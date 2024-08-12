Путин поддержал мораторий на выплаты по кредитам в подвергшихся атакам ВСУ районах

Tекст: Алексей Дегтярев

«Да-да-да, надо обязательно это сделать», – сказал Путин первому вице-премьеру Денису Мантурову на совещании по ситуации в Курской области, передает ТАСС.

Мантуров отметил, что в банках уже началась работа по введению такого моратория в Курской области. Также ведется схожая работа в Белгородской области.

До этого Путин на совещании заявил, что главной задачей Минобороны остается уничтожение украинских боевиков из Курской области.