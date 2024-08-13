Блинкен отменил визит на Ближний Восток из-за обострения ситуации

США предупредили о скорых масштабных атаках Ирана на Израиль

Кирби: США готовятся к значительной серии атак Ирана на Израиль

Tекст: Дарья Григоренко

Как указал Кирби на онлайн-брифинге, Соединенные Штаты выразили глубокую озабоченность в связи с растущей угрозой масштабных атак Ирана на Израиль в ближайшее время. По его словам, американская разведка располагает информацией, указывающей на высокую вероятность того, что такие атаки могут произойти уже на этой неделе, передает ТАСС.

Кирби подчеркнул, что хотя точные планы Ирана пока неизвестны, американские власти ожидают серии серьезных ударов, которые могут быть осуществлены как непосредственно Ираном, так и его союзниками в регионе. В связи с этим США приняли решение усилить свое военное присутствие на Ближнем Востоке.

В понедельник стало известно, что Иран может атаковать Израиль в течение следующего дня. Ранее замначальника оперативного штаба Генштаба ВС Ирана Али Шадмани заявил, что ответ Тегерана на действия израильской стороны будет достойным и жестким.