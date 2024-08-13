«Галей ЦАХАЛ»: Израиль предупредил США и ЕС об ответном ударе по Ирану

Tекст: Алексей Дегтярев

Это предупреждение необходимо, чтобы заранее «снизить давление» на Израиль со стороны международного сообщества, передает ТАСС со ссылкой на «Галей ЦАХАЛ».

В своих оповещениях Тель-Авив заявляет, что «какими бы ни были результаты [иранской] атаки», Израиль «полон решимости атаковать Иран в ответ», даже если в ходе иранской атаки не будет жертв.

Ранее Белый дом заявлял о высокой вероятности скорых атак Ирана на Израиль.