Российский Красный Крест направил более 52 тонн гумпомощи в Курскую область

  • Новость часаПутин заявил о бессмысленности переговоров с киевским режимом
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    К нападению на Курскую область в ЦИПСО создали серию новых фальшивок
    Пленный украинский военный заявил о планах ВСУ дойти до Курска и Белгорода
    Эксперт объяснил сложность ударов по логистике ВСУ в Сумской области
    Министр обороны Германии призвал к дебатам по размещению ракет США
    ВСУ в Курской области за сутки потеряли до 260 военных и три танка
    Взятый в плен боевик ВСУ рассказал об участии наемников в атаке на Курскую область
    Эксперт объяснил опасность удара ВСУ по градирне Запорожской АЭС
    Белоусов назвал четыре условия успеха для противостояния с Западом
    В России пересмотрят критерии аварийности многоквартирных домов
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв США на Ближнем Востоке повторяют ошибки СССР

    Не стоит ностальгировать о позициях, которые на Ближнем Востоке занимал СССР – они не принесли стране пользы в решении главных задач внутреннего развития. Сегодня США фактически копируют советские ошибки в регионе.

    0 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Курская область расколола радикалов и умеренных на Западе

    Наблюдается раскол между двумя базовыми «украинскими нарративами» Запада. «Умеренные», оценивающие ситуацию в логике старой холодной войны, и «радикалы», требующие победить Россию здесь и сейчас, разошлись в оценках нападения на Курскую область.

    0 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Почему среди народов-колонизаторов нет русских

    Мы не жили за счет других народов, не использовали их в качестве природного ресурса. Где бы ни появлялся русский человек: на Кавказе, в Сибири, в Средней Азии или в таких далеких уголках, как Форт-Росс, Гавайские острова и берег Маклая в Новой Гвинее, – он никого не обращал в скот, никого не лишал человеческого достоинства.

    0 комментариев
    12 августа 2024, 14:50 • Новости дня

    Российский Красный Крест направил более 52 тонн гумпомощи в Курскую область

    Tекст: Дарья Григоренко

    За последние три дня российские региональные отделения Красного Креста собрали и отправили в Курскую область более 52 тонн гуманитарной помощи, включая продукты питания, предметы первой необходимости и средства гигиены.

    Масштабная гуманитарная помощь была оказана жителям Курской области, пострадавшим в результате недавних чрезвычайных событий. Свыше десяти региональных отделений Российского Красного Креста (РКК) оперативно откликнулись на гуманитарный кризис и направили в пострадавший регион тонны необходимых товаров, говорится в сообщении на сайте Красного Креста.

    По данным РКК, гуманитарная помощь уже оказана более чем 3, 5 тыс. людям. Кроме того, более 4 тыс. человек обратились на горячую линию организации для восстановления связи с родными и близкими.

    Председатель Курского регионального отделения Российского Красного Креста Алексей Гапонов отметил, что организация мобилизовала все свои силы для оказания помощи пострадавшим. «К нам приходят тонны гуманитарной помощи, которую мы ежедневно выдаем нуждающимся», – подчеркнул он.

    «На месте работает 69 человек. Это команда Курского регионального отделения РКК и федеральная команда по реагированию на ЧС РКК, в которую входят сотрудники из Москвы, Воронежской, Калужской, Вологодской и Тамбовской областей, а также из Республики Башкирия», – уточнил он.

    В гуманитарные грузы вошли продукты питания, питьевая вода, предметы гигиены, постельные принадлежности, а также канцелярские товары для детей. Помощь оказывается как в пунктах временного размещения, так и адресно.

    Российский Красный Крест продолжает работать над оказанием всесторонней помощи пострадавшим жителям Курской области. Организация призывает всех неравнодушных граждан присоединиться к сбору гуманитарной помощи.

