Ни МАГАТЭ, ни другие подконтрольные Западу организации (включая ООН) ничего не сделают для того, чтобы обуздать Зеленского. Решать проблему ядерного терроризма Украины все равно придется нам.4 комментария
Блинкен отменил визит на Ближний Восток из-за обострения ситуации
Axios: Блинкен отменил визит на Ближний Восток
Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен решил не лететь на Ближний Восток, заявил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источники в США.
Блинкен планировал вылететь вечером во вторник, но поездку пришлось перенести «из-за неопределенности ситуации», сообщил корреспондент Axios Равид, передает ТАСС.
Собеседник добавил, что, по мнению Вашингтона, Иран не начнет атаку на Израиль непосредственно во вторник.
Ранее палестинский президент Махмуд Аббас сообщал, что Иран может решиться на ответ Израилю на убийство руководителя политбюро ХАМАС Исмаила Хании в течение нескольких ближайших часов.