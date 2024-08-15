Львова-Белова посетила Курскую область

Tекст: Антон Антонов

Как сообщается на сайте омбудсмена, Львова-Белова посетила пункт временного размещения, организованный на базе Курского государственного аграрного университета. Там разместили около 600 человек, в том числе большие многодетные семьи. Семьям с детьми Львова-Белова привезла вещи и подарки для детей: самокаты, футбольные, волейбольные, баскетбольные мячи, наборы для бадминтона, игрушки.

Также она рассказала о планах найти для пяти больших многодетных семьей жилье в Курской области и других регионах. «Будем их сопровождать и по съему жилья, финансированию, потому что понимаем, что средств к у них сейчас нет», – сообщила она.

На встрече со Смирновым Львова-Белова указала, что организована оперативная группа, которая адресно рассматривает запросы Курской области по теме детства. Львова-Белова сообщила о совместной работе с уполномоченным по правам ребенка Курской области Натальей Листопадовой.

Как рассказала Львова-Белова, Листопадова сообщала о «сложных вопросах», например, о десяти раненых детях. Сейчас «в Курске остается одна девочка, четверых детей в забрали в Москву, они проходят лечение в федеральных клиниках». Омбудсмен обещала помочь с возможностью дистанционного обучения для детей из пострадавших районов, а также с размещением многодетных семей и «семей, воспитывающих детей с паллиативным статусом».

Также Львова-Белова организовала переезд в Московскую область трем семьям, воспитывающим 26 детей, в том числе приемных. Она навестила в больнице восьмилетнюю девочку из Суджанского района, получившую ранение во время нападения вооруженных сил Украины, а также обещала «купить для учреждения аппарат для заживления ран».

Сообщается, что совместно с Благотворительным фондом «Страна для детей» организован сбор гуманитарной помощи. Доставлен груз в 8 тонн. «Сейчас все объединились, все включились, все помогают, но как показывает практика – мало помощи не бывает. Нужен индивидуальный подход, особенно там, где есть маленькие дети, дети с инвалидностью», – сказала Львова-Белова.

Напомним, МЧС России сообщило, что большую часть жителей приграничных районов Курской области временно переселили в безопасные районы.