    Ряд региональных отделений Российского Красного Креста, в том числе из Белгородской, Ульяновской, Воронежской, Калужской, Архангельской, Ивановской областей, Хабаровского края и Республики Дагестан, приступили к сбору и отправке гуманитарной помощи в Курскую область. В частности, из Ульяновской области в пострадавших регион было направлено 10 тонн гуманитарной помощи, из Белгородской и Воронежской областей – по 3 тонны.

    12 августа 2024, 06:44 • Новости дня
    Алаудинов заявил, что появилась возможность ускорить уничтожение ВСУ

    Алаудинов заявил о возможности уничтожать рекордное число боевиков и техники ВСУ из-за вторжения в Курскую область

    Алаудинов заявил, что появилась возможность ускорить уничтожение ВСУ
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины вторжением в Курскую область ускорили свое полное уничтожение, поскольку прежде не удавалось уничтожать украинские силы в таких количествах, заявил замначальника главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

    Алаудинов в Telegram указал, что за сутки у Мартыновки и Суджанского направления «Ахмат» и вторая бригада спецназа и ССО Минобороны уничтожили танк, семь БТР и БМП, 13 боевых бронированных машин, грузовик, микроавтобус, девять пикапов, гаубицу Д-30. «И на закуску: станция РЭР «Пластун» и огромное количество фашистов», – добавил он.

    Алаудинов заявил, что «охота была удачной», и выразил надежду, что «просроченный и его банда осознали провал блицкрига». «И это только у нас. Представьте, сколько фашистов сожгли по всему Курскому участку», – отметил он.

    По его словам, «такого количества уничтоженного противника в день у нас не было ни разу за все СВО», поскольку солдаты ВСУ «не в норах сидят», откуда их нужно «по отдельности выковыривать». «Этим действом вы сами решили вопрос ускорения вашего полного уничтожения», – заявил он.

    Напомним, Алаудинов считает, что бои в Курской области являются «решающей битвой», после которой Украина падет.

    Коментарии (2)
    11 августа 2024, 20:37 • Новости дня
    Кадыров показал доказательства причастности НАТО к атаке на Курскую область

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Натовские структуры имеют отношение к нападению ВСУ на Курскую область, об этом говорит амуниция, найденная после уничтожения украинской колонны, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, он опубликовал соответствующее видео.

    Характер амуниции и вооружения доказывает, что НАТО имеет прямое отношение к диверсионному плану атаки на регион, сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

    Он добавил, что те, кто планировал нападение, рассчитывали на долгое пребывание ВСУ в Курской области.

    По словам Кадырова, уцелевших украинских боевиков заблокировали недалеко от места боестолкновения.

    Ранее врио главы региона Алексей Смирнов сообщал, что в область пребывают дополнительные подразделения.

    Коментарии (9)
    9 августа 2024, 16:35 • Видео
    Почему Трамп начал проигрывать

    Рейтинг вице-президента США Камалы Харрис продолжает расти и по ряду опросов уже опережает рейтинг Дональда Трампа. Его шансы на возвращение в Белый дом тают, Трамп нервничает – и это провоцирует его на новые ошибки. Почему он начал проигрывать?

    Коментарии (0)
    12 августа 2024, 05:58 • Новости дня
    В Киеве сообщили об ожидании масштабного ответа России на вторжение

    Times сообщила о подготовке Украины к масштабному ответу России на вторжение ВСУ в Курскую область

    В Киеве сообщили об ожидании масштабного ответа России на вторжение
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Россия готовит агрессивный ответ на вторжение вооруженных сил Украины в Курскую область, сообщил Times высокопоставленный источник в украинском минобороны.

    Как пишет Times, «официальные лица теперь готовятся к агрессивному ответу со стороны России». Ожидаются удары «по важным объектам в столице, включая парламент и другие правительственные здания». По мнению источника, ракет «могут быть сотни, с использованием сложного вооружения». «И это может стать большой проблемой для нашей ПВО», – приводит его слова RT.

