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Российские войска освободили Лисичное в ДНР
Минобороны: Российские военные освободили Лисичное в ДНР
Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Лисичное в ДНР, сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.
В Telegram-канале ведомства указано, что подразделения группировки войск «Центр» в результате наступательных действий освободили населенный пункт Лисичное в ДНР. Кроме того, российские войска нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Торецк, Дружба, Нелеповка, Розовка, Гродовка и Заветное в ДНР.
Потери противника составили до 635 военнослужащих, танк Abrams производства США, боевая машина пехоты Bradley производства США, два автомобиля, три 122-мм гаубицы Д-30 и 105-мм гаубица М119 производства США.
На других направлениях также отмечаются успехи российских войск. Так, подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Малые Проходы, Старица и Волчанские Хутора Харьковской области.
Потери противника составили до 65 военнослужащих, пять автомобилей, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубица Д-30.
Группировка войск «Запад» заняла более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Табаевка, Новоегоровка, Дружелюбовка Харьковской области, Стельмаховка, Невское в ЛНР и Торское в ДНР.
Отражены две контратаки подразделений 3-й штурмовой и 77-й аэромобильной бригад противника.
ВСУ потеряли до 470 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, четыре пикапа, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства, две 155-мм гаубицы М777 производства США, две 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм гаубицу L-119 производства Великобритании и три полевых склада боеприпасов.
Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Серебрянка, Верхнекаменское, Миньковка, Переездное, Часов Яр и Курахово в ДНР.
Противник потерял более 510 военнослужащих, боевую бронированную машину, две 155-мм гаубицы М777 производства США, две 155-мм гаубицы FH-70 производства Великобритании, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 122-мм гаубицу Д-30 и две 105-мм гаубицы М119 производства США.