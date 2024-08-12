Российский Красный Крест направил более 52 тонн гумпомощи в Курскую область

Tекст: Дарья Григоренко

Масштабная гуманитарная помощь была оказана жителям Курской области, пострадавшим в результате недавних чрезвычайных событий. Свыше десяти региональных отделений Российского Красного Креста (РКК) оперативно откликнулись на гуманитарный кризис и направили в пострадавший регион тонны необходимых товаров, говорится в сообщении на сайте Красного Креста.

По данным РКК, гуманитарная помощь уже оказана более чем 3, 5 тыс. людям. Кроме того, более 4 тыс. человек обратились на горячую линию организации для восстановления связи с родными и близкими.

Председатель Курского регионального отделения Российского Красного Креста Алексей Гапонов отметил, что организация мобилизовала все свои силы для оказания помощи пострадавшим. «К нам приходят тонны гуманитарной помощи, которую мы ежедневно выдаем нуждающимся», – подчеркнул он.

«На месте работает 69 человек. Это команда Курского регионального отделения РКК и федеральная команда по реагированию на ЧС РКК, в которую входят сотрудники из Москвы, Воронежской, Калужской, Вологодской и Тамбовской областей, а также из Республики Башкирия», – уточнил он.

В гуманитарные грузы вошли продукты питания, питьевая вода, предметы гигиены, постельные принадлежности, а также канцелярские товары для детей. Помощь оказывается как в пунктах временного размещения, так и адресно.

Российский Красный Крест продолжает работать над оказанием всесторонней помощи пострадавшим жителям Курской области. Организация призывает всех неравнодушных граждан присоединиться к сбору гуманитарной помощи.

Ряд региональных отделений Российского Красного Креста, в том числе из Белгородской, Ульяновской, Воронежской, Калужской, Архангельской, Ивановской областей, Хабаровского края и Республики Дагестан, приступили к сбору и отправке гуманитарной помощи в Курскую область. В частности, из Ульяновской области в пострадавших регион было направлено 10 тонн гуманитарной помощи, из Белгородской и Воронежской областей – по 3 тонны.