВСУ в Курской области
    Вильфанд предупредил о сильной жаре во многих регионах России
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    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Зачем Запад стравливает народы

    Нормой для англосаксов является «система противовесов» – когда их конкуренты непрерывно с кем-то воюют, приближая долгожданную минуту, когда серьезных противников не останется. Постоянно воюя чужими руками и на чужой территории, англосаксы по-детски страстно и горячо полюбили играть с геополитическими спичками.

    0 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Бойцы на «передке» постоянно нуждаются в нас

    Для большинства война – сериал. Многие просто не хотят погружаться в эти кишки и кровь. Это больно. Это тяжело. Отложим на несколько недель, успеем. Времени же много. Но правда в том, что его, времени, нет.

    4 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Атака на Курскую область может лишить Европу остатков российского газа

    Дефицит газа в отдельно взятых Австрии и Словакии станет проблемой для всей Европы. Как и в 2022 году, вновь начнутся, казалось бы, поутихшие «голодные игры». Борьба за дефицитный ресурс поведет к дальнейшему распаду объединенных рынков.

    6 комментариев
    17 августа 2024, 11:58 • Новости дня

    Захарова: попытки внедрить в Игры «новую инклюзивность» приводят к удручающим результатам

    Tекст: Кристина Цыцура

    Попытки президента МОК Томаса Баха угодить западным неолиберальным элитам, внедряя в Олимпийские игры «новую инклюзивность», приводят к печальным последствиям, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Как отметила дипломат в Telegram-канале, вызывает сожаление, что Бах «использует свое служебное положение и Олимпийские игры не для развития мирового спорта, а для продвижения неолиберальных подходов к инклюзивности».

    Захарова указала на то, что в мире существуют только два пола – мужской и женский, соответственно, есть мужские и женские спортивные соревнования.

    «Попытки Томаса Баха угодить западным неолиберальным элитам, внедрив в Олимпийские игры «новую инклюзивность», приводят к удручающим результатам», – подчеркнула она.

    Напомним, алжирский и тайваньский боксеры Иман Хелиф и Линь Юйтин, не прошедшие гендерное тестирование в 2023 году, оказались допущены к женским соревнованиям на Олимпиаде в Париже.


    16 августа 2024, 18:19 • Новости дня
    Скончалась актриса Малого театра Екатерина Васильева
    Скончалась актриса Малого театра Екатерина Васильева
    @ t.me/maly_theatre

    Tекст: Валерия Городецкая

    Актриса Государственного академического Малого театра Екатерина Васильева скончалась на 38-м году жизни.

    По информации из Telegram-канала театра, Васильева умерла накануне в результате несчастного случая.

    Васильева родилась 28 апреля 1987 года в Белоруссии. Она была принята в труппу театра в 2011 году по окончании Высшего театрального училища им. Щепкина.

    На сцене Малого театра Васильева сыграла 15 ролей, в том числе роль Софьи в «Горе от ума», Марины во «Власти тьмы», Софьи в «Недоросле» и Миронихи в «Последнем сроке».

    На прошлой неделе на 68-м году жизни умерла заслуженная артистка России Людмила Шестакова.

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    17 августа 2024, 05:08 • Новости дня
    Морпехи разгромили бронированную колонну ВСУ в Курской области
    Морпехи разгромили бронированную колонну ВСУ в Курской области
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Курской области целиком уничтожили моторизованную колонну 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ с натовской бронетехникой, сообщил офицер 810-й бригады морской пехоты ВС России с позывным «Ветер».

    В ходе скоротечного боя морпехи 810-й бригады полностью уничтожили мобильную группу ВСУ, которая двигалась по региону на натовской бронетехнике, сказал собеседник РИА «Новости».

    Ликвидированы два американских броневика HMMWV (Хаммер), несколько канадских броневиков Roshel Senator и тяжелый американский броневик Cougar.

    Захвачены один Cougar, один БТР Stryker и пара Roshel Senator. В ходе боя ликвидировано порядка 20 боевиков 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

    Также изъяты документы украинских военных – паспорта, военные билеты, сертификаты о прохождении подготовки и другое. Кроме того, найдено личное оружие производства НАТО, боекомплект, бронежилеты, противогазы, средства связи и РЭБ.

    Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщал, что ка Курском направлении в плен за два дня попали пять украинских военных, в том числе боевик нацбата «Азов» (запрещен в России и признан террористическим).