    По мнению источника, российская сторона может предпринять «что-то грандиозное», чтобы показать, что действия Киева «не останутся безнаказанными». Другой украинский чиновник в разговоре с Agence France-Presse сообщил, что страна готовится к ответному России в виде масштабной ракетной атаки, в том числе по «центрам принятия решений» на Украине, передает РБК.

    Напомним, даже спустя неделю после начала атаки ВСУ на Курскую область, на Западе продолжаются споры о том, какие цели преследует Киев, почему было выбрано это направление и кто помогал Украине готовить операцию.

    Коментарии (0)
    11 августа 2024, 18:46 • Новости дня
    В МЧС раскрыли траекторию поразившего дом в Курске снаряда

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Завершено обследование после ночного прилета в Курске, пиротехники извлекли поражающий элемент, рассчитана траектория летевшего снаряда, сообщили в МЧС России.

    Сводный отряд ведомственных пиротехников обследовал территории, чтобы выявить остатки взрывоопасных объектов, поражающий элемент и остатки взрывоопасных предметов извлечены, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Там добавили, что установлена траектория падения поражающих элементов: те повалили два дерева, после чего попали в жилой многоквартирный дом.

    Детонация, предположительно, произошла в воздухе, в жилое здание элементы дошли на излете. Из-за того, что взрыв произошел близко к дому, там выбило окна вместе с рамами.

    Глава города Игорь Куцак сообщал, что в ходе атаки украинских боевиков повреждения получили семь домов и два детских сада. Напомним, обломки сбитой украинской ракеты упали на многоэтажный дом, несущие конструкции выдержали. Возникший пожар ликвидировали.

    Коментарии (3)
    12 августа 2024, 09:14 • Новости дня
    МИД Китая призвал не допустить эскалации на фоне ситуации в Курской области

    МИД Китая на фоне ситуации в Курской области призвал не прибегать к эскалации

    МИД Китая призвал не допустить эскалации на фоне ситуации в Курской области
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    МИД Китая, комментируя ситуацию в Курской области, призвал не прибегать к эскалации и не осуществлять провокаций.

    Как говорится в сообщении МИД, Китай обратил внимание на ситуацию и призывает все стороны не прибегать к эскалации, не расширять границы поля боевых действий и не осуществлять провокаций, передает РИА «Новости».

    Там добавили, что Китай продолжит играть конструктивную роль для содействия политическому урегулированию кризиса и поддерживать контакты с международным сообществом.

    Ранее МИД Китая не подтвердил ответный визит главы ведомства Ван И на Украину.

    Коментарии (0)
    12 августа 2024, 13:55 • Новости дня
    Взятый в плен боевик заявил о планах ВСУ дойти до Курска и Белгорода

    Взятый в плен в Курской области боевик ВСУ рассказал о приказе убивать мирных жителей

    Взятый в плен боевик заявил о планах ВСУ дойти до Курска и Белгорода
    @ Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Задержанный пограничниками в Курской области украинский военный рассказал о плане ВСУ дойти до Курска и Белгорода и приказе расстреливать мирных жителей в случае сопротивления, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

    Пограничники в Курской области задержали военнослужащего 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, который рассказал, что им был дан приказ расстреливать на месте мирных жителей, если они оказывали им сопротивление, передает ТАСС.

    По его словам, при заходах в населенные пункты Курской области ВСУ забирали всё, что могли унести, занимались грабежом и мародерством. Он также рассказал, что в планах ВСУ было дойти до Курска и Белгорода, а захват приграничных регионов хотели использовать якобы для мирного договора с Россией. Пленный рассказал, что командирами отделений руководил человек с позывным Стриж, который до них доводил всю информацию. «Он сказал, что эта операция последняя надежда Украины», — сказал пленный.

    Он также рассказал, что его бросили во время боя сослуживцы, он пытался вернуться на территорию Украины, но был задержан.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как к нападению на Курскую область в ЦИПСО создали серию новых фальшивок.

