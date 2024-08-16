Для большинства война – сериал. Многие просто не хотят погружаться в эти кишки и кровь. Это больно. Это тяжело. Отложим на несколько недель, успеем. Времени же много. Но правда в том, что его, времени, нет.0 комментариев
«Грузинская мечта» решила закрепить в конституции отказ от пропаганды ЛГБТ
«Грузинская мечта» в случае получения по итогам выборов в парламент 26 октября конституционного большинства закрепит в основном законе отказ от пропаганды ЛГБТ, заявил исполнительный секретарь правящей партии Мамука Мдинарадзе, сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
По его словам, 80% сторонников партии мотивированы прийти на выборы, но этого недостаточно для конституционного большинства, получив которое, можно будет закрепить в конституции запрет на пропаганду ЛГБТ.
Мдинарадзе добавил, что закон о запрете пропаганды будет окончательно принят парламентом осенью, но правящая партия хочет усилить это через основной закон.
«Главная задача для «Грузинской мечты» – обеспечить физическую и моральную устойчивость Грузии и продолжить достойное движение в Европу», – сказал Мдинарадзе.
По последним социологическим опросам, правящая партия получает 107 голосов из 150, то есть ей нужно еще шесть для обеспечения конституционного большинства. Оппозиция не верит в эти опросы.
Ранее парламент Грузии в первом чтении принял пакет законодательных изменений о запрете пропаганды ЛГБТ – «О защите семейных ценностей и прав несовершеннолетних». В частности, хирургические операции по смене пола будут запрещены в Грузии, будет запрещена демонстрация по ТВ интимных сцен однополых пар. Запрещается пропаганда однополой любви или инцеста в образовательных учреждениях.
Запад критикует эти законодательные изменения.