Не стоит ностальгировать о позициях, которые на Ближнем Востоке занимал СССР – они не принесли стране пользы в решении главных задач внутреннего развития. Сегодня США фактически копируют советские ошибки в регионе.0 комментариев
Алиханов: Россия нарастила выпуск авиабомб с начала СВО в 55 раз
С начала спецоперации российская промышленность увеличила производство авиабомб в 55 раз, заявил руководитель Минпромторга Антон Алиханов в ходе форума «Армия-2024».
Производство танков выросло почти в 7,5 раза, производство легкобронированных БМП, БТР, БМД – более чем в 4,5 раза, высокоточных средств поражения – в три раза, боеприпасов ствольной артиллерии – в 15 раз, авиабомб – в 55 раз, сказал министр, передает ТАСС.
С учетом первого полугодия 2024 года с момента начала СВО на оборонные предприятия дополнительно пришло примерно 700 тыс. человек, теперь в отрасли работает 3,8 млн сотрудников.
В производстве продукции военного и двойного назначения задействованы порядка 900 гражданских предприятий, однако по факту поставщиков для кооперации гораздо больше.
«И вот эта уникальная синергия двух ветвей обрабатывающей промышленности, конечно, тоже фактор эффективной реализации задач президента по наращиванию выпуска ВВСТ», – заключил Алиханов.