    Коментарии (9)
    12 августа 2024, 02:29 • Новости дня
    Раненный в Курской области военкор Поддубный рассказал о самочувствии
    Раненный в Курской области военкор Поддубный рассказал о самочувствии
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Военный корреспондент Евгений Поддубный, пострадавший в результате украинской атаки, сообщил, что находится в реанимации.

    Поддубный в интервью Евгению Попову на канале «Россия 1» сообщил, что чувствует себя «все еще не очень хорошо», передает РИА «Новости».

    Напомним, в среду Поддубный был ранен в Курской области и госпитализирован. Позднее его доставили в НИИ имени Склифосовского в Москве. В воскресенье было опубликовано его первое после ранения интервью, в котором Поддубный рассказал об обстоятельствах ранения.

    Коментарии (0)
    11 августа 2024, 15:39 • Новости дня
    Боец «Ахмата» рассказал об уничтожении техники ВСУ в Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Спецназ «Ахмат» перебросил БПЛА для уничтожения техники ВСУ в Курской области и приступил к работе, рассказал корреспонденту боец подразделения с позывным «Псих».

    По его словам, у ВСУ очень много бронетехники, которую необходимо уничтожить, и FPV-дроны помогают с этим справляться, передает РИА «Новости». «Псих» добавил, что целей, чтобы поработать, много – и Курская область будет освобождена.

    Бойцы «Ахмата» для этой задачи получили новые беспилотники «Борз» – и теперь испытывают их в боевых условиях.

    «Борз» – хорошая штука. Рекомендую. Летит везде – лесополки, не лесополки. Тянет нормально. Три килограмма, километров на 10», – добавил боец.

    Ранее замначальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что бои в Курской области являются «решающей битвой», после которой Украина падет.

    Коментарии (0)
    12 августа 2024, 14:21 • Новости дня
    Взятый в плен боевик ВСУ рассказал об участии наемников в атаке на Курскую область

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В числе нападавших на Курскую область были носители английского, польского и французского языков, заявил пленный украинский военный, видео с его признанием опубликовало ФСБ.

    При пересечении российской границы в рации звучала речь на английском, польском, «может быть, даже французском», сказал военнопленный, назвавшийся Русланом Полторацким, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что после занятия позиций руководство украинских военнослужащих выходило на связь, и были слышны голоса, разговаривающие на английском языке.

    Ранее военнопленный рассказал, что ВСУ намеревались дойти до Курска и Белгорода, им приказали расстреливать мирных жителей в случае сопротивления.

    Коментарии (0)
    12 августа 2024, 00:23 • Новости дня
    В сети появилась новая версия хита Shaman «Я курский»

    Врио главы Курской области выложил клип «Я курский» на песню Shaman

    В сети появилась новая версия хита Shaman «Я курский»
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    В сети появилась новая версия хита «Я русский» певца Shaman (Ярослав Дронов) в связи с событиями в Курской области. Вариант песни – «Я курский» – опубликовал врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

    «Я – Курский! Спасибо всем, кто молится за Курскую область и помогает нам чем только можно!» – заявил в Telegram Смирнов.

    Он опубликовал клип на песню, который состоит из кадров выступления Shaman, а также кадров из Курской области и других регионов, выразивших ей поддержку.

    Также Смирнов отметил, что неделя оказалась «сложной» – регион «столкнулся с невероятным испытанием и болью потерь». Он призвал «держаться вместе, верить в наши силовые структуры и армию, помогать» друг другу и общему делу. Смирнов выразил уверенность, что Курская область «все преодолеет», у нее «есть помощь и поддержка всей страны» и «уверенность в победе». «Держимся, куряне! С нами вся Россия!» – заявил он.

