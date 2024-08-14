  • Новость часаВ Курской области взяли в плен новую группу украинских десантников
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Армия Германии начала реабилитацию нацистских преступников
    В Германии выдан ордер на арест украинца за подрыв «Северных потоков»
    Россия заявила в Совбезе ООН о неизбежной капитуляции киевского режима
    В обмане Ларисы Долиной на крупную сумму денег подтвержден украинский след
    Алаудинов заявил о завершении блокирования ВСУ в Курской области
    В Курской области взяли в плен новую группу украинских десантников
    Российские войска выбили ВСУ с позиций на западе Кременной в ЛНР
    Байден увидел в ситуации в Курской области «дилемму» для Путина
    Импортеры пожаловались на проблемы с платежами из России в Китай и Турцию
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Радоваться смерти и горю сограждан – дело погибельное

    Некоторые люди видят нравственные границы и останавливаются. Они понимают, что им туда не нужно. «Я не буду радоваться смерти и горю сограждан» — одна из таких границ. Многие противники действующей власти и СВО на ней остановились. Некоторые, судя по многочисленным публикациям в сетях, нет.

    0 комментариев
    Александр Филиппов Александр Филиппов Атаки будут устроены так, чтобы кричать «позор»

    Мы ведь не думаем, что вот прямо сейчас всё закончится? Увы. Ну так надо ожидать по логике событий, что они будут всякий раз устроены именно так: чтобы зацепиться языком и кричать «позор».

    5 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Что делать с украинским ядерным терроризмом

    Ни МАГАТЭ, ни другие подконтрольные Западу организации (включая ООН) ничего не сделают для того, чтобы обуздать Зеленского. Решать проблему ядерного терроризма Украины все равно придется нам.

    9 комментариев
    14 августа 2024, 11:00 • Новости дня

    Названа предварительная причина возгорания в ТРЦ «Рио» в Москве

    Короткое замыкание стало причиной ЧП в ТРЦ «Рио» на юго-западе Москвы

    Tекст: Александра Юдина

    Причиной возгорания в торговом центре «Рио» на юго-западе Москвы стало короткое замыкание в электросети, сообщают оперативные службы.

    По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание, передает ТАСС.

    На месте происшествия работают следователи, которые выясняют точные причины возгорания и оценивают ущерб, причиненный пожаром.

    Известно, что на момент возникновения пожара торговый центр был закрыт для посетителей. Это обстоятельство позволило избежать массовой паники и значительно облегчило работу спасателей.

    Вспыхнувший в торгово-развлекательном центре «Рио» на юго-западе Москвы пожар локализован на площади 200 квадратных метров, затем был полностью потушен.

    13 августа 2024, 18:18 • Новости дня
    Врио губернатора: Вся Россия встала на защиту Курской области

    Врио губернатора Курской области Смирнов: На защиту Курской области встала вся страна, помощь приходит со всех уголков России

    Врио губернатора: Вся Россия встала на защиту Курской области
    @ t.me/pul69

    После вторжения ВСУ в Курскую область вся страна встала на ее защиту, со всех уголков России приходят медикаменты, продукты, стройматериалы и предметы первой необходимости, заявил врио главы региона Алексей Смирнов.

    «Невероятное количество разных событий произошло за это время. Говорю прямо: кризис еще не преодолен. Всем нам, куряне, нужно запастись терпением, проявить наш курский характер и с честью преодолеть выпавшие на нашу долю испытания», – написал врио губернатора в своем Telegram-канале.

    По его словам, украинская армия поняла, что ей не сломить сопротивление, на защиту Курской области встала вся страна, со всех уголков России приходят медикаменты, продукты, стройматериалы, предметы первой необходимости, транспорт, снаряжение для военных.

    «В первые, самые сложные для нас, дни на наш призыв о помощи откликнулись главы российских регионов: размещали переселенцев, отправляли гуманитарные грузы, оказывали финансовую, техническую, кадровую, а самое главное – моральную поддержку», – добавил Смирнов.

