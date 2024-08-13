Ни МАГАТЭ, ни другие подконтрольные Западу организации (включая ООН) ничего не сделают для того, чтобы обуздать Зеленского. Решать проблему ядерного терроризма Украины все равно придется нам.2 комментария
ВС России уничтожили украинский самолет Су-27 на аэродроме базирования и сбили вертолет Ми-8
Вооруженные силы России уничтожили на аэродроме базирования истребитель Су-27 воздушных сил Украины, а также сбили украинский вертолет Ми-8, сообщили в Министерстве обороны России.
Согласно данным в Telegram-канале, силами ВС России на аэродроме базирования уничтожен истребитель Су-27 воздушных сил Украины, поражены три пусковые установки и радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300ПТ, а также скопления живой силы и военной техники противника в 146 районах.
Средства ПВО за сутки сбили вертолет Ми-8 ВСУ, уничтожена управляемая авиационная бомба Hammer, четыре реактивных снаряда HIMARS производства США и 52 беспилотника, из них 19 вне зоны проведения СВО.
Кроме того, подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Водяное, Угледар, Золотая Нива и Пречистовка ДНР. Потери ВСУ составили до 100 военнослужащих, три автомобиля, две 155-мм самоходные артиллерийские установки Krab, 155-мм гаубица М198 производства США, две 100-мм противотанковые пушки «Рапира» и радиолокационная станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.
В то же время группировка «Днепр» нанесла поражение живой силе и технике ВСУ и бригаде теробороны в районах Пятихатки, Каменское Запорожской области и Антоновка Херсонской области. Потери противника составили до 55 военнослужащих, четыре автомобиля, 152-мм гаубица «Мста-Б» и два склада боеприпасов.
Ранее сообщалось, что российские войска освободили Лисичное в ДНР.