    Коментарии (1)
    11 августа 2024, 16:07 • Новости дня
    В Курской области опровергли сообщения о начале эвакуации

    В Курской области назвали фейком рассылку сообщений об эвакуации в регионе

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украинские спецслужбы распространили ложную информацию о начале эвакуации в Курской области, пытаясь спровоцировать панику среди населения и парализовать транспортное сообщение региона, сообщили в пресс-службе областного правительства.

    Пресс-служба правительства Курской области опровергла сообщения о начале эвакуации в регионе, которые ранее распространялись от имени врио губернатора Алексея Смирнова. По данным властей, эту информацию распустили украинские спецслужбы с целью дезинформировать население и вызвать хаос, передает ТАСС.

    Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил о проникновении украинской диверсионно-разведывательной группы на территорию Беловского района, однако подчеркнул, что ситуация уже стабилизирована и активных боевых действий в районе не ведется.

    Коментарии (4)
    11 августа 2024, 19:15 • Новости дня
    Мирные жители и военные в Курской области получили гуманитарную помощь «Единой России»

    В пункты временного размещения и в расположения военнослужащих в Курской области пришла гуманитарная помощь от «Единой России» и МГЕР, сообщили в партии.

    Жителям региона привезли гуманитарные наборы, а для военных – генератор, говорится в Telegram-канале «Единой России».

    «От одного из пунктов временного размещения поступил запрос на продукты и кухонную утварь. Оперативно доставили все необходимое. Помимо этого, ребята работают сейчас на кухне, чтобы помочь обеспечить жителей горячей едой. Кроме этого, волонтеры помогают в организации работы пункта выдачи гуманитарной помощи», – сказал председатель МГЕР Антон Демидов.

    Коментарии (0)
    11 августа 2024, 19:11 • Новости дня
    В Подмосковье выехала группа из более 300 жителей Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Свыше 300 жителей Курской области направляются в Московскую область, в их числе находятся сироты и паллиативные дети, сообщили в подмосковном правительстве.

    Группу сопровождают фельдшеры, сотрудники Минсоцразвития и Госавтоинспекции, из Дома ребенка в Курской области в Подмосковье везут 63 малышей, указали в правительстве, передает РИА «Новости».

    Малышей разместят в семейном центре «Преображение» в Егорьевске. 21 несовершеннолетнего с паллиативным статусом и их сопровождающих доставят в Подольскую детскую больницу.

    Еще пять автобусов везут 196 матерей с детьми в подольский лагерь «Мечта» и пансионат «Сосновый бор» в Ступино.

    До этого в Московскую область доставили группу из 424 человек.

    Напомним, в числе оказавших помощь Курской области – Воронежская, Московская, Орловская, Иркутская, Томская области, КЧР, Ставропольский край, Мордовия и другие регионы.

    Коментарии (0)
    12 августа 2024, 12:30 • Новости дня
    WSJ: Вашингтон опасается «возмездия» Москвы после атаки ВСУ на Курскую область

    WSJ: Вашингтон опасается «возмездия» Москвы после атаки Киева на Курскую область

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американская администрация опасается «жестокого возмездия» российской стороны после атаки на Курскую область, сообщили источники газеты Wall Street Journal в Белом доме.

    Чиновники из США ожидают массированного удара со стороны России по критической украинской инфраструктуре в ответ на операцию киевского режима в Курской области, сообщили источники Wall Street Journal, передает ТАСС.

    ВСУ постоянно теряют позиции на всех участках фронта, указало издание.

    Конечная же цель курской операции пока не понятна, поскольку у украинской армии дефицит людей, вооружения, а на востоке «войска Киева с трудом сдерживают продвижение России».

    Неназванный офицер ВСУ из бригады у Часова Яра заявил, что сомневается в разумности атаки на Курскую область, он пояснил, что не наблюдает изменений на своем участке фронта, где ВС России продвигаются вперед.

    Ранее источник в минобороны Украины заявил, что Россия якобы готовит агрессивный ответ на вторжение ВСУ в Курскую область.