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    16 августа 2024, 12:40 • Видео
    Планы Зеленского на будущее Курской области

    В правительстве Украины заявили о решении создать «зону безопасности» в оккупированной части Курской области России, куда хотят допустить международные организации «для решения гуманитарных задач». Судя по всему, Киеву пришлось поменять свои планы на Курщину, поскольку главная цель операция достигнута не была.

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    16 августа 2024, 22:13 • Новости дня
    ВСУ планируют применить радиоактивные боеголовки для атаки на две АЭС в России
    ВСУ планируют применить радиоактивные боеголовки для атаки на две АЭС в России
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные в ходе атаки на атомные электростанции в Курчатове и в Энергодаре намерены использовать боеголовки с радиоактивным веществом, сообщил источник в силовом ведомстве.

    При атаке на Курскую АЭС в Курчатове и Запорожскую АЭС в Энергодаре ВСУ намереваются применить боеголовки с радиоактивным веществом, сообщили собеседники РИА «Новости».

    Они намереваются атаковать места хранения отработавшего ядерного топлива, боеголовки уже завезли в населенный пункт Желтые Воды Днепропетровской области Украины.

    Между тем координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что атаку на обе АЭС курируют западные спецслужбы, в основном Британия.

    По его словам, в города Сумы и Запорожье съехалось множество западных журналистов на фоне подготовки киевским режимом атаки на станции.

    Также военкор Марат Хайруллин сообщил в своем Telegram-канале, что боеголовки доставили на предприятие «Восточный Горно-обогатительный комбинат» в Желтых Водах. Он предположил, что атака может быть предпринята во время попытки захода ВСУ со стороны Глухова на Рыльск в Курской области.

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    16 августа 2024, 14:17 • Новости дня
    ВС России отразили групповой удар 12 ракетами ATACMS по Крымскому мосту

    Минобороны: ВС России отразили групповой удар 12 ракетами ATACMS по Крымскому мосту

    ВС России отразили групповой удар 12 ракетами ATACMS по Крымскому мосту
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) минувшей ночью попытались нанести групповой удар американскими ракетами по Крымскому мосту, российская ПВО отразила атаку, сообщило Министерство обороны России.

    «Средствами противовоздушной обороны сегодня ночью отражен групповой удар 12 оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США по Крымскому мосту. Все ракеты уничтожены», – сообщается в Telegram-канале ведомства.

    В течение недели оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России уничтожили на аэродроме базирования украинский истребитель Су-27 и три РСЗО HIMARS.

    Кроме того, за этот же период силы России сбили вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, восемь ракет «Точка-У», 11 авиабомб Hammer и JDAM, четыре ракеты ЗРК Patriot и «Бук-М1», 70 снарядов РСЗО HIMARS и Vampire, а также 543 беспилотника.

    Силы Черноморского флота и ВКС России уничтожили три безэкипажных катера ВСУ и повредили один. За неделю 57 украинских солдат сдались в плен.

    Всего с начала СВО уничтожено 638 самолетов, 279 вертолетов, 30 050 БПЛА, 569 ЗРК, 17 307 танков и других бронемашин, 1406 РСЗО, 13 295 орудий полевой артиллерии и минометов, 24 833 единицы спецтехники.

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    16 августа 2024, 13:16 • Новости дня
    Эксперт оценил угрозу применения Украиной американских крылатых ракет JASSM

    Эксперт Леонков: Для защиты от крылатых ракет JASSM России необходимо уничтожить украинские F-16

    Эксперт оценил угрозу применения Украиной американских крылатых ракет JASSM
    @ U.S. Air Force/Rachel Ross

    Tекст: Анастасия Куликова

    Если США передадут Украине JASSM, противник будет применять их в связке с F-16. Это несет определенные риски для России. Первоочередная задача, которая встанет перед российскими военными, – уничтожить самолеты-носители. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Алексей Леонков. Ранее газета Politico сообщила, что в США обсуждают передачу Украине ракет дальностью более 900 км.

    «JASSM – это американская высокоточная крылатая ракета класса «воздух – земля». Она имеет несколько модификаций: AGM-158A JASSM предполагает дальность полета 400 км, а более тяжелая AGM-158B JASSM-ER – свыше 900 км», – рассказал военный эксперт Алексей Леонков. По его мнению, утечка в СМИ о возможной передаче Украине дальнобойных ракет неслучайна – США таким образом уже по устоявшейся схеме прощупывают «красные линии» и следят за реакцией Москвы. Впрочем, собеседник не исключает, что Вашингтон «втихую» уже поставил ВСУ небольшую партию ракет. 