    Мощнейшую поддержку оказало правительство страны, министерства, ведомства и Народный фронт. Эту работу контролирует лично президент России Владимир Путин, отметил врио главы региона.

    «Сила России – в нашем единстве. Мы, куряне, убедились в этом еще раз. Низкий поклон всем россиянам за помощь и поддержку», – заключил он.

    В первые же дни после нападения украинских боевиков первую партию помощи направила Воронежская область, в числе комплектов были стиральные машины, холодильники, микроволновые печи и дизельный электрогенератор для обустройства временного размещения.

    Подмосковье направило в Курскую область 15 автобусов для эвакуации жителей, несовершеннолетних решили разместить в подмосковных детских лагерях на время. Власти КЧР сформировали гуманитарный груз из товаров первой необходимости – медикаментов, воды и средств гигиены. Помощь Курской области оказали и многие другие регионы.


    Коментарии (0)
    13 августа 2024, 20:55 • Новости дня
    По делу об обмане певицы Долиной на 200 млн задержана первая подозреваемая

    Полиция задержала забиравшую у Долиной деньги для мошенников женщину

    По делу об обмане певицы Долиной на 200 млн задержана первая подозреваемая
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Первая подозреваемая появилась в деле о мошенничестве с квартирой артистки Ларисы Долиной, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    Правоохранители задержали 53-летнюю женщину-курьера, которая забирала у потерпевшей часть денежных средств и переводила их мошенникам, сказала Волк ТАСС.

    По словам представительницы ведомства, заявительница сообщила в полицию о нескольких звонках якобы от правоохранителей, которые пытались «предотвратить совершаемые в отношении нее мошеннические действия».

    Она выполнила указания аферистов и перевела сбережения на счета мошенников, после этого провела операции со своей недвижимостью, затем перевела и эти полученные средства злоумышленникам.

    Также потерпевшая передала аферистам наличные денежные средства через курьера. Ущерб от действий составил свыше 200 млн рублей.

    Дело завели по статье о мошенничестве. На жилое помещение Долиной по ходатайству следствия наложили арест.

    Сама артистка заявляла, что стала жертвой мошенников, находящихся на Украине.

    Коментарии (30)
    9 августа 2024, 16:35 • Видео
    Почему Трамп начал проигрывать

    Рейтинг вице-президента США Камалы Харрис продолжает расти и по ряду опросов уже опережает рейтинг Дональда Трампа. Его шансы на возвращение в Белый дом тают, Трамп нервничает – и это провоцирует его на новые ошибки. Почему он начал проигрывать?

    Коментарии (0)
    13 августа 2024, 18:27 • Новости дня
    Поверенного в делах Молдавии в Москве вызвали в МИД из-за украинских F-16
    Поверенного в делах Молдавии в Москве вызвали в МИД из-за украинских F-16
    @ IMAGO/Bjorn Trotzki/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Временного поверенного в делах Молдавии в России Александра Кетрару вызвали в МИД, ему выразили озабоченность в связи с сообщениями о возможном базировании переданных киевскому режиму F-16 на молдавских аэродромах, сообщило российское дипломатическое ведомство.

    Дипломату выразили озабоченность в связи с появившейся в СМИ информацией о самолетах F-16, которые якобы будут с молдавских аэродромов вылетать для бомбардировок российской территории, говорится в сообщении на сайте ведомства.

    Также его внимание обратили на продолжающуюся милитаризацию Молдавии и совместные с НАТО учения вооруженных сил страны. Эти тенденции противоречат конституционному статусу постоянного нейтралитета Молдавии, подчеркнули в МИД.

    Ранее молдавский МИД сообщал, что сообщения о намерении Молдавии разместить у себя самолеты F-16 для Украины не соответствуют действительности.

    Коментарии (13)
    14 августа 2024, 01:18 • Новости дня
    Собянин объяснил, зачем в Москве перекладывают плитку

    Мэр Москвы прокомментировал мем «Собянин копает тротуары, потому что там Лужков клад зарыл»

    Собянин объяснил, зачем в Москве перекладывают плитку
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Городское благоустройство является неотъемлемой частью современной экономики, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на X Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов».

