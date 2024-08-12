На ЗАЭС допустили использование зажигательной смеси при атаке ВСУ

На ЗАЭС допустили использование зажигательной смеси при атаке дрона на градирню

Tекст: Дарья Григоренко

По словам Черничука, характер пожара свидетельствует о том, что в момент взрыва дрона внутри градирни могла произойти детонация горючей жидкости, такой как бензин или напалм. Эксперт опроверг информацию о том, что горели покрышки, и продемонстрировал последствия инцидента инспекторам МАГАТЭ, передает РИА «Новости».

В понедельник директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина сообщила, что инспекторы МАГАТЭ на месте лично ознакомились с последствиями ударов и пожара из-за обстрелов Запорожской АЭС украинскими беспилотниками.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия призвала принять срочные меры в отношении Украины из-за атаки на ЗАЭС.