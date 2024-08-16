Для большинства война – сериал. Многие просто не хотят погружаться в эти кишки и кровь. Это больно. Это тяжело. Отложим на несколько недель, успеем. Времени же много. Но правда в том, что его, времени, нет.0 комментариев
ЦБ рекомендовал простить ипотечные долги потерявшим жилье жителям приграничья
Центральный банк России рекомендовал кредитным организациям простить ипотечные долги жителям Белгородской, Брянской и Курской областей, чье жилье было разрушено в результате атак ВСУ.
В случае полного разрушения объектов, находящихся в залоге по ипотечному договору, кредиторам следует рассмотреть возможность полного списания долга, передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
Отмечается, что если жилье было частично повреждено и подлежит восстановлению, кредиторам рекомендуется освободить заемщиков от уплаты ипотеки на год и не начислять проценты. В особенно тяжелых жизненных ситуациях также предлагается частично или полностью списать долг.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предложил вред, нанесенный Курской области в результате атаки ВСУ, зафиксировать в реестре ущерба, причиненного России ее противниками.