Мы не жили за счет других народов, не использовали их в качестве природного ресурса. Где бы ни появлялся русский человек: на Кавказе, в Сибири, в Средней Азии или в таких далеких уголках, как Форт-Росс, Гавайские острова и берег Маклая в Новой Гвинее, – он никого не обращал в скот, никого не лишал человеческого достоинства.0 комментариев
Экспортный портфель заказов Ростеха впервые превысил 60 млрд долларов
Экспортный портфель заказов на российскую продукцию военного назначения впервые превысил 60 млрд долларов, сообщил первый заместитель гендиректора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков.
По его словам, с начала СВО наблюдается рекордный рост интереса к российскому оружию в мире, передает РИА «Новости».
Артяков добавил, что экспортный портфель заказов впервые превысил 60 млрд долларов, а на некоторые образцы уже сформирован отложенный спрос, который будет выполнен после обеспечения потребностей ВС России.
Ранее президент России Владимир Путин на торжественном мероприятии к 15-летию Ростеха заявил, что требуется увеличить производство и поставки по всей номенклатуре востребованной российской армией продукции.