    «JASSM полностью совместимы с F-16. Передача истребителей Украине изначально предполагала, что будут применяться не только Storm Shadow и SCALP, но и новые для ВСУ ракеты. Один F-16, скорее всего, будет нести одну JASSM. Я думаю, что за штурвал боевой машины посадят западного летчика. Дело в том, что специфика применения оружия предполагает определенный опыт, а украинские военные, прошедшие обучение управлению F-16 экспресс-курсом, не смогут выполнить задачу», – считает Леонков.

    Передача Украине JASSM и применение противником этих ракет создаст определенные риски для России. «Целями могут стать как территории Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей, Крым, так и столичный регион. Тем более что залетами БПЛА в российскую столицу Киев мог отработать возможные маршруты для пролета ракет», – допустил спикер.

    При этом полагаться на запрет Вашингтона, действующий для ВСУ, на использование американского дальнобойного оружия по территории России, не стоит, подчеркнул Леонков. «Заявления Белого дома по этому вопросу не стоят и выеденного яйца», – уточнил он. Вместе с тем JASSM знакомы ВС России по опыту военных действий в Сирии.

    «В 2018 году бомбардировщики B-1B били этими ракетами с территории Иордании по Дамаску. Тогда удар отражали зенитно-ракетные комплексы российского производства «Бук» и «Тор», – напомнил эксперт. Он убежден: российские военные справятся и сейчас, но первоочередная задача – уничтожить самолеты-носители. «Главный вопрос заключается в обнаружении мест базирования истребителей F-16. Аэродромы Украины периодически «рихтуются» нашими средствами дальнего поражения, эта работа будет продолжена», – заключил Леонков.  

    Ранее стало известно, что в США обсуждается возможность отправки ВСУ ракет большой дальности JASSM. По данным издания Politico, в настоящий момент администрация Джо Байдена проверяет механизм передачи «чувствительных технологий». Американские чиновники хотят убедиться, что украинские самолеты смогут нести боеприпасы весом свыше одной тонны.

    Ракета JASSM относится к классу «воздух – земля», а ее дальность превышает 926 км. В числе ее характеристик указаны «высокая точность» и «большая летальность». Газета отмечает, что ранее ее поставляли лишь ближайшим союзникам, в частности Польше, Австралии и Финляндии. При этом в Госдепе и Пентагоне отказались комментировать возможность отправки боеприпаса на Украину.

    При этом еще в мае российские эксперты допускали, что предоставленные ВСУ истребители F-16 могут быть оснащены ракетами JASSM. Эти самолеты могут переносить два подобных боеприпаса. Отмечалось, что степень угрозы от них может быть даже выше, чем от Storm Shadow. Их потенциальное применение обозначалось как «серьезное испытание» для российских систем ПВО.

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    16 августа 2024, 21:05 • Новости дня
    Послу Италии заявлен протест из-за проникновения журналистов в Курскую область
    Послу Италии заявлен протест из-за проникновения журналистов в Курскую область
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Посла Италии в России Чечилию Пиччони вызвали в МИД, где ей выразили решительный протест из-за незаконного проникновения журналистов итальянской государственной телерадиокомпании RAI в Курскую область для освещения атаки ВСУ.

    «Итальянские корреспонденты грубо нарушили российское законодательство и основы журналистской этики, использовав свое пребывание на нашей территории для поддержки преступлений киевского режима», – говорится в заявлении министерства.

    Проникновение итальянских журналистов в Курскую область для освещения действий ВСУ рассматривается в рамках Уголовного кодекса, и компетентные органы устанавливают обстоятельства данного инцидента, добавили в дипведомстве.

    Ранее пленный боец ВСУ рассказал, что в числе нападавших на Курскую область были носители английского, польского и французского языков.

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    16 августа 2024, 21:27 • Новости дня
    Долина рассказала о своем состоянии после того, как стала жертвой мошенников
    Долина рассказала о своем состоянии после того, как стала жертвой мошенников
    @ Анатолий Медведь/РИА Новости

    Tекст: Кристина Коваленко

    Певица Лариса Долина, которая лишилась крупной суммы денег и недвижимости, рассказала, что стойко переносит все испытания благодаря поддержке близких.

    «Меня невозможно сломать. Никому это никогда не удавалось и не удастся. Меня поддерживают все, потому что это мои друзья», – рассказала она «Известиям» на фестивале «Долинафест», проходящем в Нижнем Новгороде.

    Напомним, что Долина сообщила, что стала жертвой мошенников, находящихся на Украине. Она поясняла, что на ее квартиру наложен арест. 

    Ранее в СМИ сообщали, что артистка якобы продала квартиру в Москве, а деньги перевела  мошенникам. В общей сложности она передала мошенникам около 200 млн рублей.


