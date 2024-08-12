Алиханов: Россия нарастила выпуск авиабомб с начала СВО в 55 раз

Tекст: Алексей Дегтярев

Производство танков выросло почти в 7,5 раза, производство легкобронированных БМП, БТР, БМД – более чем в 4,5 раза, высокоточных средств поражения – в три раза, боеприпасов ствольной артиллерии – в 15 раз, авиабомб – в 55 раз, сказал министр, передает ТАСС.

С учетом первого полугодия 2024 года с момента начала СВО на оборонные предприятия дополнительно пришло примерно 700 тыс. человек, теперь в отрасли работает 3,8 млн сотрудников.

В производстве продукции военного и двойного назначения задействованы порядка 900 гражданских предприятий, однако по факту поставщиков для кооперации гораздо больше.

«И вот эта уникальная синергия двух ветвей обрабатывающей промышленности, конечно, тоже фактор эффективной реализации задач президента по наращиванию выпуска ВВСТ», – заключил Алиханов.