    Собянин опроверг распространенное мнение о том, что средства, вкладываемые в благоустройство, тратятся впустую. «Такой мем в городе: «Собянин копает эти тротуары бесконечно, потому что там Лужков клад <...> зарыл». На самом деле, это так, но только не Лужков там зарыл, – это современная экономика там зарыта. Когда на этом месте стояли ларьки и машины парковались, там не было людей, не было торговли, не было туристов», – добавил он, передает ТАСС.

    По его словам, когда на месте ларьков и парковок появились благоустроенные зоны, город ожил. Он рассказал, что появились люди, торговля, туристы, а каждый снесенный ларек приносил владельцу порядка 100 тыс. долларов в год. Мэр добавил, что после сноса десятов тысяч таких ларьков и вложив 100 млрд рублей в благоустройство, за год Москва получила дополнительный доход в 120 млрд рублей от туризма.

    Собянин также рассказал о рисках, связанных с реализацией проектов комплексного развития территорий (КРТ). Он напомнил, что этими промзонами в 1990-е годы в основном владели криминальные авторитеты. Мэр подчеркнул, что для того, чтобы заставить их передать городские земли и начать развивать эти территории, необходимо было понимать, с какими людьми имеют дело власти. Собянин отметил, что эти люди готовы были на все, чтобы защитить свои интересы, особенно когда речь шла о миллиардных суммах. Он подчеркнул, что власти Москвы сумели успешно противостоять этому давлению и запустить процесс развития бывших промышленных зон на благо города.

    Ранее сообщалось, что в Москве установлены минимальные площади для квартир с одной и двумя комнатами: 28 кв. м и 44 кв. м соответственно.

    В мае Собянин заявил, что самокатчикам не запретят ездить по тротуарам в Москве, но эту сферу будут жестче контролировать.

    Коментарии (37)
    13 августа 2024, 19:51 • Новости дня
    Поисковики нашли 38 пропавших человек из курского приграничья

    Поисковики отряда «ЛизаАлерт» нашли 38 человек из курского приграничья

    Поисковики нашли 38 пропавших человек из курского приграничья
    @ Екатерина Лызлова/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Курской области обнаружены 38 пропавших человек из приграничных районов, их нашли поисковики, сообщают курские СМИ.

    Поисковики отряда «ЛизаАлерт» нашли 38 человек из приграничной зоны, с 7 августа они получили 338 обращений от родственников и знакомых и 154 звонка на горячую линию, сообщило издание «Секунда».

    Поисковики уточнили, что это не отражает реальную численность пропаж, поскольку к ним поступает сразу несколько заявок, в Сети выложена 101 ориентировка, публикации ведутся по мере поступления новой информации о пропавших.

    На своем сайте издание сообщило также о пропаже заместителя главреда газеты «Суджанские вести» Инны Демьяненко. Она не выходит на связь с 5 августа, женщина проживает в городе Судже. Заместитель главреда является членом Союза журналистов России.

    Ранее врио главы региона Алексей Смирнов в докладе президенту Владимиру Путину сообщал, что судьба порядка 2 тыс. мирных жителей, проживающих в 28 населенных пунктах Курской области, подконтрольных ВСУ, пока неизвестна.

    Коментарии (2)
    13 августа 2024, 15:44 • Новости дня
    Долина стала жертвой аферистов с Украины, ее квартира арестована

    Долина заявила, что стала жертвой аферистов с Украины

    Долина стала жертвой аферистов с Украины, ее квартира арестована
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Народная артистка Лариса Долина заявила, что стала жертвой мошенников, злоумышленники находятся на Украине, заведено уголовное дело, на ее квартиру наложили арест.

    Ситуацией занимаются правоохранительные органы, сказал представитель артистки Сергей Пудовкин РИА «Новости».

    Сама певица заявила в соцсетях, что в отношении нее «совершены очень изощренные и спланированные мошеннические действия», ее признали потерпевшей, а на квартиру наложен арест.