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    16 августа 2024, 18:46 • Новости дня
    СМИ: Сжегшего украинскую БМП российского бойца решили наградить
    СМИ: Сжегшего украинскую БМП российского бойца решили наградить
    @ Виктор Антонюк/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военнослужащий Вооруженных сил (ВС) России, который с помощью канистры с топливом поджег вражескую БМП-1 на Курском направлении, будет представлен к награде.

    Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал Shot. По данным канала, российский боец с позывным «Армян» добровольно вызвался доехать до украинской БМП на гражданском автомобиле и поджечь ее. В этот момент в лесу неподалеку прятались шесть солдат ВСУ.

    Напомним, в Сети появилось видео, как российский военный на Курском направлении под носом у противника сжег украинскую БМП-1, использовав для этого канистру с топливом.

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    16 августа 2024, 20:14 • Новости дня
    Журналист «Первого канала» Саймс назвал возможную причину обыска в своем доме в США
    Журналист «Первого канала» Саймс назвал возможную причину обыска в своем доме в США
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Причиной обысков в американском поместье политолога и ведущего Первого канала Дмитрия Саймса может быть закон об иноагентах в США, об этом сообщил сам журналист.

    «С точки зрения моих адвокатов, которые до сих пор не получили никакой информации, <…> единственным объяснением может быть так называемый закон FARA, закон об иностранных агентах», – сказал Саймс в эфире Первого канала, передает ТАСС.

    Однако в этом обосновании есть проблема, добавил журналист. Саймс пояснил, что, во-первых, он уже почти два года не проживает в США, а во-вторых, Первый канал, на котором он работает, вещает на русском языке и не оказывает влияния на американскую политику.

    Журналист также отметил, что в его доме нет электронных устройств, которые могли бы содержать какую-либо информацию о его деятельности. «Я не очень понимаю, зачем они приехали в этот дом и что они собирались там искать», – сказал он.

    Саймс напомнил, что ранее США ввели санкции против российских государственных СМИ, включая Первый канал. Однако, по его словам, американская сторона давала неофициальные заверения о том, что эти «ограничения были направлены на то, чтобы не допустить какую-то финансовую помощь федеральным каналам, какие-то выплаты федеральным каналам, а не направлено на то, чтобы помешать людям высказывать свое мнение, это право закреплено в американской конституции».

    Ранее ведущий Первого канала Дмитрий Саймс, комментируя сообщения о том, что в его поместье в США прошли обыски, заявил, что не посещал Соединенные Штаты с 2022 года.

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    16 августа 2024, 19:04 • Новости дня
    ВСУ уничтожили мост через реку Сейм в Курской области
    ВСУ уничтожили мост через реку Сейм в Курской области
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские войска разрушили мост через реку Сейм в Глушковском районе Курской области, что осложнило эвакуацию мирных жителей из соседних населенных пунктов.

    «Подтверждаем информацию, что противник нанес удар по мосту через Сейм. Часть Глушковского района сейчас отрезана от эвакуации наземным способом», – передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

    По словам местных жителей, оказались отрезаны поселок Теткино, села Попово-Лежачи и Волфино и еще около 27 населенных пунктов. Они также сообщают, что ударам со стороны ВСУ подвергается также мост в селе Званное.

    Ранее глава Минобороны Андрей Белоусов создал совет по безопасности приграничных территорий.

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    16 августа 2024, 17:34 • Новости дня
    ВС России дистанционно заминировали подступы к курскому приграничью

    Минобороны: Силы России дистанционно заминировали подступы к курскому приграничью

    ВС России дистанционно заминировали подступы к курскому приграничью
    @ Вадим Савицкий/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Инженерные подразделения Вооруженных сил России дистанционно минируют местность в Сумской области с целью пресечения попыток украинских войск прорваться к границе Курской области, сообщило Минобороны.

    «Расчеты инженерных систем дистанционного минирования «Земледелие» провели минирование местности в районах сосредоточения резервов ВСУ в Сумской области для закрытия проходов к приграничным районам Курской области», – сообщило ведомство, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что ВСУ за сутки на Курском направлении потеряли до 220 военных, четыре танка и три РСЗО HIMARS.

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    16 августа 2024, 18:55 • Новости дня
    Бывшего советника Шойгу уволили из Минобороны

    Tекст: Кристина Цыцура

    Бывшего советника экс-министра обороны России Сергея Шойгу Андрея Ильницкого уволили из министерства.

