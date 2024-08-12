Мантуров доложил Путину о мерах поддержки жителей Курской области

Tекст: Дарья Григоренко

Мантуров сообщил, что федеральное правительство оказывает всестороннюю помощь жителям Курской области, пострадавшим от недавней чрезвычайной ситуации. По его словам, ежедневно осуществляется тесная координация действий с врио главы региона Алексеем Смирновым. Кроме того, федеральные министерства и ведомства, в том числе МЧС России, сформировали оперативные штабы для ликвидации последствий ЧС и оказания помощи пострадавшим, говорится в Telegram-канале правительства.

Одним из приоритетных направлений работы является эвакуация населения из опасных районов. По решению президента пострадавшим гражданам предоставляется единовременная материальная помощь в размере 10 тыс. рублей на человека. Дополнительно в рамках действующего режима чрезвычайной ситуации жители могут рассчитывать на еще одну выплату в размере 15 тыс. рублей. Таким образом, общая сумма единовременной материальной помощи составляет 25 тыс. рублей.

Для получения других видов компенсаций, предусмотренных законодательством при ЧС, пострадавшие могут подать заявки через портал «Госуслуг». Речь идет о выплатах при частичной или полной утрате имущества первой необходимости, выплатах при получении вреда здоровью, а также выплатах родственникам погибших.

«Россети» оперативно работают над восстановлением электроснабжения в пострадавших районах. Однако в некоторых местах, где проведение ремонтных работ небезопасно, применяются временные схемы электроснабжения.

Кроме того, Мантуров сообщил о решении президента ввести мораторий на выплаты по ипотечным и потребительским кредитам для жителей пострадавших регионов. Подобный мораторий планируется ввести и в Белгородской области.

Ранее Путин высказался в поддержку инициативы по мораторию на выплаты по ипотеке и другим займам в приграничных районах, которые подверглись атаке украинских боевиков.