    Долина пояснила, что, согласно предварительным данным следствия, мошенники находятся на украинской территории. По ее словам, аферисты получили доступ к ее соцсетям и выложили обращение «чудовищного характера, в котором нет ни одного слова правды».

    Ранее в СМИ сообщали, что артистка якобы продала квартиру в центре Москвы и перевела более 100 млн рублей мошенникам.

    Коментарии (33)
    13 августа 2024, 23:23 • Новости дня
    Россия заявила в Совбезе ООН о неизбежной капитуляции киевского режима

    Полянский: Киев атакой на Курскую область выбрал эскалацию и должен капитулировать

    Россия заявила в Совбезе ООН о неизбежной капитуляции киевского режима
    @ EPA/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Атаки ВСУ на Курскую область являются прямым доказательством того, что киевский режим окончательно отказался от мирного урегулирования конфликта и выбрал путь дальнейшей эскалации, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

    Как указал Полянский на неформальном заседании Совета Безопасности (СБ) на тему преступлений ВСУ и нацбатальонов, недавняя атака ВСУ на Курскую область стала убедительным ответом всем международным партнерам, которые продолжали утверждать, что киевский режим готов к переговорам. «Не говорите потом, что мы вас об этом не предупреждали», – подчеркнул дипломат, пишут «Известия».

    Российский представитель также отметил, что преступные действия украинских военных обнажили истинное лицо киевского режима, который должен неизбежно капитулировать, потерпев поражение. По его мнению, атака на российскую территорию была предпринята Владимиром Зеленским исключительно с целью создания информационного повода и улучшения имиджа ВСУ на фоне неудач на других направлениях фронта.

    Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что вооруженная провокация Киева на российско-украинской границе направлена на усиление его позиций на будущих переговорах, однако вести такие контакты с правительством, атакующим гражданских, бессмысленно.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как Киев выбрал военное поражение вместо переговоров.

    Коментарии (11)
    13 августа 2024, 15:28 • Новости дня
    Севернее Часова Яра ВС России начали успешные наступательные действия
    Севернее Часова Яра ВС России начали успешные наступательные действия
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Российские войска сейчас ведут успешные наступательные действия на Артемовском направлении, севернее Часова Яра.

    Об этом заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, передает РИА «Новости». По его словам, эти бои являются важным успехом.

    «На Артемовском направлении, в районе Часова Яра, наши ребята очень хорошо ведут успешные наступательные штурмовые действия – севернее Часова Яра, то есть в районе Григорьевки со стороны Богдановки», – сказал Кимаковский в эфире Первого канала.

    Ранее сообщалось, что российские войска освободили населенный пункт Лисичное в ДНР.

    Коментарии (21)
    13 августа 2024, 12:32 • Новости дня
    Эксперт: Замена Зеленского на неонациста Авакова не устроит Россию

    Политолог Скачко: Украинский неонацист Аваков абсолютно управляем спецслужбами США и Британии

    Эксперт: Замена Зеленского на неонациста Авакова не устроит Россию
    @ Nazar Furyk/Zuma/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Арсен Аваков – жестокий, подлый, коррумпированный украинский неонацист. Замена Зеленского на Авакова для России значила бы поменять шило на мыло. Более того, человек, который в 2014 году залил кровью Харьков, вряд ли сгодится на роль переговорщика с Москвой. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал политолог Владимир Скачко. Ранее в СВР заявили о недовольстве Владимиром Зеленским в элитах США. Согласно данным разведки, подходящим кандидатом на смену ему может стать Арсен Аваков.

    «Сигналы о том, что Запад подбирает замену Владимиру Зеленскому, появляются с завидной периодичностью. Дело в том, что человек, который незаконно продолжает занимать пост украинского президента, – пустышка, которая не блещет умом. Но Зеленский пока сохраняет свои позиции, поскольку американцам нужна своего рода губка, впитывающая весь негатив происходящего на Украине», – сказал политолог Владимир Скачко.