    В агентстве ТАСС попросили Андрея Ильницкого прокомментировать вторжение ВСУ на территорию Курской области. В публикации его сначала подписали как военного эксперта, а затем указали, что он бывший советник министра обороны РФ, добавив, что он был уволен из военного ведомства.

    В ходе комментария бывший советник экс-министра обороны заявил, что стратегия Запада заключается в уничтожении России как независимого суверенного государства. Он добавил, что вторжение ВСУ в приграничные районы Курской области курирует тоже Запад. «Они просто сделали из Украины большой такой ЧВК», – добавил эксперт.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Запад, используя украинцев, ведет войну с Россией.

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    16 августа 2024, 16:20 • Новости дня
    Журналист «Первого канала» Саймс рассказал, когда последний раз был дома в США

    Журналист Саймс прокомментировал сообщения об обыске в его доме в США

    Журналист «Первого канала» Саймс рассказал, когда последний раз был дома в США
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ведущий Первого канала Дмитрий Саймс, комментируя сообщения о том, что в его поместье в США прошли обыски, заявил, что не посещал Соединенные Штаты с 2022 года.

    По словам Саймса, он не получал уведомления об обыске, передает РИА «Новости».

    «Я нахожусь в Москве и не был в США с октября 2022 года. Соответственно, в моем доме там нет и не могло быть ничего связанного с моей нынешней жизнью и деятельностью», – сказал журналист.

    Ранее издание Rappahannock News сообщило, что сотрудники ФБР проводят следственные мероприятия в доме в штате Виргиния, который, предположительно, принадлежит политологу и ведущему Первого канала Дмитрию Саймсу.

    Саймс известен в дипломатических кругах Вашингтона, он считается экспертом по России. С 2018 года он ведет ток-шоу «Большая игра» на Первом канале.

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    17 августа 2024, 02:24 • Новости дня
    На четвертом военном объекте в ФРГ обнаружили следы диверсии

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На воротах в казармах немецкого города Гархинг найдены следы взлома, инцидент стал четвертой по счету предполагаемой диверсией, пишут немецкие СМИ.

    На территории объекта в Гархинге также находится Центральный институт медицинского обслуживания, сообщил представитель территориального командования немецкой армии Bild и Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), передает РБК.

    В ходе проверки не выявили следов проникновения в здания на территории казарм и связи с тремя схожими происшествиями в последнее время.

    До этого на базе НАТО в Гайленкирхене задержали подозреваемого, пытавшегося пробраться на базу. Через некоторое время произошли похожие события на базе ВВС в Кельне.

    Потом повреждения на заборе нашли у забора в Мехернихе. Военные предполагали, что им могли отравить воду, сначала бундесвер заявил о ее «аномальных показателях», но последующая проверка не выявила нарушений.

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    16 августа 2024, 15:48 • Новости дня
    Сотрудники Народного фронта погибли при атаке ВСУ в Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    В приграничном районе Курской области украинский снаряд попал в автомобиль с сотрудниками и активистами Народного фронта, помогавшими вывозить мирных жителей в пункты временного размещения.

    В результате погибли два человека, один получил ранения, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Погибшие – медик гуманитарной миссии Молодежного крыла Народного фронта в ДНР Николай Ковалев с позывным «Чапай» и координатор по СМИ регионального исполкома Народного фронта в ДНР Давид Соколов с позывным «Тюр».

    Осколочные ранения и ожоги получил замруководителя регионального исполкома Народного фронта в Краснодарском крае, директор АНО «Цифровые технологии производительности» Федор Геращенко с позывным «Архангел».

    Ранее Народный фронт снабдил бойцов на Курском приграничье системами РЭБ и дронами.

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Планы Зеленского на будущее Курской области

      В правительстве Украины заявили о решении создать «зону безопасности» в оккупированной части Курской области России, куда хотят допустить международные организации «для решения гуманитарных задач». Судя по всему, Киеву пришлось поменять свои планы на Курщину, поскольку главная цель операция достигнута не была.

    • Как взрывали «Северный поток». Новая версия

      Прокуратура ФРГ выдала ордер на арест гражданина Украины, инструктора подводного плавания, обвинив его в участии в подрыве газопровода «Северный поток». Одновременно газета The Wall Street Journal выпустила собственное расследование обстоятельств теракта, назвав организатора – бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. Как к этому относиться?

    • Нападение на Курщину: Байден все знал

      Президент США Джо Байден впервые прокомментировал нападение украинских военных на Курскую область России, намекнув, что американцы были проинформированы об этом плане. Теперь его администрация и администрация Владимира Зеленского попытаются выжать из этой ситуации максимум.

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

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