Не стоит ностальгировать о позициях, которые на Ближнем Востоке занимал СССР – они не принесли стране пользы в решении главных задач внутреннего развития. Сегодня США фактически копируют советские ошибки в регионе.0 комментариев
Путин поддержал мораторий на выплаты по кредитам в подвергшихся атакам ВСУ районах
Президент Владимир Путин высказался в поддержку инициативы по мораторию на выплаты по ипотеке и другим займам в приграничных районах, которые подверглись атаке украинских боевиков.
«Да-да-да, надо обязательно это сделать», – сказал Путин первому вице-премьеру Денису Мантурову на совещании по ситуации в Курской области, передает ТАСС.
Мантуров отметил, что в банках уже началась работа по введению такого моратория в Курской области. Также ведется схожая работа в Белгородской области.
До этого Путин на совещании заявил, что главной задачей Минобороны остается уничтожение украинских боевиков из Курской области.