    Он убежден: на Зеленского повесят провал провокации под Курском, уничтожение в этой авантюре значительной части боеспособных украинских частей, а также западной техники, поражение на других направлениях, последствия мобилизации. «Зеленскому неминуемо придется за все отвечать. На этом фоне представляется вполне логичным, что западные элиты вновь подняли вопрос о его замене», – считает собеседник.

    По словам Скачко, выбор кандидатуры экс-главы МВД Украины Арсена Авакова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) объясним. «Во-первых, он давно сидит на кукане западных спецслужб. И ЦРУ, и MI6 прекрасно знают, как он начинал свою карьеру, где за границей у него находятся объекты недвижимости, которые при желании можно всегда конфисковать. Таким образом, Аваков – абсолютно управляемая фигура», – уточнил политолог.

    «Во-вторых, после отставки в 2021 году его репутация не была запятнана безобразиями, которые творились в стране. В частности, на нем нет крови мобилизации», – продолжил эксперт. Аваков может быть удобен западным странам, но он не устроит Москву.

    «Фактически это украинский неонацист – жестокий, подлый, коррумпированный. Замена Зеленского на Авакова для России значила бы поменять шило на мыло. Более того, человек, который в 2014 году залил кровью Харьков, на мой взгляд, вряд ли сгодится на роль переговорщика с Москвой», – детализировал спикер.

    Таким образом, «золотой трон» Авакову если и светит, то явно нескоро, полагает Скачко. Тем не менее, как считает собеседник, экс-главу МВД Украины могут подтянуть на «предстартовые позиции», чтобы он «втянулся в дело, перехватил рычаги управления и ознакомился с настроениями внутри».

    «Так, возможен сценарий, при котором Аваков займет пост премьер-министра вместо Дениса Шмыгаля, о смещении которого также часто сообщают СМИ, или должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Кроме того, его могут продвинуть на место руководителя офиса президента вместо Андрея Ермака, тем самым ослабив Зеленского. Если будет реализовано что-то подобное, то Запад обозначит своего нового фаворита», – заключил Скачко.

    Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки сообщили, что власти США недовольны Владимиром Зеленским и ищут ему замену. В Демократической и Республиканской партиях «все громче звучат голоса тех, кто выражает сомнения в целевом расходовании миллиардов долларов военной помощи, которую получает Киев», уточнили в СВР.

    «Зеленский предпринимает безумные шаги, угрожающие выходом эскалации далеко за пределы Украины», – отметили там. В службе считают, что Зеленский «перешел к лихорадочным действиям», чтобы сохранить позицию во власти из-за того, что 20 мая истек срок его президентских полномочий.

    «В складывающейся ситуации в Вашингтоне прорабатывают варианты замены украинского руководителя на более управляемую и менее коррумпированную фигуру, которая устроила бы большинство западных союзников», – указано в сообщении пресс-бюро СВР России. Так, по мнению властей США, согласно данным разведки, экс-глава МВД Украины Арсен Аваков может стать подходящим кандидатом на смену Зеленскому.

    О том, что в США ищут альтернативу Зеленскому, СВР сообщает не в первый раз. В июле служба рассекретила донесение резидента о поисках Вашингтоном альтернативы украинскому президенту. В шифрограмме человека, подписавшегося Стоуном, от 5 мая также говорилось о Виталии Кличко и Петре Порошенко.

    Коментарии (28)
    14 августа 2024, 04:12 • Новости дня
    ВС России взяли в плен группу украинских десантников в Курской области
    ВС России взяли в плен группу украинских десантников в Курской области
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские военные взяли в плен пятерых военнослужащих 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины в районе села Малая Локня в Курской области, сообщили в силовых структурах РФ.

    Российские силовики уточнили, что сначала в плен попали трое украинских бойцов, а затем еще двое, передает РИА «Новости».

    На кадрах с беспилотника видно, как российских военных приводят двух пленных к группе из трех ранее захваченных украинских военнослужащих, размещенной в лесополосе. Российские бойцы оказывают пленным первую помощь, в частности, напоили их водой. После этого был проведен досмотр и допрос задержанных.

