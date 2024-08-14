В Курскую область отправили гуманитарный груз из Псковской области

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале он указал, что гуманитарный груз отправили в Курск. Кроме вещей, неравнодушные жители Псковской области принесли переносные душевые кабинки и инвалидное кресло.

«Отдельно хочу отметить предприятия сельского хозяйства, Псковский Облпотребсоюз, ГК «Мегахолод», компанию «Водаком» и завод «Авар». Также из Печор передали большое количество новых вещей», – отметил Ведерников.

Кроме того, врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов в своем Telegram-канале сообщил о готовности вологодских врачей помочь Курской области.

«На Вологодчине в резерве около десяти медсотрудников и пять машин скорой помощи. Они могут выехать в Курскую область по первому требованию», – заверил он.

Также губернатор напомнил, что Вологодская область готова принять 540 человек. Так, для размещения 125 взрослых и 415 детей уже есть места, организовано питание и медицинское обеспечение.

По его словам, в данный момент ведется активный сбор гуманитарной помощи, в четверг будет отправлена первая партия.

В первые же дни после нападения украинских боевиков первую партию помощи направила Воронежская область, в числе комплектов были стиральные машины, холодильники, микроволновые печи и дизельный электрогенератор для обустройства временного размещения.

Подмосковье направило в Курскую область 15 автобусов для эвакуации жителей, несовершеннолетних решили разместить в подмосковных детских лагерях на время. Власти КЧР сформировали гуманитарный груз из товаров первой необходимости – медикаментов, воды и средств гигиены. Помощь Курской области оказали и многие другие регионы.

Напомним, в гуманитарной миссии «Единой России» в Курской области задействовано более 90 добровольцев «Молодой Гвардии Единой России» (МГЕР), которые помогают местным жителям и доставляют гуманитарную помощь.