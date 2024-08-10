Режим КТО дал право властям регионов временно отселять людей из опасных районов

Режим КТО дал право временно отселять людей из опасных районов

Tекст: Кристина Цыцура

В период действия КТО может быть установлен контроль за телефонными переговорами и другой информацией, передаваемой через телекоммуникационные системы. Также разрешается использование транспортных средств организаций, а в экстренных случаях — и личных автомобилей для доставки людей, нуждающихся в срочной медицинской помощи, в лечебные учреждения, а также для преследования подозреваемых в совершении террористических актов, передает ТАСС.

Кроме того, в условиях режима КТО может быть приостановлена деятельность опасных производств и организаций, использующих взрывчатые, радиоактивные, химические и биологически опасные вещества.

Ранее режим КТО ввели в Курской, Белгородской и Брянской областях.