    Ранее сообщалось, что в Курской области российские силы взяли в плен штурмовую группу ВСУ численностью пять человек, состоящую из военнослужащих 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

    Коментарии (12)
    13 августа 2024, 17:33 • Новости дня
    Нудисты подрались на пляже в Одессе из-за приставаний гея

    На одесском пляже для нудистов произошла потасовка, в ней поучаствовали несколько мужчин, местные жители сообщили, что причиной конфликта стали приставания гомосексуалиста.

    Лицо нетрадиционной сексуальной ориентации якобы пристало к одному из загорающих, после чего вспыхнула драка, пишет «Страна.ua» со ссылкой на сообщения местных жителей в соцсетях.

    В опубликованном ролике запечатлены дерущиеся голые мужчины, один из участников явно попытался сбежать с «поля боя» после того, как на него набросился оппонент, затем оба упали в море.

    Когда произошла потасовка, и пострадал и задержан ли кто-нибудь, не сообщается.

    Коментарии (12)
    13 августа 2024, 12:28 • Новости дня
    ФСБ задержала сотрудницу войсковой части ЮВО за шпионаж на Украину

    ФСБ: Сотрудницу войсковой части ЮВО задержали за передачу Украине данных о Российской армии

    ФСБ задержала сотрудницу войсковой части ЮВО за шпионаж на Украину
    @ ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Силовики задержали сотрудницу войсковой части Южного военного округа по подозрению в передаче данных о Вооруженных силах России украинской стороне, возбуждено дело о госизмене, сообщает УФСБ России по Ростовской области.

    По данным силовиков, задержанная переписывалась с украинскими разведчиками через мессенджер Signal. На службу в одну из войсковых частей Южного военного округа она поступила в прошлом году, тогда же и начала сбор сведений об арсеналах, базах и складах, входящих в состав округа, чтобы передавать украинским разведчикам, передает РИА «Новости».

    Против задержанной женщины возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена».

    Ранее ФСБ задержала в Кургане сотрудничавшего с ГУР Украины мужчину.

    Коментарии (12)
    13 августа 2024, 20:17 • Новости дня
    Кулеба отчитался перед Боррелем об операции Украины в Курской области
    Кулеба отчитался перед Боррелем об операции Украины в Курской области
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выступил с отчетом перед главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем о действиях ВСУ в Курской области.

    В ходе телефонного разговора с Боррелем обсуждалось расширение сотрудничества Украины и ЕС в производстве и поставках оружия, сказал Кулеба в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) , передает ТАСС.

    Он отметил, что проинформировал Борреля о деталях украинской операции в Курской области. Других подробностей он не озвучил.

    Напомним, в последние сутки ВСУ на Курском направлении потеряли до 420 человек, 55 единиц бронетехники. За время боевых действий на этом направлении украинская армия потеряла до 2030 человек.

    Коментарии (8)
    13 августа 2024, 12:10 • Новости дня
    Польские танки замечены в атаке ВСУ на Курскую область

    Defence24: Польские танки участвуют в атаке ВСУ на Курскую область

    Польские танки замечены в атаке ВСУ на Курскую область
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Польские танки РТ-91 Twardy, состоящие на вооружении 22-й механизированной бригады ВСУ, принимают активное участие в атаке на Курскую область, пишет польский интернет-портал Defence24.

    По данным издания, Варшава передала Украине 60 танков РТ-91 Twardy, которые являются глубокой модернизацией советского Т-72М1. Украинские экипажи прошли обучение на этих машинах в Польше, передает ТАСС.

    Отмечается, что перед наступлением танки были модернизированы и усилены дополнительной броней – более мощным двигателем, современной системой управления огнем и дополнительной броней.

    Ранее зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что Россия сделает все для того, чтобы ее новейшие танки дошли до площади перед Рейхстагом в Берлине в ответ на статью Bild об использовании ВСУ немецкой техники в Курской области.