    Коментарии (0)
    11 августа 2024, 16:31 • Новости дня
    Кадыров: Чечня при необходимости примет беженцев из Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Чеченская Республика в случае необходимости примет выехавших из Курской области людей, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в воскресенье.

    В регионе создадут максимально комфортные условия для принятия беженцев из Курской области в случае необходимости, сообщил Кадыров в своем Telegram-канале.

    Он добавил, что региональный общественный фонд имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова направил в Курскую область около 20 тонн продовольственной помощи. Ее передадут в пункты временного содержания.

    Ранее замглавы департамента информационной политики МЧС России Артем Шаров сообщил, что свыше 8 тыс. человек эвакуировались из приграничных районов Курской области за последние сутки.

    Коментарии (0)
    Главное
    Российские войска зашли в Торецк
    Жители пограничного с Украиной района Белгородской области массово покинули дома
    Китай тайно признал вину в повреждении газопровода Balticconnector
    ВВС США и Британии ударили по острову Кемран в Йемене
    «Грузинская мечта» заявила о коррумпированности американского конгрессмена
    ФСИН начала проверку данных о банкете заключенных в мордовской колонии
    Фонтан бесплатной чачи решили снести в Батуми

    Чем обернется удар по газовой инфраструктуре в Курской области

    Атака Украины на Курскую область, где находится точка входа российского газа в транзитную украинскую трубу, может привести к полному прекращению поставок. Какие европейские страны пострадают в этом случае? Почему этой ситуацией обеспокоена Молдавия? И с какими последствиями столкнется сама Украина? Подробности

    Перейти в раздел

    Западные СМИ: ВСУ придется покинуть Курскую область

    Даже спустя неделю после начала атаки ВСУ на Курскую область Запад теряется в догадках – какие цели преследует Киев, почему было выбрано это направление и кто помогал Украине готовить операцию. Однако западные аналитики сошлись в одном: Зеленскому рано или поздно придется вывести войска из региона либо по военным причинам, либо по политическим. Подробности

    Перейти в раздел

    К нападению на Курскую область в ЦИПСО создали серию новых фальшивок

    Нападение украинских войск на Курскую область произошло не только в реальном мире боевых действий, но и в мире информационном. На российское информационное пространство обрушились многочисленные фальшивки, созданные украинскими спецслужбами. Какие из них наиболее показательны, по каким лекалам они создаются и как их можно распознать? Подробности

    Перейти в раздел

    Гомосексуализм стал символом шведской армии

    Шведские вооруженные силы гордятся тем, что в них окончательно побеждены «гендерные стереотипы». Даже в лозунг шведской армии внесены теперь соответствующие поправки. В шведской армии десятилетиями насаждали толерантность к секс-меньшинствам. Как это происходило и к чему привело в итоге? Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Почему Трамп начал проигрывать

      Рейтинг вице-президента США Камалы Харрис продолжает расти и по ряду опросов уже опережает рейтинг Дональда Трампа. Его шансы на возвращение в Белый дом тают, Трамп нервничает – и это провоцирует его на новые ошибки. Почему он начал проигрывать?

    • Как ополовинили арсенал для Украины

      Так называемая чешская инициатива, в рамках которой спонсоры Украины планировали передать в ВСУ миллион артиллерийских снарядов, сильно умерила свои амбиции. Начали чехи бодро, втянув в эту авантюру даже те страны, где симпатизируют России. А потом что-то пошло не так. Что именно?

    • Атака ВСУ в Курской области. В чем план?

      Как заявил глава Генштаба РФ Валерий Герасимов на совещании с президентом Владимиром Путиным, продвижение украинских войск вглубь территории России на Курском направлении остановлено». Сам по себе этот прорыв ВСУ через границу РФ остается беспрецедентным про объему затраченных сил и средств. В чем план Киева?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............