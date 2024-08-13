Ни МАГАТЭ, ни другие подконтрольные Западу организации (включая ООН) ничего не сделают для того, чтобы обуздать Зеленского. Решать проблему ядерного терроризма Украины все равно придется нам.4 комментария
Израиль предупредил США и ЕС об ответном ударе по Ирану
«Галей ЦАХАЛ»: Израиль предупредил США и ЕС об ответном ударе по Ирану
Американская сторона и несколько европейских государств получили уведомление от израильской стороны о том, что за любой прямой атакой Ирана по Израилю последует удар по иранской территории, сообщило израильское армейское радио «Галей ЦАХАЛ».
Это предупреждение необходимо, чтобы заранее «снизить давление» на Израиль со стороны международного сообщества, передает ТАСС со ссылкой на «Галей ЦАХАЛ».
В своих оповещениях Тель-Авив заявляет, что «какими бы ни были результаты [иранской] атаки», Израиль «полон решимости атаковать Иран в ответ», даже если в ходе иранской атаки не будет жертв.
Ранее Белый дом заявлял о высокой вероятности скорых атак Ирана на Израиль.