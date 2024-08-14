МИД заявил о провале целей нападения ВСУ в Курскую область

Официальный представитель МИД Захарова: ВСУ не достигли главной цели нападения на Курскую область

Tекст: Валерия Городецкая

Дипломат, ссылаясь на данные областной администрации, указала, что в результате атак ВСУ на Курскую область погибли 12 мирных жителей, включая бригаду скорой помощи и беременную женщину, более 120 человек, в том числе десять детей, пострадали.

«Несмотря на все эти варварские приемы, главной своей цели – отвлечь российские вооруженные силы от Донбасса и Слобожанщины – режим Зеленского не добился», – заявила Захарова, ее слова приводит сайт МИД. Она отметила, что силы России дают решительный отпор украинским боевикам, прорвавшимся на территорию Курской области.

«Киевскому режиму следует крепко задуматься, а не продолжать терроризировать мирных жителей, в том числе в других районах в зоне СВО, где его формирования тоже ведут огонь по жилым кварталам и объектам гражданской инфраструктуры», – подчеркнула дипломат.

Она добавила, что российские суды на основании доказательств СК продолжают выносить приговоры украинским неонацистам, совершившим тяжкие преступления против мирных граждан. Захарова напомнила, что украинский боевик Шкильнюк, расстрелявший гражданский автомобиль в Мариуполе, получил 21 год лишения свободы.

«Никому из преступников не уйти от наказания. Они ответят по всей строгости закона. За все», – заявила представитель российского МИД.

Украинцы, спасаясь от «могилизации», устроенной режимом Зеленского, вынуждены платить баснословные суммы, чтобы получить возможность выехать за границу, «они готовы на все, только бы не попасть в ряды ВСУ и не быть отправленными на убой», указала Захарова.

«Все это лишний раз доказывает, что жители Украины для Запада и его киевских марионеток – это дешевый расходный материал. Ради достижения собственных узкокорыстных целей они без колебаний приносят их в жертву», – заявила она.

Дипломат также указала на множащиеся свидетельства зашкаливающей коррупции в структурах власти Украины. «Очевидно, что насквозь прогнивший изнутри режим киевских узурпаторов держится исключительно на денежной подпитке Запада. Его крах – лишь вопрос времени», – подчеркнула она.

Кроме того, ежедневно появляются сообщения о новых случаях варварских разрушений радикальными националистами памятников советским воинам-освободителям на Украине, отметила дипломат.

«Все перечисленное, включая атаки ВСУ на территорию России при соучастии натовских покровителей, полностью подтверждают актуальность целей и задач специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины, которые обязательно будут выполнены», – резюмировала она.

Ранее руководитель спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что Киев задействовал для операции в Курской области более 11 тыс. человек.