    Коментарии (11)
    13 августа 2024, 16:41 • Новости дня
    Экс-посол США в России спрогнозировал будущее Украины

    Экс-посол США в России Салливан признался, что с пессимизмом смотрит на будущее Украины

    Экс-посол США в России спрогнозировал будущее Украины
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Бывший посол Соединенных Штатов в Москве Джон Салливан заявил, что будущее украинского государство, по его мнению, пессимистично.

    Конфликт на Украине не закончится «капитуляцией президента России Владимира Путина», сказал Салливан в интервью Foreign Policy, передает РИА «Новости». Он добавил, что пессимистично смотрит на будущее Украины. Стороны не стремятся к переговорам, это может привести к тупику, и тупиковая ситуация – это лучшее, на что Запад «может надеяться в обозримом будущем».

    Ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что у Украины не хватает военнослужащих для продолжения конфликта.

    Коментарии (6)
    Главное
    Алаудинов заявил о планах ВСУ захватить Курскую АЭС
    Группировка «Запад» за день захватила 34 опорных пункта ВСУ
    Группа пленных ВСУ попросила о переводе на службу в российские войска
    Друг детства рассказал о напавшем на Курскую область командире ВСУ
    Захарова призвала ООН признать терроризмом действия ВСУ в Курской области
    В Москве горел крупный торговый центр
    Собянин объяснил, зачем в Москве перекладывают плитку

    Почему европейцы отказываются хранить газ на Украине

    Европа стала бояться хранить свой газ на Украине, но продолжает скупать по максимуму российский газ, идущий через Украину. Почему европейцы лишают Киев доходов от использования подземных хранилищ, чем это грозит украинской энергосистеме и почему так востребован сейчас российский газ? Подробности

    Перейти в раздел

    Из-за слабости Трампа «ястребы» в США захлопали крыльями

    Нападение ВСУ на Курскую область воодушевило русофобов в Республиканской партии США, которые теперь призывают посадить американских ветеранов за штурвалы F-16 и поддержать тем самым авантюру киевского режима. Однако кандидат от этой партии на выборах Дональд Трамп в разговоре с Илоном Маском отстаивает другую позицию. Кому верить? Подробности

    Перейти в раздел

    Критические потери бронетехники сковали ВСУ в Курской области

    С начала вторжения в Курскую область ВСУ потеряли более двухсот единиц различной бронетехники. При таких темпах потерь это лишит противника возможности маневра – основного элемента той тактики, которую ВСУ используют в приграничье. В чем заключаются особенности этой тактики, почему ВСУ именно здесь крайне зависят от бронетехники и что этому могут противопоставить ВС России? Подробности

    Перейти в раздел

    Армия Германии начала реабилитацию нацистских преступников

    Солдатам бундесвера предложили равняться на солдат вермахта – теперь канон воинский славы пополнен фамилиями офицеров, которые состояли в СС и НСДАП. В чем заключается логика этого решения, почему Берлин решил реабилитировать военных преступников и как к этому относятся в Европе? Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Почему Трамп начал проигрывать

      Рейтинг вице-президента США Камалы Харрис продолжает расти и по ряду опросов уже опережает рейтинг Дональда Трампа. Его шансы на возвращение в Белый дом тают, Трамп нервничает – и это провоцирует его на новые ошибки. Почему он начал проигрывать?

    • Как ополовинили арсенал для Украины

      Так называемая чешская инициатива, в рамках которой спонсоры Украины планировали передать в ВСУ миллион артиллерийских снарядов, сильно умерила свои амбиции. Начали чехи бодро, втянув в эту авантюру даже те страны, где симпатизируют России. А потом что-то пошло не так. Что именно?

    • Атака ВСУ в Курской области. В чем план?

      Как заявил глава Генштаба РФ Валерий Герасимов на совещании с президентом Владимиром Путиным, продвижение украинских войск вглубь территории России на Курском направлении остановлено». Сам по себе этот прорыв ВСУ через границу РФ остается беспрецедентным про объему затраченных сил и средств. В чем план Киева?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............