С момента прибытия под сень евросоюзовских струй мега-светлоликих обменянных преступников стало понятно, что два медведя в одной берлоге не уживутся. Несовпадение политического времени у тех, кто сидел перед «ютубчиком», и тех, кто сидел в камере, оказалось слишком очевидным.13 комментариев
Режим КТО дал право властям регионов временно отселять людей из опасных районов
Режим КТО дал право временно отселять людей из опасных районов
Правовой режим контртеррористической операции предусматривает временное перемещение людей из опасных зон, ограничение связи и передвижений, а также приостановку работы производств, связанных с опасными материалами.
В период действия КТО может быть установлен контроль за телефонными переговорами и другой информацией, передаваемой через телекоммуникационные системы. Также разрешается использование транспортных средств организаций, а в экстренных случаях — и личных автомобилей для доставки людей, нуждающихся в срочной медицинской помощи, в лечебные учреждения, а также для преследования подозреваемых в совершении террористических актов, передает ТАСС.
Кроме того, в условиях режима КТО может быть приостановлена деятельность опасных производств и организаций, использующих взрывчатые, радиоактивные, химические и биологически опасные вещества.
Ранее режим КТО ввели в Курской, Белгородской и Брянской областях.