Tекст: Вера Басилая

Согласно данным в Telegram-канале, силами ВС России на аэродроме базирования уничтожен истребитель Су-27 воздушных сил Украины, поражены три пусковые установки и радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300ПТ, а также скопления живой силы и военной техники противника в 146 районах.

Средства ПВО за сутки сбили вертолет Ми-8 ВСУ, уничтожена управляемая авиационная бомба Hammer, четыре реактивных снаряда HIMARS производства США и 52 беспилотника, из них 19 вне зоны проведения СВО.

Кроме того, подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Водяное, Угледар, Золотая Нива и Пречистовка ДНР. Потери ВСУ составили до 100 военнослужащих, три автомобиля, две 155-мм самоходные артиллерийские установки Krab, 155-мм гаубица М198 производства США, две 100-мм противотанковые пушки «Рапира» и радиолокационная станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.

В то же время группировка «Днепр» нанесла поражение живой силе и технике ВСУ и бригаде теробороны в районах Пятихатки, Каменское Запорожской области и Антоновка Херсонской области. Потери противника составили до 55 военнослужащих, четыре автомобиля, 152-мм гаубица «Мста-Б» и два склада боеприпасов.

Ранее сообщалось, что российские войска освободили Лисичное в ДНР.